Puolan asevoimien komentaja IS:lle: Tällä Suomi lähettää vahvan viestin Putinille

Kenraali Rajmund Andrzejczak näkisi Suomen mielellään samassa Naton yhteisoperaatioesikunnassa Puolan kanssa.

Varsova

Puola on Euroopan nouseva sotilasmahti, joka uudistaa asevoimiaan historiallisen suuren varusteluohjelman avulla. Näin Puolasta tulee Nato-Suomelle vuosi vuodelta vahvistuva liittolainen Itämeren alueella.

Pääesikunnan päällikkö, kenraali Rajmund Andrzejczak, arvostaa Suomea kovasti. Heti haastattelun aluksi hän ryhtyy puhumaan Mannerheimista, saunasta, virkaveljestään Timo Kivisestä ja tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä, jonka kanssa hän keskusteli pitkään Suomessa kuukausi sitten.

Erityisen suuren vaikutuksen kenraaliin teki Mannerheimin kotimuseo Helsingin Kaivopuistossa.

– Suosittelen upseereilleni, että aina kun he käyvät Suomessa sotilaina, heidän pitäisi vierailla Mannerheim-museossa, Andrzejczak sanoo IS:lle Puolan asevoimien pääesikunnassa Varsovassa.

– Sanoisin näin, ettei Suomea voi ymmärtää käymättä siellä: Suomen kontekstia, paikkaa ja historiaa.

Kenraali Andrzejczak muistelee virkahuoneessaan lämpimästi kuukauden takaisa vierailuaan Suomessa.

Kenraali Andrzejczak nimitettiin pääesikunnan päälliköksi vajaat viisi vuotta sitten. Vuosi oli 2018, jolloin tuli kuluneeksi sata vuotta itsenäisen Puolan tasavallan perustamisesta.

– Heti ensimmäisenä virkapäivänäni ryhdyin tarkastelemaan uudelleen alueen strategista kuviota, Andrzejczak sanoo.

Analyysin tuloksena Andrzejczak laati esikuntaansa ja kollegojaan varten powerpoint-dian, joka kuvasi tilannetta puhtaasti sotilaallisesta näkökulmasta. Diakuvan keskeisinä paloina olivat Suomi ja Ruotsi.

– Kuva on pätevä vielä tänäkin päivänä, en ole muuttanut sitä vähääkään. Suomi ja Ruotsi eivät vielä tuolloin olleet poliittisesti osa Natoa, mutta niiden vaikutus oli suuri ja ne pitivät hallinnassaan tärkeitä alueita. Ilman niitä ei tätä tilaa voisi muokata tai hallita.

Tiistaina Suomi on vihdoin virallisesti Naton täysjäsen. Andrzejczak pitää Natoon hakeutumista täysin luonnollisena ratkaisuna Suomelle. Suomi taas on kenraalin mukaan kiinteästi yhteydessä Ruotsiin, joka jää vielä joksikin ajaksi liittokunnan ulkopuolelle.

Panssariupseerin tausta näkyy selvästi muistoesineissä, joita kenraali Andrzejczak on kerännyt.

Myös Suomi ja Puola ovat Andrzejczakin mukaan läheisiä.

– Jos kysyy Suomesta keneltä tahansa puolalaiselta sotilaalta, esille nousee kaksi asiaa. Ensiksi, talvisota. Toiseksi, puolustusvoimien reserviin perustuva konsepti, kenraali pohtii.

– Neuvostoliitto ja puna-armeija eivät talvisodassa kyenneet saavuttamaan strategista tavoitettaan. Talvisotaa tutkitaan puolalaisissa sotakouluissa tarkasti esimerkkinä siitä, kuinka käydään epäsymmetristä sotaa, käytetään hyväksi maastoa ja liikettä.

Se toinen asia on reservin liikekannallepano kriisin ja sodan uhatessa.

– Tänään se saa aivan uuden sisällön. Puolustusvoimien laajentaminen liikekannallepanossa suureksi, satojen tuhansien sotilaiden armeijaksi on oma juttunsa liittoutumattomalle maalle, mutta jos puhutaan (Naton) etulinjan maasta, asia on aivan eri. Puhuimme tästä pitkään Suomen puolustusvoimien komentajan ja presidentin kanssa, kenraali kertoo.

– Numero yksi: On selvää, että tämä on hyvin vahva viesti Putinille ja Venäjälle. Kaksi: Pitää käydä hyvää keskustelua siitä, kuinka voimme saada tästä järjestelmästä kaiken hyödyn irti, ajatellen sen historiallista taustaa ja nykypäivää – ja kuinka sitä voidaan soveltaa käytäntöön suunnitteluprosessissa.

Nato on parhaillaan uusimassa puolustussuunnitelmiaan, joihin liittokunta pystyy nyt sisällyttämään Suomen täysimääräisesti.

Andrzejczak on sataprosenttisen varma siitä, että Suomi on sotilaallisesta näkökulmasta valmis Natoon. Yhteensopivuus, toimintatavat, standardit – kaikki ne ovat helppoja asioita.

Haaste on Andrzejczakin mukaan siinä, kuinka Naton puolustus ja pelote rakennetaan pitkällä rintamalinjalla, joka ulottuu korkealta pohjoisesta Baltian maiden kautta aina Mustallemerelle saakka. Ja kuinka eri jäsenmaat saadaan pelaamaan yhteen, synkronoimaan toimintaansa.

– Tässä on suunnitelmien tekijöillä vielä muutama asia mietittävänä.

Naton johto ei ole vielä kertonut kantaansa Suomen sijoituksesta liittokunnan komentorakenteessa. Jos uusia yhteisoperaatioesikuntia ei perusteta, vaihtoehtoja on kaksi: Suomi integroidaan joko Norfolkin yhteisoperaatioesikuntaan Yhdysvalloissa tai Brunssumin yhteisoperaatioesikuntaan Hollannissa.

Atlantin ja arktisen alueen puolustuksesta vastaavaan Norfolkiin kuuluvat Yhdysvaltojen ja Kanadan lisäksi muun muassa Norja ja Tanska. Itämeren ja Baltian alueen sekä keskisen Euroopan puolustusta hoitavan Brunssumin alaisuudessa ovat muun muassa Puola ja Saksa.

Kenraali Andrzejczak tarkastelee Suomen asemaa liittokunnassa omasta, keskisen Euroopan Nato-maan näkövinkkelistä.

– Korostaisin paria tärkeää pointtia. Kun aloitin tässä tehtävässä, kävin kaikissa (Naton) itäisen sivustan maiden pääkaupungeissa. Keskustelimme paljon siitä, millaisia uhka-arvioita näissä maissa on tehty, Andrzejczak sanoo.

– Yksi keskustelunaiheista oli Suomenlahti Helsingin ja Tallinnan välillä. Pietari on Venäjän toiseksi suurin kaupunki, ja sillä on strategista merkitystä. Tehokkaan pelotteen ja puolustuksen rakentaminen tällä alueella on aivan elintärkeää. Suomi on tässä ikään kuin pitkän linjan jatkeena.

Brunssumin yhteisoperaatioesikunnan komentaja, kenraali Guglielmo Luigi Miglietta puhui puolalaisille, yhdysvaltalaisille, brittiläisille ja kroatialaisille sotilaille Bemowo Piskien harjoitusalueella Puolassa maaliskuun puolivälissä.

Itämeri on Naton puolustussuunnittelijoille ja komentajille luonnollinen operatiivinen toiminta-alue, eikä sen jakamisessa eri vastuunkantajille ole Andrzejczakin mukaan mieltä.

– Kyse on pikemminkin toimintaympäristöistä, domaineista, toiminnoista ja suorituskyvyistä kuin vanhanaikaisten fyysisten rajojen vetämisestä sillä tavalla kuin ymmärsimme ne menneisyydessä.

Kenraali nostaa esille avaruuden, kyberin ja muut, yhä useammin toisiinsa lomittuvat toimintaympäristöt. Esimerkiksi F-35 on ilmassa toimiva lavetti, joka voi vaikuttaa kohteisiin merellä.

Andrzejczak ei ota Suomen sijoitukseen aivan suoraa kantaa. Hän antaa kuitenkin selkeästi ymmärtää, että Suomen sijoittuminen Puolan kanssa samaan yhteisoperaatioesikuntaan olisi hänen näkökulmastaan kätevintä.

– Tämä on kuitenkin hyvin puolalainen näkökanta. En näe, että minulla on tässä keskustelussa suurta sananvaltaa.