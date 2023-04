Venäjän panssariase oli mahtava pelote vielä vuosi sitten. Sen uskottiin jyräävän Ukrainan läpi päivissä – kuinkas sitten kävikään?

Ukrainalaiset tuhoavat taistelu­panssari­vaunuja sitä mukaa, kun Venäjä pystyy niitä rintamalle tuottamaan. Tähän mennessä romuna on jo 2 000 tankkia.

Panssariprikaatin komentajanakin palvellut kenraalimajuri evp Pekka Toveri korostaa, että tuhoutumatonta tankkia ei ole olemassakaan. Sen sijaan hän arvostelee Venäjän armeijan kykyä suojata panssariasettaan.

– Se on sotilaallisesti katsottuna täysin typerää toimintaa. Ei voi ymmärtää mitä tässä oikein haetaan. Tuleepahan nyt romurautaa, Toveri toteaa katsoessaan drone-videota Z-armeijan taistelu­panssari­vaunujen räjähtelystä ukrainalaisella tasangolla.

Venäläinen taistelupanssarivaunu tuli tiensä päähän Chornobaivkassa Hersonin läheisyydessä marraskuussa 2022.

Onko se yllättänyt, että Ukrainan panssaritorjunta on kyennyt tuhoamaan myös moderneja vaunuja?

– Ei se ole mikään yllätys. Ei ole olemassa tuhoutumatonta panssarivaunua.

– Viimeisimmät länsimaisetkin panssarivaunut ovat kaikki tuhottavissa, pääesikunnan ex-tiedustelupäällikö sanoo ISTV:n studiossa, josta on video artikkelin pääkuvana.

Toveri luettelee tankkien heikoiksi kohdiksi sivu- tai takapanssarit. Riittävän hyvällä PSG-aseella etusektorin suoja voidaan läpäistä tai tuhota vaunun tähystyslaitteet, jolloin se ei pysty käyttämään omaa tulivoimaansa. Myös telat voidaan katkaista.

Tärkeintä panssariaseen suojelussa ja sen taistelutaktiikassa on kuitenkin eri aselajien yhteistoiminta.

Taistelu­panssari­vaunujen on saatava tukea rynnäkkövaunuilta, tykistöltä, ilmatorjunnalta, panssari­pioneereilta ja jalkaväeltä.

– Yksittäinen panssarivaunu taistelukentällä ilman tukea on teloilla liikkuva, erittäin kallis ruumisarkku, Toveri täräyttää.

Yllä olevalla videolla Venäjän panssarijoukkojen alasajoa Vuhledarin lähistöllä.

Hän viittaa videomateriaaliin, jossa Venäjän taistelupanssareita tuhotaan järkyttäviä määriä niiden ajaessa tasamaalla peräkanaa.

– Kyllä meillä opetetaan vaunumiehille, että jos siellä edessä näkyy oma tuhoutunut vaunu, se on joko ajanut sulutteeseen, tai se on vihollisen tulialueella.

– Sinne on huono mennä. Mutta nämä vain vetävät jonossa sinne. Otetaan miinaa telan alle, tykistön osumaa tai ohjusta kylkeen.

– Ne tulevat yhden uran suunnassa yksittäisinä ajoneuvoina ukrainalaisten tulialueelle. Ei ole mitään aselajien yhteistoimintaa. Tykistö ei tue.

Tämäkään suomalainen Leopard 2A6 ei ole tuhoutumaton. Se kuvattiin mönkimässä harjoitusmaastossa viime vuoden maaliskuussa.

Toverin mukaan Suomen puolustus­voimissa taistelutoiminnan lähtökohtana on panssaripataljoona, jossa on 30 taisteluvaunua, 30 rynnäkkövaunua, 40–50 muuta vaunua, tykistön tuki, ilmatorjuntatuki ja panssaripioneerit.

– Se on minimijoukko, jolla lähdetään tekemään mitään hommia, koska sillä on riittävästi voimaa iskeä läpi ja lamauttaa vihollisen puolustusjärjestelmiä.

– Mutta jos ajaa yksittäisiä vaunuja toisen tulialueelle, se on kuin yrittäisi optimoida omat tappiot ja helpottaa vastapuolen hommaa maksimaalisesti.

Onko länsimaiselle tarkkailijoille ollut yllätys, kuinka kehnosti Venäjä sotii panssariaseen kanssa?

– Oletusarvo oli minulle henkilökohtaisesti, että joukkue-, komppania- ja pataljoonatasolla ukrainalaiset ovat taitavampia kuin venäläiset, koska venäläiset eivät koskaan ole olleet kauhean hyviä sillä tasolla.

– Mutta en minä nyt silti odottanut, että ne noin surkeita ovat. Missään näy levittäytynyttä joukkoa. Kun hyökätään puolustettuihin kyliinkin, tullaan jonossa tien suunnassa. Ei levittäydytä, ei käytetä maastoa hyväkseen.

– Ei osata suunnistaa. Se pataljoonan komentaja varmaan pelkää, että jos hän vetää pataljoonan avoriviin, hän ei koskaan niitä enää näe, koska he eivät osaa suunnistaa.

Ovatko venäläiset ottaneet opikseen vuoden sotimisen jälkeen?

– Kyllä venäläiset pyrkivät koko ajan aktiivisesti kehittämään taktiikkaansa ja toimintaansa. He ovat tehneet organisaatiomuutoksia.

– Yritetään muuttaa taktiikkaa tilanteen mukaan, mutta ei se osaaminen näytä kauheasti kehittyvän. Ainakaan siitä ei ole näkynyt vielä mitään merkkejä rintamalla.

Venäjän taistelupanssarivaunut ovat parhaimmillaan paraateissa. Tyylinäyte Punaiselta torilta toukokuussa 2022.

Venäjän armeijan maavoimilla, merijalkaväellä ja maahanlasku­joukoilla oli Toverin mukaan vielä viime talvena käytössään yhteensä noin 3 200 taistelu­panssari­vaunua. Malleiltaan T-90, T-80- ja T-72.

– Noin 500 vaunua siitä kalustosta oli modernisoitu aika hyvälle tasolle. Oli lämpökamerat, uudet vakaimet, uudet a-tarvikkeet, radiot ja niin edespäin.

– Valtaosa oli vanhempia versioita. Osa oli ihan modernisoimattomia 70–80-luvun vaunuja.

Varastoidun taistelu­panssari­armada on valtava. Niin suuri, että sen säilytys on mahdoton urakka: tavara on päässyt pilaantumaan ja omat ovat syöneet kuormasta.

Toverin mukaan Venäjällä oli sodan alussa varastoissaan noin 10 000 vanhempaa vaunua, lähtien T-55:stä. Kaksi kolmasosaa niistä (yli 6 000) on ollut taivasalla ilman suojaa.

– Venäjällä on neljä aika kovaa vuodenaikaa. Ne on käytännössä ruostuneet puhki.

Toverin mukaan niissä 3 000 vaunussa, jotka ovat olleet sisällä kalliovarastoissa, on merkittäviä puutteita. Niistä on muun muassa kannibalisoitu varaosia, jotta koulutuskäytössä olevat vaunut pystyttäisiin pitämään liikkeessä.

– Tai sitten osia varastettu, mikä on tyypillistä Venäjän armeijassa. Kaikilla tasoilla varastetaan kaikki mikä irti saadaan.

Ex-tiedustelukenraalin arvio on, että uustuotannon ja varastosta korjattavan kaluston yhteinen määrä kuukaudessa on pienempi kuin se, minkä Venäjän armeija menettää taistelussa samassa ajassa

– Venäjä pystyy edelleen tuottamaan noin 20 uutta vaunua kuukaudessa.

– Periaatteessa heidän vaunukalustonsa määrä koko ajan vähenee. Se näkyy heidän taktiikassaan. Vuhledarin taistelun tappioiden jälkeen ei vaunuja juurikaan tuoda etulinjaan, vaan ne pidetään takana tulituessa. Niitä yritetään selkeästi säästää.

Tämä vanhus ei ole ruostunut pystyyn, vaan toisessa maailmansodassa kunnostunut T-34-mallin tankki esiintyi edukseen natsi-Saksasta saavutetun voiton juhlissa toukokuussa 2022.

Uralwagonzavod on ollut maailman suurin panssarivaunuja valmistanut tehdas. Nykyään sillä on muun Venäjän sotateollisuuden tavoin suuria tuotanto-ongelmia, jotka johtuvat länsimaisen tekniikan tuontikiellosta.

– Uralwagonzavodissa ilmoitettiin muutama kuukausi sitten, että työaikaa on pidennetty kahdeksasta tunnista kahteentoista tuntiin.

– Samaan aikaan ongelmana on komponenttipula. Esimerkiksi kaikki venäläistankkien lämpökamerat ovat tähän asti olleet ranskalaisia.

– Eräiden arvioiden mukaan jopa 90 prosenttia sotateollisuuden tuotantotekniikasta olisi ollut länsimaista, Toveri sanoo.

Yllä olevalla videolla Pekka Toverin studiohaastattelu kokonaisuudessaan.

