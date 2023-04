Venäjä on syyttänyt Ukrainan agentteja ja Navalnyin järjestöä sotabloggarin surmaamisesta pommi-iskussa eilen Pietarissa.

Venäjän viranomaiset kertovat, että tänään kiinni otettu epäilty on tunnustanut osuutensa eilen tapahtuneeseen räjähdykseen Pietarissa.

Räjähdyksessä kuoli Venäjän tunnetuimpiin kuulunut sotabloggari Vladlen Tatarski, ja lisäksi yli 30 muuta ihmistä haavoittui.

Kiinni otettu nainen sanoo sisäministeriön julkaisemalla videolla tuoneensa kahvilaan patsaan sisälle piilotetun pommin, joka ojennettiin lahjana Tatarskille Ukrainan sotaan liittyneessä tilaisuudessa.

– Toin sinne patsaan, joka räjähti, sanoo nuori nainen videolla uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kysymykseen siitä, kuka pommin oli hänelle antanut vietäväksi kahvilaan, nainen vastasi kertovansa sen ”myöhemmin”.

Venäjä syytti tänään räjähdyksestä Ukrainan turvallisuuspalvelua sekä sen agentteja. Venäjän terrorisminvastainen tutkintakomitea väittää myös, että tekijöillä on yhteyksiä vangitun venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin korruptionvastaiseen järjestöön. Järjestön edustaja Ivan Zhdanov kiisti CNN:n mukaan, että järjestöllä olisi mitään tekemistä räjähdyksen kanssa.

– Tämä on aika idioottimainen tilanne. Sen kieltäminen, että teimme sen, on idiotismia. On itsestään selvää, ettemme olleet mukana tässä, Zhdanov sanoi ja väitti, että syytöksen taustalla on yritys pidentää Navalnyin vankeusrangaistusta.

Venäjän viranomaiset ovat yhdistäneet Darja Trepovan tuhoisaan räjähdykseen.

Epäilty nainen otettiin kiinni kotoaan

Räjähdys tapahtui Nevajoen rannalla sijainneessa Street Food Bar no.1 -ravintolassa, jonka Cyber Front Z -niminen ryhmä oli kertonut varanneensa illan tilaisuuttaan varten.

Tatarski piti kahvilassa julkista tilaisuutta muiden sotakommentaattoreiden kanssa, kun hänelle ojennettiin lahjaksi patsas, jonka epäillään sisältäneen räjähteitä. Tassille ja RIA Novostille puhunut lähde kertoi eilen, että paketin tuonut ”tyttö” oli uhrille entuudestaan tuttu.

Guardian julkaisi tänään uutisvideollaan sosiaalisessa mediassa kiertäneen videonpätkän, jolla sen mukaan epäilty kävelee sisälle kahvilaan paketti sylissään. Venäläismedioiden mukaan paikalla räjähti vain hetki lahjan antamisen jälkeen, Guardian kertoo.

Nainen otettiin kiinni hänen kotiinsa tänä aamuna tehdyssä ratsiassa. Sisäministeriön mukaan räjähdyksen taustalla kuitenkin epäillään olleen useampia tekijöitä.

Vladlen Tatarski oli Ukrainan sodaa kannattanut bloggaaja.

Bloggari: Me tapamme kaikki

Venäjän suosituimpiin sotabloggareihin kuuluneen Tatarskin oikea nimi oli Maksim Fomin. Tatarskilla oli Telegram-viestipalvelussa yli puoli miljoonaa seuraajaa, Guardian kertoo.

Tatarski osallistui viime vuonna Venäjän presidentin Vladimir Putinin isännöimään tilaisuuteen maan hallinnollisessa keskuksessa Moskovan Kremlissä. Tuolloisessa tilaisuudessa juhlistettiin vallattujen ukrainalaisalueiden laitonta liittämistä Venäjään.

– Me päihitämme kaikki. Me tapamme kaikki. Me ryöstämme kaikki, ketkä kuuluu ryöstää. Kaikki tulee olemaan siten kuin me haluamme, hän sanoi Guardianin uutisvideollaan julkaisemassa arkistopätkässä tilaisuudesta.

Guardianin mukaan mies kuitenkin arvosteli myös Venäjän sodanjohtoa kovin sanoin, ja kerran jopa kutsui heitä ”kouluttamattomiksi idiooteiksi”.