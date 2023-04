Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa nautiskeli kuohuvaa, kun Suomesta tuli Naton jäsen.

Suomen liittyminen Natoon oli euro­parlamentaarikko Petri Sarvamaalle (kok) henkilökohtaisesti tärkeä hetki.

Sarvamaa seurasi Suomen suurta Nato-päivää Ilta-Sanomien suorasta lähetyksestä europarlamentin välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla aurinkoisella terassilla.

Lasissa oli kuohuvaa, juhlan kunniaksi.

– On kyllä mahtava hetki, iso hetki. Todella iso juttu suomalaisille. On tärkeää, että tämä päätös tuli kuin suomalaisten selkäytimistä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kansa tämän päätti, Sarvamaa sanoo.

– Tuntuu kauhean tärkeältä ja hienolta. Se on henkilökohtaista, eikä siten niin oleellista. Oleellisin asia on se, miten jäsenyys turvaa Suomen rauhan ja alueellisen koskemattomuuden. Se on 105-vuotiaalle kansakunnalle historiallinen hetki.

Petri Sarvamaa nosti lasin kuohuvaa Suomen Nato-jäsenyyden kunniaksi.

Sarvamaa on ollut Naton kannalla jo todella pitkään. Hän vieraili Naton päämajassa ensimmäistä kertaa 30 vuotta sitten.

Sarvamaa työskenteli tuolloin journalistina ja seurasi erityisesti ulko- ja turvallisuus­politiikkaa, sodan ja rauhan kysymyksiä. Siihen aikaan käynnissä oli Jugoslavian verinen hajoaminen, ja Sarvamaa raportoi tapahtumista paikan päältä.

– Olin kolmeen otteeseen yhdysvaltalaisella lentotuki­aluksella, muun muassa silloin, kun serbien raskas tykistö pommitettiin Sarajevon kukkuloilta. Minulle muodostui silloin täysi käsitys siitä, missä myös Suomen paikan täytyisi olla.

Kun Sarvamaa päätti lähteä politiikkaan vuonna 2009, Iltalehti teki jutun ”Suomen Nato-intoilijoista”, hän muistaa. Sarvamaa oli yksi mainituista intoilijoista.

– Silloin se harmitti vietävästi. Mutta aika oli silloin vielä ihan toisenlainen, hän sanoo.

Naton kannatuksesta kertovat luvut eivät muuttuneet juuri mitenkään vuodesta toiseen. Vuonna 2021 Evan kyselyssä 26 prosenttia vastanneista kertoi kannattavansa Suomen liittymistä Natoon, mutta juuri sen korkeammalle ei sotilasliiton suosio noussut. Ei ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022.

– Menee ehkä vuosi, ennen kuin suomalaiset tottuvat ajatukseen, että me olemme nyt oikeasti liittoutuneita, Sarvamaa arvioi.

Sarvamaa arvelee, että Nato-jäsenyyden konkretia kirkastuu suomalaisille jo hyvin pian. Esimerkkinä hän mainitsee, että Naton lipun – tai vaikka suoraan Yhdysvaltojen – alla lentävät valvontakoneet voivat kiitää pitkin Itä-Suomea.

Sarvamaa arvelee myös, että uusien liittolaisten läsnäolo tulee tavalla tai toisella lisääntymään Suomen alueella. Sotilaita nähdään esimerkiksi yhteisissä harjoituksissa.

– On vähän hassua, että ne ovat asioita, joilla aikanaan argumentoitiin jäsenyyttä vastaan. Nyt se päästään näkemään konkreettisesti. Menee ehkä vuosi, ennen kuin suomalaiset tottuvat ajatukseen, että me olemme nyt oikeasti liittoutuneita.

Se, minkä sisäistämisessä voi kestää kauemmin, on se tosiasia, että jäsenyys tuo Suomelle myös omat vastuunsa ja tehtävänsä.

– Meidän täytyy olla aktiivisesti yhdessä muiden mukana pitämässä huolta siitä, että rauha säilyy Suomen alueella.