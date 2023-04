Raportti: Vahingoittuiko Yhdysvaltojen ydinpommi onnettomuudessa Alankomaissa?

Tietoa ei ole sen suhteen, onko vaurio seurausta onnettomuudesta vai voisiko kyseessä olla vain kuva harjoitussimulaatiosta.

Yksi hollantilaisessa lentotukikohdassa säilytettävistä yhdysvaltalaisista ydinpommeista on saattanut vaurioitua mahdollisesti viime vuonna onnettomuudessa, todetaan maanantaina julkaistussa Federation of American Scientistsin (FAS) raportissa, kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.

FAS löysi valokuvan B61-pommista, jota yhdysvaltalaiset sotilaat, joista kaksi kuuluu räjähteiden hävittämisyksikköön, ja yksi siviili tarkastavat vaurioiden varalta.

Pommin takaosa näyttää vääntyneen törmäyksessä, ja yksi pyrstölaipioista puuttuu. Vaaleanpunainen teippi pommin perässä peittää mahdollisesti reiän.

FASin tänään maanantaina julkaiseman raportin mukaan kuva sisällytettiin vuonna 2022 New Mexicossa sijaitsevan Los Alamosin kansallisen laboratorion työnhakijoille suunnattuun esitykseen.

Raportin mukaan kuva olisi Alankomaissa sijaitsevasta Volkelin ilmavoimien tukikodasta, joka on yksi kuudesta tukikohdasta viidessä Euroopan maassa, joissa varastoidaan tällä hetkellä yhteensä 100 B61-ydinpommia osana Yhdysvaltojen kanssa tehtyä ydinvoiman jakosopimusta.

Kyseisen raportin kirjoittaja ja FAS:n ydintietohankkeen johtaja Hans Kristensen oli kuitenkin asian suhteen varovainen.

– On korostettava heti aluksi, ettei ole virallista vahvistusta sille, että kuva on otettu Volkel AB:llä, tai että taivutettu B61 on oikea ydinpommi eikä harjoitusase.

Kristensen muistuttaa, että myöskään siitä ei ole tietoa, onko vaurio seurausta onnettomuudesta vai voisiko kyseessä olla vain kuva harjoitussimulaatiosta.

– Jos kuva todellakin on peräisin ydinasevahingosta, se olisi ensimmäinen dokumentoitu tapaus viimeaikaisesta ydinaseonnettomuudesta Euroopan lentotukikohdassa, Kristensen jatkaa.

Oli niin tai näin, asiaan tuskin saadaan vastausta, sillä ydinaseen vaurioituminen tunnetaan ”taivutetun keihään” tapauksena. Se tarkoittaa, että asiasta vaietaan ja se yritetään pitää mahdollisimman salassa.

The Guardianin mukaan Yhdysvaltain Euroopan ilmavoimien tiedottaja ei kommentoinut valokuvaa suoraan, mutta sivusi kuitenkin aihetta yleisellä tasolla.

– Yhdysvallat ylläpitää strategista arsenaalia tukevalle henkilöstölle ja kalustolle korkeimpia standardeja, joihin kuuluu rutiinikoulutus, huolto ja turvallisuustoimet, jotta Yhdysvaltojen kriittiset voimavarat voidaan turvata.

– Yhdysvaltain politiikkana on, että emme voi vahvistaa emmekä kieltää ydinaseiden läsnäoloa tai poissaoloa missään yleisessä tai tietyssä paikassa, mukaan lukien tietyt harjoitukset tai reaalimaailman operaatiot.