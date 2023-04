Lehti: Trump hautoo raamatullista vaellusta oikeus­talolle – ”Tämä on erään­lainen Jeesus-juttu”

Entinen presidentti on oikeusistuntonsa alla pääsiäistunnelmissa.

New Yorkin Manhattanilla jännitetään tänään tiistaina historiallista draamaa, kun liittovaltion entinen presidentti Donald Trump marssii oikeustalolle kuulemaan syytteensä. Istunnon on määrä alkaa noin kello 21.15 Suomen aikaa.

Voit seurata Trumpin saapumista oikeustalolle suorana tästä jutusta.

Trump tiedotti päivää aiemmin palanneensa Mar-a-Lagon kartanoltaan vanhaan asuntoonsa, New Yorkin 725 Fifth Avenuella sijaitsevaan Trump Toweriin. Hän on lakitiimeineen varautunut kiistämään syytteet.

Rolling Stone -lehden kuulemien viranomaisten mukaan Trumpille tarjottiin mahdollisuutta antautua vaivihkaa ja kuulla syytteet esimerkiksi etäyhteydellä videopalvelu Zoomissa. Tätä tarjousta 76-vuotias syytetty ei kuitenkaan huolinut.

– Hän valitsi perp walkin päivänvalossa. Hän haluaa kohota autosta ja nousta portaat. Tämä on turvallisuuspalvelulle painajainen, mutta viranomaiset voivat vain voimakkaasti kehottaa Trumpia saapumaan oikeuteen turvallisia tunneleita pitkin, eivät käskeä. Trump haluaa tervehtiä yleisöä, viranomais­lähde kuvailee Rolling Stonen haastattelussa.

Lehden mukaan turvallisuus­palvelu olisi halunnut ajoittaa istunnon oikeustalon virallisten aukioloaikojen ulkopuolelle pitääkseen kamerat ja turvallisuusuhat loitolla. Trump taas toivoisi muistuttavansa julkisella marssillaan yleisöä muuan toisesta tuomiolle pannusta kansan­villitsijästä: Jeesus Nasaretilaisesta, joka tarpoi Via Dolorosaa pitkin ristiinnaulittavaksi.

– Tämä on eräänlainen Jeesus-juttu. Hän sanoo ottavansa vastaan kärsimykset kaikkialta, jotta muiden ei tarvitsisi, lähde sanoo.

Kristillisen doktriinin mukaan Jeesus Kristus kärsi ristillä koko ihmiskunnan synnit. Matka Via Dolorosaa pitkin oli kivulias ja nöyryyttävä.

Trump tervehti kannattajiaan Trump Towerin edustalla 3. huhtikuuta.

New Yorkin syyttäjänvirasto tiedotti Trumpia vastaan nostettavista syytteistä viime viikolla. Syytteet juontuvat vuoden 2016 presidentin­vaaleihin ja 130 000 dollarin maksuun aikuisviihdetähti Stephanie Cliffordille. Clifford tunnetaan paremmin esiintyjänimellään Stormy Daniels.

Syyttäjien mukaan Trumpin aikomuksena oli vaientaa Clifford parivaljakon vuosien takaisesta seksisuhteesta. Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen on tunnustanut hoitaneensa rahat Cliffordinlle asiakkaansa puolesta. Cohen tuomittiin vankeus­rangaistukseen elokuussa 2018.

Tiistain istunnossa Trumpille luetaan syytteet, ja tuomari Juan M. Merchan päättää, vapautetaanko hänet takuita vastaan vai vangitaanko hänet. Istunnon oletetaan kestävän noin 20–30 minuuttia. Tarkat syytteet julkistetaan oletettavasti vasta, kun ne on luettu Trumpille.

New York Timesin tietojen mukaan viranomaiset haluavat pitää Trumpia sellissä vain rajoitetun ajan ennen saattamista oikeussaliin, eikä häntä liioin määrättäisi käsirautoihin tai pidätyskuvaan. Tuomari Merchan kielsi maanantaina valo- ja videokuvaamisen istunnon aikana. Hän on suonut viidelle valokuvaajalle luvan kuvata ”joitakin minuutteja”, ennen kuin heidän on poistuttava salista.

Trumpin uskotaan puhuvan julkisesti Floridassa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa.