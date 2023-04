Putin on ”suurella todennäköisyydellä” erottanut itäisen sotilas­piirin komentajansa, joka ajoi joukkonsa tuhoon

Rustam Muradov astui itäisen sotilaspiirin johtoon vasta lokakuussa. Erottamisen syyksi on arvioitu Vuhledarin verilöylyä, johon hän ohjasi joukkonsa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on "suurella todennäköisyydellä" erottanut kenraalieversti Rustam Muradovin, joka on johtanut Ukrainassa Venäjän armeijan itäistä sotilaspiiriä. Näin kertoo Britannian puolustusministeriö tuoreimmassa tilanne-katsauksessaan.

Muradovin erottamisesta on kiertänyt aiemminkin spekulaatiota venäläisissä tiedotusvälineissä. Hänestä on puhuttu laajalti syntipukkina, joka ajoi joukkonsa tuhoisaan, epäonnistuneeseen hyökkäykseen Vuhledarissa Donetskissa tammi-helmikuussa.

Venäjän viranomaiset eivät ole vahvistaneet asiaa.

Ukraina väijytti isoissa kolonnissa liikkuneita venäläistankkeja ja lukuisat sotilaat kuolivat. Venäjän kerrotaan menettäneen hyökkäyksessä yli sata panssarivaunua.

Vuhledarin tapahtumia on kuvailtu yhdeksi suurimmista yksittäisistä venäläisjoukkojen tappioista sen Ukrainan hyökkäyksen aikana.

Moscow Times kertoi aiemmin tällä viikolla, että kuolleiden venäläissotilaiden omaiset ovat vaatineet Muradovin päätä vadille katastrofaalisesta hyökkäyksestä. Myös Moscow Timesin mukaan kenraalieversti olisi erotettu. Tieto perustuu lähteeseen Venäjän itäisessä sotilaspiirissä ja toiseen Venäjän asevoimien esikunnassa.

– Muradov erotettiin, koska hän oli mielipuoli idiootti, joka kykeni määräämään sotilaansa varmaan kuolemaan, Monet valittivat hänestä, itäisen sotilaspiirin lähde kertoi.

Muradov astui itäisen sotilaspiirin johtoasemaan sodan ollessa jo käynnissä. Edellinen johtaja erotettiin epäonnistuneen, koillisesta Kiovaan pyrkineen hyökkäyksen epäonnistuttua.

Britannian puolustusministeriö arvioi, että hän on korkea-arvoisin tänä vuonna erotettu sotilasjohtaja. Puolustusministeriön arvion mukaan lisää lienee tiedossa, sillä Venäjä ei näytä saavuttavan tavoitteitaan Donbassin alueella.

Moscow Timesin mukaan Muradov on kokenut komentaja, joka on ollut mukana Venäjän armeijan toiminnassa esimerkiksi Syyriassa. Hänestä tuli itäisen sotilaspiirin komentaja vasta lokakuussa. Hänen mahdollisesta seuraajastaan itäisen sotilaspiirin johtoon ei ole tietoa.

Venäjä on uudistanut aiemminkin sotilasjohtoaan kesken sodan. Pelkästään tänä vuonna on raportoitu, että esimerkiksi kenraali Sergei Surovikin ja laskuvarjojoukkojen johtaja Mikhail Teplinsky on erotettu tehtävistään Ukrainassa.