Kommentti: Trumpin pahin painajainen odottaa Georgiassa – ex-presidentti iski jo rasisti-kortin pöytään

Donald Trumpin taktiikka jakaa yhdysvaltalaisia vaarallisella tavalla, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Farssin ja tragedian raja on aina hiuksenhieno. Erityisesti, kun näytelmän pääosaa esittää Donald Trump.

New Yorkissa syytteenluku Trumpillesisälsi alun perin farssin ainekset. Pornotähdelle maksetuista hys hys -rahoista tulikin mahdollisesti laitonta kirjanpito­kikkailua. Puskakomediaa.

Georgiassa voi odottaa Trumpin kannalta tuhoisampi oikeusjuttu, jossa koskee selvästi ex-presidentin poliittisia toimia. Trump yrittää saada itse mahdollisen oikeusjutun näyttämään poliittiselta.

Hän tekee sen tavalla, joka voi viedä Yhdysvallat uusiin tragedioihin.

Juttu käynnistyi mitä julkisimmin.

Vuoden 2021 alkupäivinä yhä presidentin virassa ollut Trump otti puhelun Georgiaan osavaltio­sihteerille Brad Raffenspergerille. Trump vaati, että presidentin­vaalin tarkistus­laskennassa Raffenspergerin pitäisi kaivaa jostain hänelle 11 780 ääntä lisää. Niillä Trump olisi päihittänyt osavaltiossa demokraattien Joe Bidenin.

Suoraselkäiselle republikaanille Raffenspergerille tämä oli liikaa. Puhelu nauhoituksineen tuli heti julki. Raffenspergeristä tuli Trumpin kiihkeiden kannattajien vihan kohde.

Washington Postin mukaan Trump oli jo aiemmin soittanut Georgian kuvernöörille Brian Kempille ja osavaltion oikeuskansleri Chris Carrille, jotta nämä vaikuttaisivat vaalituloksen hyväksymiseen. Vyyhdessä on mukana myös Trumpin alaisia ja liittolaisia kuten hänen asianajajanaan toiminut New Yorkin entinen pormestari Rudy Giuliani.

Suuri valamiehistö on jo suosittanut syytteiden nostamista, joskaan ei ole täyttä varmuutta onko Trump sen listalla. Todennäköisenä tätä pidetään.

Maalaisjärjellä tuntuu selvältä, että Trump painosti Georgian viranomaisia. Oikeusprosessia tarvittaisiin sen selvittämiseen tekikö hän tämän tavalla, joka rikkoi lakia.

Joka tapauksessa kaikki on huomattavasti selkeämpää kuin New Yorkin jutussa.

Fani T. Willis johtaa vaalipainostukseen liittyvän jutun tutkimusta Georgiassa.

Georgiassa tapahtumien tutkintaa johtaa Fultonin piirikunnan syyttäjä Fani T. Willis. Georgian pääkaupunki Atlanta on osa Fultonia.

New Yorkissa Trumpin syytteitä ajaa Manhattanin piirisyyttäjä Alvin Bragg. Häntä ja Willisiä yhdistää kaksi asiaa. Molemmat ovat demokraatteja ja mustia.

Yhdysvaltain oikeuslaitoksen avoin poliittisuus on suomalaisittain hämmentävää. Amerikkalaiset pitävät sitä kuitenkin osana demokratiansa julkisuutta. Republikaanien ja demokraattien keskinäisen vihamielisyyden kasvettua asiantilasta on kuitenkin tullut ilmeinen ongelma. Trumpin on hyvin helppoa väittää olevansa demokraattien ajojahdin kohteena.

Trump otti Braggin herjojensa kohteeksi. Trump jopa julkaisi kuvan, jossa hän vaikutti uhkaavan Braggia baseball-mailalla.

Trumpin syytös kuuluu, että musta Bragg on valkoista Trumpia vainotessaan rasisti. Myös Willis on Trumpin mukaan ”rasistinen piirisyyttäjä Atlantasta”.

Yleensä ongelmana on pidetty Yhdysvaltain valkoisen enemmistön mustaan vähemmistöön kohdistuvaa rasismia. Äärioikeisto on kuitenkin pitkään syyttänyt oikeuksiaan vaativia mustia rotuvihasta valkoisia kohtaan. Trump lähti tähän kelkkaan.

Trump on väittänyt, että Bragg on George Soroksen ”omin käsin” valitsema syyttäjä. New York Timesin mukaan miljardööri Soros on todella tukenut kaupungissa liberaaliryhmää, joka yrittää saada virkoihin ”edistysmielisiä” syyttäjiä. Tätä kautta rahaa on käytetty myös Braggin valinnan tukemiseen. Soroksen mukaan hän ei ole koskaan antanut suoraan rahaa Braggin kampanjakassaan tai tavannut tätä.

Soros tunnetaan kansainvälisenä liberaalin politiikan tukijana, mikä on tehnyt hänestä äärioikeiston salaliitto­teorioiden syntipukin. Erityisesti Sorosia vihaavat hänen synnyin­maansa Unkarin vallanpitäjät.

Äärioikeiston kannalta oleellista on, että Soros on juutalainen. Hänen kauttaan voidaan hyökätä kaikkien juutalaisten kimppuun ilman, että oltaisiin avoimen antisemiittisiä.

Yhdysvaltain entisen presidentin Trumpin lähtö mukaan tähän retoriikkaan on todella kova juttu. Riski on henkilökohtainen, kun hänen perhepiirissäänkin on juutalaisia vävypoika Jared Kushnerin kautta.

Trump on väittänyt mustaa syyttäjä Braggia juutalaisen miljardöörin George Sorosin käskyläiseksi.

Trump vetoaa jälleen äärioikeistoon, joka kaksi vuotta sitten hyökkäsi hänen puolestaan Yhdysvaltain kongressi­rakennukseen.

Hän piti hiljan kampanjatilaisuuden Texasin Wacossa, joka on äärioikeiston pyhiinvaellus­paikka. Keväällä 1993, 30 vuotta sitten, siellä kuoli kymmeniä ihmisiä, kun liittovaltion viranomaiset tunkeutuivat uskonlahkon tukikohtaan. Keskusvaltaa vastustavat äärioikeistolaiset pitävät uhreja marttyyreina.

Trump tarvitsee äärioikeistoa vahvistamaan asemaansa republikaanien esivaalikisassa. Se karkottaa fanaattisuudellaan maltilliset republikaanit kampanja­tilaisuuksista ja pelottaa vastaehdokkaaksi aikoviakin.

Trumpin kannattaja esitteli New Yorkissa pilkkapiirrosta syyttävä Alvin Braggista. Henkilökohtaisen herjat lentelevät nyt.

Entisen Yhdysvaltain presidentin valitsema linja saattaa lopulta tuhota hänen uskottavuutensa rippeetkin äänestäjien enemmistön silmissä. Mutta se on vaara, jonka uhkapeluri Trump hyväksyy.

Harva kuvitteli vuoden 2015 alussa, että hänen tuolloin hurjat puheensa tekisivät Trumpista presidentin vuoden 2016 lopussa. Nyt Trump ratsastaa vielä avoimemmin vihalla.

Trumpin peli on hyvin vaarallista maassa, jossa rotujännitteet ovat aina valmiina roihahtamaan liekkeihin, ja kansalaisten kodit aseita täynnä. Se mikä nyt kylvetään, tuottaa synkkää satoa tulevina vuosikymmeninä.

Niiden murhenäytelmien käsikirjoitusta Donald Trump nyt kirjoittaa.