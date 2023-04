Brittiasiantuntija: Putin teeskentelee, ettei välitä Suomen Nato-jäsenyydestä

Sky Newsin puolustusasiantuntija Michael Clarke pitää Suomen Natoon liittymistä ”suurimpana kehityksenä Euroopan turvallisuudessa” sitten 1950-luvun.

Venäjän presidentti Vladimir Putin teeskentelee, ettei hän välitä Suomen liittymisestä Natoon, vaikka itse asiassa tämä ”välittää erittäin paljon”. Näin sanoo Sky Newsin puolustusasiantuntija Michael Clarke.

Clarken mukaan yksi syy Putinin kiinnostukseen on Naton vastaisen rajan pidentyminen 1 300 kilometrillä.

-- Tämä tarkoittaa, että kaikki Venäjän johtajan puolustukseen liittyvät vaatimukset ovat nyt hieman toisin. Se aiheuttaa hänelle päänvaivaa sekä tuo mukanaan pidemmän rajan huolehdittavaksi, mikäli hän huolehtii tällaisista asioista, Clarke sanoi Sky Newsin mukaan.

– Hän teeskentelee, ettei se oikeastaan merkitse mitään – he ryhtyvät mihin tahansa toimiin vastatakseen siihen. Mutta itse asiassa ei ole mitään, mitä venäläiset voisivat tehdä. Eikä heillä ole tarpeeksi joukkoja täyttämään tätä rajaa, sillä he lähettävät kaikki saatavilla olevat joukkonsa Ukrainaan, hän jatkoi.

Lue lisää: Haavisto ja Suomen Nato-asiakirjat lähtivät kohti Brysseliä – ”Pitkä soutu on määränpäässä”

Clarke luonnehti Suomen Natoon liittymistä ”suurimmaksi kehitykseksi Euroopan turvallisuudessa sitten Saksan jälleenmilitarisoinnin 1955”. Hänen näkemyksensä mukaan kyseessä on myös Naton suurin ja tärkein laajeneminen samalla aikajaksolla.

– Presidentti Putin voi sanoa, mitä mieltä hän on siitä. Fakta on, että kyseessä on suuri diplomaattinen tappio hänelle, ja se on tuottanut juuri sen, minkä estämiseen hän sanoi Ukrainan sodalla pyrkivänsä: Naton laajenemisen.

Suomea Clarke kuvaili ”erittäin merkittäväksi maaksi sotilaallisessa mielessä”.