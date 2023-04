Pekka Toveri: Tämä asia olisi Venäjälle katastrofi – Putin tekee kaikkensa pysyäkseen vallassa

Vladimir Putin on valmis ottamaan isojakin riskejä, viime kädessä jopa käyttämään ydinasetta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tekee kaikkensa, jotta hän pysyisi vallassa, sanoi kenraalimajuri evp Pekka Toveri ISTV:n Nato-studiossa tiistaina.

Pekka Toveri on pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö. Hän tuli sunnuntain eduskunta­vaaleissa valituksi kokoomuksen listalta.

– Millään muulla ei Putinille ole väliä kuin, että hän pysyisi vallassa. Ei hän voi jäädä eläkkeelle. Kaikkihan tietävät, miten kävisi sen jälkeen. Hänen pitää pysyä vallassa niin kauan kuin on hengissä, ja kaikki toiminta keskittyy siihen.

Silloin ollaan Toverin mukaan valmiita ottamaan suuriakin riskejä.

– Viime kädessä Putin voisi olla valmis jopa käyttämään ydinasetta. En kuitenkaan usko siihen, koska silloin silovikit ja sotilaat hänen ympärillään ymmärtävät, että tämä olisi viimeinen niitti, Venäjän loppu, ja siinä vaiheessa puututtaisiin asiaan.

– Mutta Putin voisi sitä yrittää. Hänellä ei ole mitään menetettävää, kaikki keinot käytetään. Mitä huonommaksi tilanne menee, sitä hullumpia asioita keksitään ratkaisuksi.

Putinin asema saattaa Ukrainan sodasta huolimatta säilyä, vaikka Toverin mukaan Kremlissä varmaankin käydään valtakamppailua – tosin hyvin matalalla profiililla.

– Varmasti asetelmia haetaan, mutta ei kukaan vakavissaan silti suunnittele Putinin syrjäyttämistä. Se olisi liian riskaabeli operaatio. Hän on vanha KGB:n mies, joka tietää miten salamurhataan ihmisiä ja myös tietää, miten ei tulla salamurhatuksi.

Putinilla on noin 20 000 henkilön presidentin turvakaarti, joka pitää huolta siitä, että Putin säilyy hengissä, Toveri sanoo.

Vaikka sota ei menisi hyvin, se ei Toverin mukaan tarkoita sitä, että Putinin asema olisi merkittävästi heikentynyt.

Putinille eivät myöskään oman kansan kärsimykset merkitse mitään, toteaa Toveri.

– Hän pystyy heittämään tuhat reserviläistä päivässä kuolemaan konekivääri­tuleen, eikä tunnu missään. Ihmisten henkilö­kohtainen talous on vuoden 2013 jälkeen laskenut tasaisesti, eikä se ole aiheuttanut suurempia tunnonvaivoja Putinille.

Toisaalta Putinista annettu kansain­välinen pidätysmääräys on vaikuttanut.

– Kyllä se selkeästi syö häntä, vaikka sitä ei julkisesti myönnetä.

Vladimir Putinin asema ei välttämättä horju suuremmin, vaikkei rintamalla menestystä tulekaan.

Venäjän uuden ulkopoliittisen strategian mukaan länsi on kaiken pahan alku ja uhka Venäjän olemassaololle. Se on Toverin mukaan uusi paketti, mutta tuttua tavaraa.

Lännestä täytyy "paketoida paha", koska jos Venäjän kansalaiset haluaisivat lännen mallin demokratiaa, olisi se Toverin mukaan Venäjälle katastrofi.

Kremlissä on Toverin mukaan nyt herätty siihen, että Suomen kansa seisoo laajasti yhteisymmärryksessä Nato-jäsenyyden takana.

– On huomattu, että on aika haastava lyödä tuohon muuriin aukkoja jollain informaatiokampanjalla tai muulla vastaavalla, Toveri sanoo.

Putin ei ole itse julkisesti reagoinut jyrkästi Suomen Nato-jäsenyysprosessia vastaan, mutta hänen sanotaan olleen tilanteesta ”pahoillaan”.

– Ehkä siellä Kremlin kammoissa on jonkinlaista itkupotku­raivaria nähty, mutta eihän sitä tietenkään julkisuuteen tuoda. Varmasti syö häntä rotan lailla molemmista päästä, toteaa Toveri.

Hän huomauttaa Suomen päätymisen Naton jäseneksi olleen Venäjän kannalta strategisen luokan tappio.

– Venäjän sotilasstrateginen tilanne Itämeren piirissä on muuttunut täysin, eikä hyvään suuntaan Venäjän kannalta.

Putin tuskin kumminkaan löytää itsestään mitään vikaa, Toveri huomauttaa.

Suomen itärajan tuntumassa on ollut Venäjän varuskuntia. Nyt siellä on Toverin mukaan aika rauhallista, sillä lähes kaikki joukot on lähetetty Ukrainan rintamalle. Operatiivisessa valmiudessa olevia taistelujoukkoja Suomen rajan tuntumassa ei pahemmin ole, hän sanoo.

Lisäksi Venäjä on menettänyt Ukrainan sodassa niin paljon sotilaskalustoaan, että niiden korvaamiseen menee vuosikausia.

Venäjään kannattaa Toverin mukaan suhtautua edelleen varauksella. Vaikka asevoimat eivät Venäjällä olisi kunnossa, se pystyy hyödyntämään hybridisodankäyntiä, eli esimerkiksi vaalivaikuttamista.

– Venäjää ei kannata pelätä, mutta suhtautua varovaisesti ja pitää sitä silmällä. Venäjä on aina riittävän vahva aiheuttaakseen ongelmia Suomelle.

– Valppaana täytyy olla ja pitää oma puolustusvalmius yllä.