Macron toivoi Xin auttavan sodan lopettamisessa – von der Leyen varoitti Kiinaa aseavun toimittamisesta Venäjälle

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen keskustelivat torstaina Pekingissä Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kehotti torstaina Kiinan presidentti Xi Jinpingiä neuvottelemaan läheisen liittolaisensa Venäjän kanssa ja auttamaan Ukrainan sodan lopettamisessa. Xi puolestaan kertoi, että hän toivoo Venäjän ja Ukrainan käyvän rauhanneuvotteluihin mahdollisimman pian.

Torstain tapaamisten annista kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Kolmipäiväinen valtiovierailu Kiinaan alkoi keskiviikkona. Macronin lisäksi neuvotteluihin osallistuu myös Euroopan komission johtaja Ursula von der Leyen. Vierailullaan länsijohtajat yrittävät taivuttaa Kiinaa tukemaan Ukrainan rauhanprosessia, sillä toistaiseksi se ei ole tuominnut Venäjän toimia Ukrainassa.

– Venäjän aggressio Ukrainassa on iskenyt maailman vakauteen, Macron sanoi Xille seisoessaan Kiinan presidentin rinnalla Suuren kansansalin edustalla tapaamisen alussa.

– Tiedän, että voin luottaa siihen, että saatte Venäjän järkiinsä ja kaikki neuvottelupöytään, hän sanoi.

Macronin tapaamisen jälkeen Xi vaati neuvotteluja osapuolten välillä ja poliittista ratkaisua Ukrainan sotaan. Xin mukaan maan linja Ukrainan suhteen voidaan tiivistää yhteen lauseeseen: ”Edistä rauhaa ja dialogia”.

Xi sanoi myös ensimmäisen prioriteetin olevan sodan osapuolten rohkaiseminen tulitaukoon sekä sodan lopettaminen.

Torstaina Pekingissä neuvoteltiin myös kolmen kesken.

Macron pyysi, että Xi painostaisi Venäjää noudattamaan ydinsulku­sopimusta, jonka tarkoituksena on muun muassa ydinaseiden leviämisen estäminen. Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut sijoittavansa taktisia ydinaseita Ukrainan naapurimaahan Valko-Venäjälle. Torstaina Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov väitti, että ydinaseiden siirrolla Venäjä pyrkii ”puolustamaan turvallisuuttaan” Naton laajentuessa.

Xi totesi, että kaikkien maiden tulee kunnioittaa ydinsulkua. Vastauksessa ei kuitenkaan yksilöity Venäjää.

Kiinan hallinto luonnehdi keskusteluita ”ystävällisiksi” ja ”perusteellisiksi”. Macronin kansliasta kerrottiin, että presidenttien neuvottelut olivat ”rehellisiä ja rakentavia”.

Euroopan ja Kiinan kahdenväliset suhteet ovat heikentyneet jo vuosia. Siihen ovat vaikuttaneet esimerkiksi Xinjiangin ihmisoikeus­loukkaukset ja Kiinan haluttomuus tuomita Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Valtiovierailun aiheena ovat myös Kiinan ja EU:n väliset kauppasuhteet.

Kiinan valtiomedia CCTV kertoo Xin sanoneen, että Kiinalla ja Ranskalla on kyky ja vastuu ylittää ”erimielisyydet”, kun maailma läpikäy merkittäviä historiallisia muutoksia.

Xi painotti, ettei Kiinan ja EU:n välisiin suhteisiin kohdistu uhkaa, eivätkä ne ole riippuvaisia mistään kolmannesta osapuolesta tai ole sellaisen kontrolloimia.

Von der Leyen kertoi Xin tavattuaan, että Kiinan sotilaallinen apu Venäjälle heikentäisi merkittävästi EU:n ja Kiinan suhteita. Hän muistutti myös, että hyökkäyssotaa käyvän maan aseistaminen on kansainvälisen oikeuden vastaista.

Von der Leyenille Kiinan-matka on ensimmäinen sen jälkeen, kun hän astui virkaan Euroopan komission puheen­johtajana vuonna 2019.

Xi otti Macronin Pekingissä vastaan juhlallisin seremonioin torstaina.

Joidenkin analyysien mukaan Macron ja von der Leyen voisivat omaksua niin sanotun ”hyvän poliisi, paha poliisi” -roolituksen Pekingissä. Ranskalais­presidentti edistäisi kahdenvälisten suhteiden ”palauttamista” ja komissiojohtaja toisi esiin keskusteluissa vaikeampia kysymyksiä ja esittäisi jyrkempiä rajoja.

– Sekä Eurooppa että Kiina ovat hyötyneet tästä suhteesta valtavasti, mutta EU:n ja Kiinan suhteet ovat moni­mutkaistuneet viime vuosina ja on tärkeää, että keskustelemme yhdessä kaikista mahdollisista suhteidemme näkökohdista tänään, von der Leyen sanoi ennen omaa tapaamistaan pääministeri Lin kanssa.

Lin mukaan Kiinan kumppanuus EU:n ja Ranskan kanssa on ”uudessa lähtöpisteessä” ja molempien osapuolten tulisi painottaa ”keskinäistä kunnioitusta” ja molempia hyödyttävää yhteistyötä. Kiinan toiveissa näyttää olevan, ettei Eurooppa pyri Yhdysvaltojen tavoin hillitsemään taloudellista nousukiitoa.

Sekä Macron että von der Leyen haluavat, että Kiina vetoaisi Venäjään rauhan aikaansaamiseksi – tai että he voisivat estää Kiinaa suoraan tukemasta Venäjän hyökkäystä.

Kiina ehdotti aiemmin tänä vuonna 12-kohtaista rauhan­suunnitelmaa Ukrainan kriisiä varten, mutta sitä kritisoitiin liikaa Venäjää myötäileväksi.

Länsimaat hylkäsivät suunnitelman, koska Kiina on pidättäytynyt tuomitsemasta Venäjää. Kiinan on väitetty myös harkitsevan aseiden lähettämistä Venäjään, minkä Kiina on kieltänyt.