Tapio Sadeojan kolumni: Trumpin uusi nousu voi olla Naton painajainen

Donald Trump on vahvin ehdokas republikaanien presidenttiehdokkaaksi. Natolle hänen mahdollinen nousunsa Valkoiseen taloon voisi olla kohtalokas, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Kaksi historiallista tapahtumaa, Suomen liittyminen Natoon ja Donald Trumpin asettaminen syytteeseen New Yorkissa, tekivät eilisestä unohtumattoman.

Näillä tapahtumilla ei pitäisi olla mitään tekemistä keskenään. Ei pitäisi, mutta kohtalonyhteys niillä voi vielä olla. Jos oikein huonosti käy.

Eurooppalaisilla johtajilla on monia painajaisia, mutta yksi pahimmista on Donald Trumpin paluu valtaan ensi vuoden presidentinvaleissa. Erityisesti Nato-maille sen toteutuminen olisi kauhistus.

Tammikuussa 2024 alkaa esivaaliralli, jonka päätteeksi republikaaninen presidenttiehdokas voi hyvinkin olla Donald Trump. Ja sen jälkeen kaikki on mahdollista, myös Trumpin toinen kausi Valkoisessa talossa.

Syytteiden nostamisen New Yorkissa pelätään sytyttävän Trumpin kannattajakunnan liekkeihin. On täysin mahdollista, että tapahtuma laukaisee Trumpin presidentinvaalikampanjan lentoon, joka saattaa päättyä Valkoiseen taloon.

Tyhmempi luulisi, että kun pääsee historiaan ensimmäisenä entisenä presidenttinä, joka joutuu oikeudessa vastamaan rikossyytteisiin, eivät mahdollisuudet päästä uudelleen presidentiksi varsinaisesti parane, mutta näinhän se ei välttämättä mene.

Trumpin kannattajakunnalle kyse on ajojahdista, Trumpin omin sanoin “noitavainoista”. Trump on matkalla marttyyriksi, eikä ole epäilystäkään, etteikö hän osaisi lietsoa massoja taakseen.

Kaikki puolueettomatkaan asiantuntijat eivät pidä näiden syytteiden nostamista järkevänä. Lakia lienee rikottu lukuisilla eri tavoilla, mutta onko kysymys niin vakavasta asiasta, että ex-presidenttiä vastaan kannatti nostaa syyte, jääkin kansan, eikä oikeuden päätettäväksi. Jos Yhdysvallat oli ennen tätä jakaantunut maa, tämän jälkeen tilanne voi olla vielä pahempi.

Trump on jo ennen oikeudenkäyntiä vahvin ehdokas republikaanien presidenttiehdokkaaksi. Hänen ilokseen demokraattien tilanne ei näytä sekään hurrattavalta. Mielipidemittauksissa vielä kärjessä olevat ikääntyvä presidentti Joe Biden ja epäsuosittu varapresidentti Kamala Harris eivät muodosta kovin dynaamista parivaljakkoa.

Natolle Trumpin mahdollinen nousu tuhkasta Valkoisen talon valtiaaksi voisi olla kohtalokas. Hän kykenisi tuhoamaan liittoutuman ainutlaatuisen yhteisen tahtotilan hetkessä. Ja todennäköisesti tuhoaisi.

Ensimmäisellä presidenttikaudellaan Trump suhtautui äärimmäisen varauksellisesti, jopa vihamielisesti Natoon. Vastapainoksi hänellä oli kummallinen pakkomielle pyrkiä miellyttämään autoritaarisia johtajia kuten Pohjois-Korean Kim Jong-unia, Venäjän Vladimir Putinia ja muita vastaavia, kuten hänen kansallisena turvallisuusneuvonantajanaan toiminut John Bolton on kirjoittanut. Helsingin huippukokouksessa 2018 Putin pani Trumpin lopullisesti taskuunsa.

Nyt Trump sanoo, että hän lopettaisi sodan Ukrainassa vuorokaudessa. Oletettavaa on, että hänen tapansa lopettaa sota miellyttäisi kyllä Putinia, mutta ei Ukrainan johtajaa Volodymyr Zelenskyitä.

Paha kyllä, Trump on tämänkertaisen kampanjansa alkumetreillä osoittanut, että hän on muuttunut: hän on arvaamattomampi, aggressiivisempi ja omapäisempi kuin koskaan.

Suomen ja Naton onneksi Trumpin toinen kausi on vielä vain painajaista. Toistaiseksi.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.