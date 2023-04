IS SEURAA

Donald Trump astelee tänä iltana oikeuden eteen – IS seuraa

Donald Trumpille luetaan tänään syytteet New Yorkissa. IS seuraa suorassa lähetyksessä.

Yhdysvalloissa entisen presidentin Donald Trumpin on määrä saapua tiistaina illalla Suomen aikaa oikeuden eteen kuulemaan häneen kohdistuvat syytteet.

New Yorkin syyttäjänvirasto kertoi viime viikolla, että Trumpia vastaan nostetaan rikossyyte. Syyte liittyy tutkintaan 130 000 dollarin maksuun pornonäyttelijä Stephanie Cliffordille vuoden 2016 presidentin­vaali­kampanjan aikaan. Clifford tunnetaan myös esiintyjänimellään Stormy Daniels.

On sanottu, että Clifford maksettiin hiljaiseksi väitetystä seksisuhteesta Trumpin kanssa. Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen on tunnustanut suorittaneensa maksun Trumpin puolesta. Trump on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Trumpin odotetaan saapuvan New Yorkissa oikeuden eteen tänään iltayhdeksän jälkeen Suomen aikaa. Trump matkusti maanantaina Floridasta New Yorkiin.

Tuomari on kieltänyt videokuvaamisen oikeussalissa, mutta joitakin tavallisia valokuvia saanee ottaa. Trumpista voidaan ottaa myös normaali poliisin pidätyskuva, josta tullee välittömästi julkisuudessa nettihitti.

Istunnossa syytetylle luetaan häntä vastaan nostetut syytteet, minkä jälkeen tuomari päättää, vapautetaanko syytetty takuita vastaan vai vangitaanko hänet. Tarkat syytteet julkistetaan oletettavasti vasta, kun ne on luettu Trumpille.

Lue lisää: Donald Trump saapui New Yorkiin antautumaan

New Yorkin poliisi on varautunut tänään mahdollisiin Trumpin tukijoiden ja vastustajien protesteihin.

Trumpin odotetaan puhuvan julkisesti Floridassa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa.

Trump on ilmoittanut pyrkivänsä republikaanien presidenttiehdokkaaksi ensi vuoden vaaleissa.