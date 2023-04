Venäjän eliittiyksikkö on kuihtunut Ukrainan sodassa ja jättänyt sen kotikaupungin surun keskelle.

Venäjältä Kostroman kaupungista ponnistaa maan yhtenä eliittiyksikkönä pidetty 331. laskuvarjorykmentti.

BBC on seurannut 331. laskuvarjorykmentin matkaa käytännössä Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan alusta alkaen. Rykmentin matka on ollut surullinen näytös Venäjän sotatoimien kulusta sekä sen vaikutuksista venäläisyhteisöille.

BBC:n mukaan yksikkö oli kärsinyt 39 kuolemaa viime vuoden huhtikuuhun mennessä, kesäkuun loppupuolella lukumäärä oli kasvanut 62 kuolemaan. Nyt vahvistettuja kuolleita on 94, mutta lukumäärä on todennäköisesti huomattavasti suurempi.

Venäjä on kärsinyt Ukrainassa huomattavia tappioita. Arkistokuva.

Osa yksikön sotilaista on Kostroman ulkopuolelta, mikä vaikeuttaa tarkan tiedon hankkimista. Osa taas on kadonnut, mikä voi tarkoittaa myös sitä, että he ovat menehtyneet sodassa.

BBC on yhdistellyt ”Venäjän Facebookista” V'Kontaktesta löytyviä tietoja, paikallisuutisia, Googlen Streetview -palvelun sekä satelliittien tarjoamia tietoja.

V’Kontaktesta löytyi esimerkiksi Kostromassa hautausmaalla kuvattu video, jossa näkyy yksikköön kuuluneiden sotilaiden hautoja.

331. laskuvarjorykmentin piti olla yksi Venäjän voitonkulun keulakuvista. Yksikön kaksi pataljoonaa, noin 1 000–1 200 sotilasta, osallistui epäonnistuneeseen Kiovan piiritykseen. Kesällä yksikkö vedettiin Belgorodiin nuolemaan haavojaan ja kokoamaan joukkojaan.

Yksikkö on toiminut keihäänkärkenä monilla sodan avainrintamilla. Viime kesänä Izjumissa, myöhemmin Hersonissa ja nyt jälleen Donbasissa.

Yksikön vaikeuksista kertoo se, että sitäkin on täytetty lukuisilla varusmiehillä ja syksyn liikekannallepanossa värvätyillä reserviläisillä. BBC:n arvion mukaan 331. laskuvarjorykmentissä saattaa olla jäljellä enää vain 300–400 alkuperäistä sotilasta.

311. laskuvarjorykmenttiin kuuluvien sukulaisia kerääntyneenä rykmentin tukikohdalle vuonna 2014. Rykmenttiin kuuluvien on kerrottu osallistuneen sotatoimiin Ukrainassa jo 2014 lähtien.

Kostroman kaupunkiin sota on jättänyt lukuisia leskiä, mutta samalla paikallismedian propagandakoneisto pyörii täydellä voimalla. Joulukuussa paikallinen televisiokanava esitti sodassa kuolleen Eduard Reunovin plakaatin julkistustilaisuuden. Itse muistoplakaatti sekä uutisjutussa käytetty kieli muistutti paljon Suurta isänmaallista sotaa, eli Venäjän sotaa Natsi-Saksaa vastaan, yrittäen maalata Ukrainan sodasta vastaavaa kuvaa.

Sosiaalisen median puolella Reunovin entiset luokkakaverit sekä mahdollisesti hänen perheensä on kuvattu poseeraavan ilmeisesti kostoksi tarkoitetun, kirjoituksin täytetyn tykistöammuksen kanssa. Kuolleiden sotilaiden vaimojen keskuudessa on syntynyt tapa poseerata menehtyneen miehen univormu yllään.

Ainakin yhdelle menehtyneen sotilaan äidille yhteys Suureen isänmaalliseen sotaan oli uponnut.

– Toivottavasti meidän pojistamme kirjoitetaan tarinoita, hän oli sanonut kyynelsilmin.

V’Kontakesta on voinut löytää myös kriittisempää sävyä, mutta kritiikkiin ei ole vastattu kovinkaan suopeasti.

– Ukraina ei ole kotimaani, poikamme kuolevat turhan takia, yksi oli kirjoittanut alustalle.

– Tuo on tyhmä mielipide. Ei mitään syytä kirjoittaa tuollaista tänne, toinen oli vastannut.

Menehtyneiden sotilaiden määrä on tästä huolimatta aiheuttanut puhetta Kostromassa. Yksi nettisivusto oli huomauttanut, että yhdeksän vuotta kestäneessä Neuvostoliiton Afganistanin sodassa alueelta menehtyi vain 56 sotilasta.

Kaupungin kuvernööri Sergej Sitnikov on vieraillut rintamalla, koittaen vakuutella Kostromassa odottaville omaisille, että kaupungin eliittijoukot saavat tarvittavaa tukea.

Kostroman pormestari Sergej Sitnikov on yrittänyt leppyytellä kaupungin asukkaita sukulaistensa kohtaloista.

Sitnikov on Vladimir Putinin miehiä, mutta on tästä huolimatta uskaltautunut esimerkiksi pyytämään kaupungin asukkailta apua, jotta yksikön sotilaille saadaan ”kunnolliset olosuhteet” mahdollistavia tarvikkeita.

Stinikov ja paikalliset viranomaiset ovat pyrkineet tyynnyttämään mahdollista tyytymättömyyden nousua kaupungissa. BBC:n mukaan ei ole täysin selvää, mitä Venäjän kansalaiset ajattelevat sodasta yleisesti, mutta Kostromassa sotilaiden läheisten kesken on selkeää yhtenäisyyttä.

Selvää on se, ettei Kostroman asukkaille välity ukrainalaisten kärsimys, sillä valtiollinen tai paikallismedia ei tästä tai venäläisten sotarikoksista raportoi. Asukkaille käteen jää vain yhä kasvava hautausmaa, kuolleiden sotilaiden univormut ja hutera toive siitä, että tämä kaikki tullaan muistamaan Suuren isänmaallisen sodan tapaan.