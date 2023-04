Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Poliisi löysi kadulta eksyneen eläimen – suloinen karva­kaveri on nyt osa poliisi­yksikköä

Kalifornialaisella Yuban poliisiasemalla viipottaa erityinen karvakaveri, jonka tarkoitus on lisätä työhyvinvointia. Kyseessä on Percy-kani, jonka poliisi löysi kadulta lokakuussa 2022. Kun Percylle ei löytynyt omistajaa, päätti poliisin analyytikko ottaa sen hoiviinsa. Siitä saakka Percy on tuonut iloa poliisiaseman arkeen.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki