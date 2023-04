Tätä tarkoittaa ”venäläinen maailma” – ihminen ei voi valita, ”suojeleeko” Putin häntä vaikka väkisin ulkomaillakin

Martti J. Kari ja Antero Holmila selittävät tuoreessa kirjassaan perin pohjin, mitä tarkoittaa termi ”venäläinen maailma”. Russkij mir -käsite on Vladimir Putinin valloituspolitiikan koko perusta ja sen näennäinen oikeutus.

Vladimir Putin on kehittänyt ”venäläisen maailman” käsitteestä näennäisen oikeutuksen omalle valloituspolitiikalleen.

Eversti (evp) Martti J. Kari ja professori Antero Holmila selittävät uudessa kirjassaan juurta jaksaen, mitä tarkoittaa käsite nimeltä ”venäläinen maailma”. Kremlin propaganda toistelee termiä nykyisin usein, ja myös presidentti Vladimir Putin vetoaa siihen toistuvasti.

Miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii (Docendo) -kirjan mukaan nimenomaan venäläinen maailma -käsite on avain sen ymmärtämiseen, mitä Putin yrittää tehdä naapurimailleen ja miksi hän katsoo olevansa siihen oikeutettu.

Kirjoittajien mukaan venäläinen maailma (russkij mir) on käsitteenä paljon laajempi kuin etninen venäläisyys tai venäjän kieltä puhuva henkilö. Käsite on sovellettavissa niin geopolitiikkaan, kielipolitiikkaan, talouspolitiikkaan kuin kulttuuripolitiikkaankin.

– Venäläinen maailma ei tunnusta tai tunnista valtioiden rajoja. Venäläinen maailma on kaikkialla, missä ihmiset puhuvat ja ajattelevat venäjäksi, Kari ja Holmila kuvailevat.

Putinin viljelemän logiikan mukaan esimerkiksi eri maissa olevat venäjänkieliset vähemmistöt tai ulkomaille vastikään matkustaneet venäläiset ovat aina osa venäläistä maailmaa eivätkä he voi itse irrottautua Kremlin suojeluksesta.

Kirjoittajien mukaan venäjän kieltä puhuva ihminen kuuluu Kremlin käsityksen mukaan ikään kuin automaattisesti venäläiseen maailmaan. Tästä seuraa puolestaan se, että venäläinen maailma kuuluu itseoikeutetusti Venäjän asevoimien suojeluun.

– Riippumatta siitä, ovatko ulkomaille matkustavat venäläiset Putinia vastaan, hänen puolellaan tai täysin neutraaleja, Kremlin silmissä he kuuluvat venäläiseen maailmaan ja ovat siten oikeutettuja venäläisen maailman suojeluvelvoitteeseen, halusivatpa he sitä tai eivät, Kari ja Holmila kuvailevat.

Venäjän federaation näkökulmasta jopa hienoinenkin yhteys Venäjään riittää siihen, että ihminen tai alue kuuluu henkisesti ”venäläisen maailman luomaan sivilisaatioon”.

Venäläinen maailma tarkoittaa käytännössä myös sitä, että sen suojelusta ja venäläisyyden puolustamisesta Kreml voi saada tekosyyn jopa sotaan – kuten tilanne on nyt Ukrainassa.

– Toisin sanoen, jos Moskova katsoo, että tietty alue kuuluu venäläiseen maailmaan, on sillä historiallinen ja sivilisaatiollinen velvoite puolustaa sitä sopivaksi katsomillaan keinoilla.

Kirjoittajat vertaavat russkij mir -käsitettä Neuvostoliitossa voimassa olleeseen julistukseen, jonka mukaan maailman kaikkien työläisten olisi liityttävä yhteen.

– Nyky-Moskova julistaa, että kaikki maailman kolkat voivat liittyä yhteen liittymällä venäläisen maailman sivilisaatiokäsitykseen ja pyytämällä Moskovalta suojelua.

Butshan verilöyly on yksi Ukrainan sodan käännekohdista, sillä viimeistään silloin maailma tajusi, kuinka Venäjä aikoo ”puhdistaa Ukrainaa natseista” tappamalla siviilejä säälimättömästi.

Putinin ajattelussa Ukraina ja Valko-Venäjä muodostavat venäläisen maailman ytimen yhdessä Venäjän kanssa – eikä näillä mailla ole myöskään oikeutta irrottautua tästä yhteydestä erilleen.

Ortodoksikirkon mukaan Ukrainalla ja Valko-Venäjällä on suorastaan jumalallinen kohtalo liittyä yhteen Moskovan kanssa. Venäläisen maailman vihollisiksi kuvaillaan puolestaan sellaiset toimijat kuten ”natsit”, ”fasistit”, länsimaat ja Nato.

Ukrainan sodan koko idea tiivistyy Karin ja Holmilan mukaan seuraavaan uskomukseen Putinin ja Kremlin ideologien päässä:

– Kun ukrainalaiset ”natsit” on tuhottu, seuraa siitä automaattisesti, että Ukraina sulautuu kiinni venäläiseen maailmaan, kirjoittajat kuvailevat Kremlin toiveajattelua.

Filosofi Aleksandr Dugin on yksi ”venäläisen” maailman käsitteen kehittelijöistä.

Venäläisen maailman käsite on vanha, mutta Putin on ottanut sen käyttöön pikku hiljaa. Kirjoittajien mukaan jo tsaari Nikolai I kuvaili Venäjän ja venäläisyyden koostuvan kolmesta osasta: yksinvalta, ortodoksinen uskonto ja russkij mir eli venäläinen maailma.

– Nikolai I:n mukaan patrioottisen hengen ylläpitämiseksi tarvittiin myös jatkuvaa pientä sotimista Venäjän raja-alueilla. Presidentti Putinin näkemykset ja toiminta näyttävät noudattelevan samaa ajatusta, Kari ja Holmila rinnastavat.

Putin määritteli venäläisen maailman sisältöä julkisuudessa ensimmäisen kerran tiettävästi vuonna 2001. Putin puhui tuolloin Maanmiesten ensimmäisessä maailmankongressissa. Putin osoitti sanansa Neuvostoliitosta itsenäistyneiden valtioiden venäläisvähemmistöille sekä Venäjältä länteen muuttaneille ulkovenäläisille, joihin hän viittasi termillä ”maanmiehet”.

Karin ja Holmilan mukaan venäläisen maailman käsitteellä on perusteltu sittemmin muun muassa Georgian sotaa, Putinin vastaisen opposition tuhoamista, länsivastaisuuden kasvua, uusia tiukan linjan lakeja sekä Krimin ja Itä-Ukrainan valtausta.

Russkij mir -termille ei löydy yhtä ainoaa keksijää. Yksi käsitteen kehittelijöistä oli 1920-luvulla Eurooppaan paennut valkoemigrantti Ivan Iljin, jota Putin alkoi siteerata 2010-luvun alusta lähtien.

Iljinin ajatuksia ovat kehitelleet sittemmin Putinin käyttöön ainakin sellaiset henkilöt kuten filosofi Aleksandr Dugin, Kremlin harmaaksi eminenssiksi kuvailtu Vladislav Surkov, Putinin sotahistoriapolitiikan kehittelijä Vladimir Medinski sekä Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkka Kirill.

Putinin sotahistoriapolitiikan kehittelijä Vladimir Medinski (vas) ja Mariinski-teatterin johtaja, kapellimestari Valeri Gergijev kuvattuina 2012.

Tshetshenian presidentti Ramzan Kadyrov kuvattuna yhdessä tshetsheenitaustaisen Vladislav Surkovin kanssa.

Surkov on pyrkinyt ottamaan jopa julkisuudessa kunniaa siitä, että juuri hän toi venäläisen maailman käsitteen osaksi Venäjän valtiollista politiikkaa. Surkovin mukaan tähän liittyy muun muassa Putinin lausunto, jonka mukaan ”Venäjällä ei ole rajoja” – eli toisin sanoen venäläisellä maailmalla ei ole rajoja.

Vuonna 2016 Putin sanoi mukamas leikillään pikkupojalle televisiossa, että ”Venäjän raja ei pääty missään”. Sittemmin lauseesta on tullut Ukrainassa sotivien Pihkovan pahamaineisten laskuvarjojääkäreiden virallinen tunnus.

Kreml vetoaa myös Krimin historialliseen venäläisyyteen ja perustelee sillä niemimaan valloittamista. Taustalla on periaate, jonka mukaan jokin alue on osa venäläistä maailmaan sen jälkeen ikuisesti, kun se on kerran vallattu ja ”venäläistetty”.

Myös Mauno Koivisto on viitannut Venäjän idea -kirjassaan tähän periaatteeseen, jonka mukaan venäläisellä verellä kerran vallattu alue on aina venäläisten valtapiiriä.

– Kun jostakin on taisteltu ja venäläistä verta vuodatettu, niin sen jälkeen se on pyhää Venäjän maata, Koivisto kirjoitti Venäjän ideassa.

Kari ja Holmila eivät sano suoraan, kuuluuko myös Suomi Putinin ajatuksissa yhä ”venäläiseen maailmaan”. Tämän seikan voi jokainen lukija päätellä itse kirjassa esitetyn Kremlin logiikan perusteella – eikä vaihtoehtoja ole valitettavasti kovin monia.

Suomi on joskus ollut osa Venäjän imperiumia ja me olemme olleet myös osa Neuvostoliiton etupiiriä Molotovin–Ribbentropin salaisessa lisäpöytäkirjassa vuodelta 1939. Lisäksi Suomessa asuu tuoreimpien Tilastokeskuksen lukujen mukaan liki 95 000 henkilön venäjänkielinen vähemmistö, jonka jäsenet kuuluvat kirjassa esitetyn ajatuksenjuoksun mukaan jo automaattisesti sekä venäläiseen maailmaan että Kremlin suojelun piiriin.

Oma erityinen lukunsa ovat Suomeen tulleet ukrainalaispakolaiset, jotka tulevat vielä edellä mainitun luvun päälle. Helmikuun puolivälin tietojen mukaan Suomesta on hakenut tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa yli 50 000 Ukrainasta sotaa paennutta henkilöä. Arvio on, että vuonna 2023 Suomeen voi tulla vielä 30 000–40 000 ukrainalaista hakemaan kansainvälistä suojelua.

Toisin sanoen: jos Putin katsoo koko Ukrainan kuuluvan jo sinänsä ”venäläiseen maailmaan”, hän katsonee myös Suomeen tulleiden ukrainalaisten kuuluvan edelleen hänen ”suojelunsa” piiriin.