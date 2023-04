Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Unohda kissavideot! Outo ilmiö leviää somessa

Kapybara, maailman suurin jyrsijä Etelä-Amerikasta, on noussut valtavaksi some-ilmiöksi 2020-luvulla. Vasta viime vuosina ne levittäytyivät ympäri nettiä kuin kissavideot, jotka tunnetaan internetin vakioantina. Mikä pakkomielle nettikansalla on kabybaroihin ja miksi? Suloisten ja ystävällismielisten kapybarojen suosiolla on myös varjopuolessa.

