"Isku Putinille" – Näin Suomen Natoon liittymistä kommentoidaan maailmalla

Suomen liittyminen Natoon on suuri uutisaihe angloamerikkalaisessa maailmassa.

”Suomi antaa iskun Putinille liittymällä Natoon”, otsikoi New York Times Ukrainan sodan seuranta-artikkelinsa tiistaina.

Lehti kuvaa Suomen liittymistä sotilasliittoon strategisena tappiona Venäjän presidentille Vladimir Putinille, joka on ottanut tavoitteekseen Naton laajentumisen estämisen.

– Naton raja Venäjän kanssa kaksinkertaistuu, ja liittouma on saanut käyttöönsä vahvat asevoimat, joilla on pitkä historia itseään suuremman naapurin torjumisessa, NYT kirjoittaa.

New York Times muistuttaa myös, että monta yksityiskohtaa Suomen integroitumisesta Natoon on vielä ratkaisematta.

– Suomen hallituksen, josta neuvotellaan vielä sunnuntain vaalien jälkeen, pitää päättää esimerkiksi hyväksyykö Suomi maaperälleen vieraita joukkoja tai jopa ydinaseita, jotka kuuluvat sen liittolaisille.

Myös toinen vaikutusvaltainen amerikkalaislehti Washington Post kirjoittaa Suomen liittymisestä Natoon. "Kuinka Suomi siirtyi puolueettomuudesta Natoon", lehti otsikoi artikkelinsa.

Artikkelissa kerrotaan, kuinka Suomi taisteli toisessa maailmansodassa niin Venäjää kuin Saksaa vastaan ja sitoutui sen jälkeen puolueettomuuteen aina Neuvostoliiton sortumiseen asti.

Monien muiden ulkomaalaisten tiedotusvälineiden tavoin myös WP huomauttaa Naton ja Venäjän rajan kaksinkertaistuvan Suomen liittymisen myötä. Lehti kuvaa Suomen asevoimia nykyaikaisiksi ja muistuttaa F35-hävittäjäkaupoista.

– Suomi täyttää jo valmiiksi Naton puolustusmenotavoitteen eli 2 prosenttia bruttokansantuotteesta, WP kirjoittaa.

Britanniassa Suomen Nato-jäsenyyttä puitiin muun muassa Sky Newsin aamuohjelmassa, jossa nostettiin esiin myös se, ettei Ruotsi pääse vielä liittymään.

Ohjelmassa myös kiinnitettiin huomiota siihen, että Suomella on pitkä raja Venäjän kanssa ja että Suomen Nato-jäsenyys on Venäjälle strateginen takaisku.

Turvallisuusasioihin perehtynyt ylähuoneen jäsen Richard Dannatt sanoi Nato-jäsenyyden ennen kaikkea tarkoittavan, että artikla 5 suojaa nyt Suomea.

– Hyökkäys yhteen maahan on hyökkäys kaikkia maita kohtaan, ja Suomea suojaa nyt se artikla, Dannatt sanoi.

Dannatt kommentoi myös toimittajan kysymystä talvisodasta. Dannatt totesi Suomen pystyneen taistelemaan hyvin Venäjää vastaan.

– Venäjän ja Suomen välillä on historiaa. Ilman muuta on jännitteitä. Ja jännitteitä nousee tulevaisuudessa, kun muut Nato-maat lähettävät pelotteita Suomen maaperälle, Dannatt sanoi lisäten, että Suomi tarvitsee myös pelotteita Venäjän varalle.

Dannattin mukaan Suomi tuo Natoon ”henkistä tukea” viitaten siihen, että Suomi oli pitkään sotilaallisesti liittoutumaton. Dannattin mukaan fyysisesti Suomi ”ei tuo paljoa” Natoon.

Myös The Guardian on tänä aamuna nostanut seurannassaan ja etusivun otsikossaan esiin Suomen Nato-jäsenyyden. Päivityksessä kysytään, miksi Suomen Nato-jäsenyydellä on väliä.

– Ensinnäkin Suomen Nato-jäsenyys tuplaa liittouman rajan Venäjän kanssa 1 300 kilometrillä. Se on tapahtunut myös poikkeuksellisen nopeasti – ratifioinnin valmistuminen alle vuodessa on nopein jäsenprosessi liittouman lähihistoriassa.

Myös BBC:n etusivulla on vielä nähtävissä eilen julkaistu artikkeli Suomen liittymisestä Natoon. Artikkelissa kuvaillaan Suomen jäsenyyttä ”yhdeksi tärkeimmistä hetkistä Naton lähihistoriassa”.

BBC kirjoittaa Suomen pitkästä rajasta Venäjän kanssa ja sanoo, että Suomella on yksi voimakkaimpia tykistöarsenaaleja Länsi-Euroopassa.

Myös BBC kuvaili Suomen jäsenyyttä "valtavaksi strategiseksi takaiskuksi" Venäjän presidentille Vladimir Putinille.