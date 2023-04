Tässä on Nato-maiden ase­voimien ranking­lista – yhdessä asiassa Suomi lyö jopa sotilaalliset suur­vallat

Millainen asema Suomella on nyt Natossa? IS käy läpi Suomen sotilaalliset vahvuudet ja heikkoudet.

Suomi on liittynyt osaksi maailman voimakkainta puolustusliittoa.

31 maan Natoon, Ruotsi toistaiseksi pois lukien, mahtuu monenlaista jäsentä aina maailman suurimmasta sotilasmahdista Yhdysvalloista piskuiseen Islantiin, jolla ei ole omia sotavoimia.

Millainen sotilaallinen tekijä Suomi on tässä joukossa?

Vertailu eri asevoimien kesken on vaikeaa, mutta yhden suuntaa antavan luokittelun julkaisee vuosittain amerikkalainen Global Firepower -sivusto.

Se arvostaa Suomen tutkituista 145 valtiosta tällä hetkellä sijalle 51. Edelle kiilaavat niin lähimmät Pohjoismaat kuin monet muut Euroopan perinteiset Nato-maat.

Listauksessa huomioidaan esimerkiksi armeijan miesvahvuus, ilma-, maa- ja merivoimien koko ja kalusto ja valtion muut resurssit sekä myös maantieteellisiä ja taloudellisia seikkoja.

Listauksen perusteella Suomi on siis korkeintaan Naton keskikastia. Jäsenyyshakemuksen aikana Suomea on kuitenkin toistuvasti hehkutettu puolustuksensa hyvin hoitaneeksi maaksi, joka vahvistaa Natoa.

IS selvitti asiantuntijoiden ja joidenkin yleisten mittarien avulla, millaisia vahvuuksia ja heikkouksia Nato-Suomen asevoimilla on verrattuna valikoituihin muihin maihin.

Suomen sotilaalliset vahvuudet

Puolustusmenojen mallioppilas

Natossa tärkeimpänä sotilaallisen panostuksen mittarina pidetään jäsenen puolustusmenojen osuutta bruttokansantuotteesta. Suositus on yli 2 prosenttia.

Vuonna 2022 vain seitsemän jäsentä ylsi tuohon. Suomesta tulee hävittäjä- ja laivastohankintojen myötä tulossa kahdeksas.

Natolla on oma tapansa laskea prosenttiosuus, ja Suomi pääsee mukaan tähän vertailuun vasta tänä vuonna. Joka tapauksessa Suomi on tällä mittarilla mallioppilas liittokunnassa.

Iso taistelijareservi

Suomen sodanajan joukkojen vahvuus, peräti 280 000 sotilasta, on kansainvälisessä vertailussa huippuluokkaa. Jos otetaan huomioon kaikki asepalveluksen suorittaneet, Suomen reserviksi lasketaan peräti 900 000 sotilasta.

Useilla Euroopan Nato-mailla ei ole reserviä juuri lainkaan.

Syynä tähän on se, että Viroa lukuun ottamatta muualla Euroopassa asevelvollisuudesta käytännössä luovuttiin kylmän sodan jälkeen ja siirryttiin vain ammattiarmeijaan. Harvalla maalla on varaa ylläpitää suurta sellaista.

Ukrainan sodan myötä herättiin karuun todellisuuteen, kun pelkästään kaukomailla tapahtuvaan kriisinhallintaan keskittyneet armeijat alkoivat tarkastella taas kotipesäänsä. Tanskassa armeijan kakkosmies, prikaatikenraali Henrik Lyhne esitti hätähuudon viime viikolla.

– Tilanne on äärimmäisen kriittinen erityisesti siksi että meiltä puuttuu sotilaita enemmän kuin koskaan, hän lausui haastattelussa.

Maan asevoimat on teknisesti kehittynyt, mutta aseille ei ole käyttäjiä. Esimerkiksi ”armeijan nyrkkinä” tunnetusta 1. prikaatin 4 000 miehen vahvuudesta uupuu 1 000.

Myös IS:n haastattelemat turvallisuuspolitiikan ja asevoimien tuntijat nostavat esiin Suomen erityislaatuisuuden. Kaksi heistä kommentoi eri näkökohtia nimettöminä.

Suuren reservin tehokkuus ja mobilisointikyky punnittaisiin vasta tositilanteessa Suomessakin.

Sotilasasiantuntija, everstiluutnantti evp Juhani Pihlajamaa uskoo, että Suomella olisi riittävästi sotilaita laajamittaiseen sotaan vaikka heti.

Suomalaisia sotilaita Kontio 22 -harjoituksessa Nurmeksessa viime marraskuussa.

Asevelvollisuusarmeija on myös kustannustehokas ja tuottaa koko ajan lisää taistelijoita.

– On totta että Suomessa voisi olla enemmän ammattisotilaita ja kouluttajia, Pihlajamaa myöntää.

– Mutta suomalaiset varusmiehet ovat pärjänneet hyvin kansainvälisissä harjoituksissa ammattisotilaiden rinnalla, ja se on herättänyt kunnioitusta ulkomaita myöten.

Lisäksi Pihlajamaa nostaa esiin maanpuolustustahdon, joka suomalaisilla on tutkitusti huippuluokkaa. Sen tärkeys on myös Ukrainan sodassa todistettu, kun urhea, huonommin varustettu armeija on pistänyt kampoihin Venäjän sotakoneelle.

Eliitti-ilmavoimat

Suomen noin 60 Hornetia on isojen Nato-maiden mittapuun mukaan vähän, mutta konemallia pidetään yhä suorituskykyisenä.

– Suomen ilmavoimat on Natossa ehdottomasti kilpailukykyinen. Lukumäärä voisi olla suurempi, mutta koneet ovat tehokkaassa käytössä, sanoo Juhani Pihlajamaa.

Koneisiin ja niiden aseistukseen on tehty päivityksiä ja huolto toimii, harjoitusalueet ovat Suomessa lähellä tukikohtia, jolloin lentäjien koulutus on tehokasta.

Tulevaisuuden F-35-koneet tekevät ilmavoimista jopa eliittitasoa, koska viidennen sukupolven häivehävittäjiä pidetään ylivertaisina suorituskyvyltään.

Yhdysvaltain F-35-hävittäjä lensi ilmailunäytöksessä Floridassa 1. huhtikuuta.

Lähin mittapuu löytyy Norjasta, joka saa vuoteen 2025 mennessä kaikki 52 tilaamaansa F-35-konetta. Tällä hetkellä niitä on Norjalla 34.

Suomella tulee olemaan F-35-koneita kaikkiaan 64, mikä on Euroopan mittakaavassa paljon, jopa enemmän kuin mitä Britannia on toistaiseksi tilannut.

Pohjolaan muodostuu Ruotsin myötä vielä todellinen lentonyrkki, kun Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan ilmavoimat ovat sopineet tiivistävänsä yhteistyötään.

Täysin vastakkainen tilanne on Baltiassa, jonka jäsenmaat eivät omista ensimmäistäkään hävittäjäkonetta. Syy on historiallinen, kun nämä maat itsenäistyessään jäivät ilman ilmavoimia Neuvostoliiton vetäydyttyä.

Ranskan ulkoministeri Catherine Colonna vieraili maaliskuun lopussa Liettuan Siauliaissa, jossa ranskalaishävittäjät ja -lentäjät päättivät rotaationsa Baltian ilmavalvonnassa.

Viron, Latvian ja Liettuan ilmatilaa valvovat sopimuksen mukaan muiden Nato-maiden koneet, yleensä neljän koneen parvissa. On odotettavissa, että Suomenkin hävittäjien halutaan jatkossa osallistuvan tähän vuorollaan.

Suurin tykistö

Suomella on Länsi-Euroopan suurin tykistö, jonka kokonaismäärä, noin 1 700 asetta, lyö laudalta jopa sotilaalliset suurvallat Saksan, Britannian ja Ranskan.

Vahva tykistö on rakentunut tarpeesta puolustaa pitkää rajaa Venäjän kanssa. Ukrainan sota on myös osoittanut, että tykistö on keskeinen osa maataistelutoimintaa.

Suomen ”perustykki” 122 H 63 -haupitsi toimii taistelujoukkojen tukena. Kuva Porin prikaatin harjoituksesta viime lokakuulta.

Tykeistä pääosa on vanhempaa, vedettävää 122-millistä haupitsikalustoa, jonka kantama on noin 10–14 kilometriä, ja aseet ovat jo ikääntyneitä. Niitä täydentävät pitemmän kantaman 155-milliset kanuunat.

Uusien hankintojen avulla tykistöä on kehitetty teloilla liikkuvaksi, mikä on Ukrainassakin osoittautunut toimivaksi. Telatykit ja -haupitsit on ketterä siirtää ampumisen jälkeen pois vihollisen vastaiskun ulottuvilta.

Panssarihaupitsi 155 PSH K9 FIN, eli tutummin ”Moukari”, esittelyssä Helsingin kansalaistorilla viime kesäkuussa. 155-millinen ammus kantaa jopa 40 kilometrin päähän. Moukareita on Suomella noin 30.

Raskaana raketinheittimenä Suomella on samaa mallia kuin esimerkiksi Britannian Ukrainalle antamat M270-heittimet.

Amerikkalainen M270 on Suomessa saanut nimen 298 RSRAKH 06. Niitä on noin 40.

Suomen maavoimien keskeisen kaluston kokonaismääriä on esitetty seuraavassa taulukossa:

Riittävästi panssareita

Suomen 200 taistelupanssarivaunua ja reilut 200 rynnäkköpanssarivaunua eivät riittäisi mihinkään, jos sotaa käytäisiin kuten Ukrainassa.

Venäjältä on tuhoutunut tuhansia panssareita yhteensä, ja myös Ukrainan tappiot ovat mittavat.

Asiantuntijat muistuttavatkin, että Suomi ei missään nimessä voisi käydä samanlaista kulutussotaa. Keskeistä ovat Suomen ja Ukrainan maaston erot.

– Suurin osa Suomen ja Venäjän 1 300 kilometrin raja-alueesta on sellaista, että siellä ei tee panssareilla mitään, Juhani Pihlajamaa kärjistää.

Suomessa ei taistella avoimilla pelloilla vaan taktiikkana olisi liikkuminen ja hyökkäävän vihollisen pakottaminen runsaiden metsien ja vesistöjen luomiin kapeikkoihin. Silloin Suomen panssarien pitäisi asiantuntijoiden mukaan riittää.

Leopard 2A6 -vaunu Parolannummella tammikuussa 2023.

Suomen panssarikaluston ydin ovat 100 saksalaiset Leopard 2A6 -tankit, jotka arvostetaan laadultaan maailman kärkikolmikkoon, vaikka suomalaistankeista puuttuvatkin uusimmat omasuojajärjestelmät.

Lisäksi Suomella on tukitoimintaan soveltuvia vanhempia Leopard 2A4 -tankkeja toiset 100.

Suomen panssarikalusto vaatii kuitenkin uusimista ensi vuosikymmenellä.

Ukrainalainen BMP-2-rynnäkköpanssari teki matkaa kohti Bahmutia maaliskuussa. Suomella on vastaavia jalkaväen ja tankkien tulitukivaunuja reilut sata. Toisena rynnäkköpanssarimallina Suomella on ruotsalainen CV-90.

Eri maiden panssarikaluston määriä on vaikea vertailla, koska malleja on monia, ja kalustoa on lahjoitettu runsaasti Ukrainaan, jolloin tiedot ovat jo vanhentuneet. Suomen kalusto vetää kuitenkin hyvin vertoja muille Pohjoismaille.

Puolasta on tulossa alueellinen panssarisuurvalta, kun se satsaa puolustukseensa hurjia rahamääriä.

Sen sijaan esimerkiksi Saksa on kysymysmerkki, vaikka maan johto on luvannut lisäpanostusta. Kun Leopardien luovuttamista Ukrainalle puuhattiin alkuvuodesta, kävi ilmi, että Saksan Suomea mittavammat varastot eivät kelvanneetkaan lahjoitettavaksi, koska osa vaunuista oli niin huonossa kunnossa.

– Voisin olla sataprosenttisen varma, että meidän kaikki Leopardit voisivat lähteä vaikka saman tien taisteluun, Pihlajamaa kuittaa.

Suomen sotilaalliset heikkoudet

Pieni laivasto

Suomessa puolustusvoimien puutteet on tunnistettu ja korjaavia liikkeitä on tekeillä sitä mukaa kuin rahaa löytyy.

Suomen pieniltä merivoimilta vanhenee kalustoa kovaa vauhtia ja uusiminen on kesken.

Yhteensä seitsemän poistuvan miinalaivan ja ohjusveneen tilalle tulee Suomessa Rauman telakalla rakennettavat neljä monitoimikorvettia, jotka nostavat suorituskykyä vuodesta 2025 eteenpäin.

Korvetti-nimitystä käytetään pienimmän kokoluokan sotalaivasta, ja sitä suuremmat ovat fregatti ja hävittäjä, jollaisia Itämerellä harvemmin nähdään.

Korvetti kykenee käytännössä täyttämään sekä miinalaivan että ohjusveneen tehtävät ja enemmänkin, koska se pystyy laskemaan miinoja, torjumaan pinta-alusten lisäksi myös sukellusveneitä ja ilma-aluksia sekä ampumaan maamaaleihin.

Merivoimien Laivue 2020 -hanketta on kuitenkin myös arvosteltu, koska korvetit ovat vihollisellekin isoja maaleja. Suomen aluevedet ovat matalia, minkä vuoksi ketterämmät ohjusveneet olisivat kriitikoiden mielestä riittäneet Suomelle.

Merivoimien keskeisin puute ovat sukellusveneet, joita Suomella ei Pariisin 1947 rauhansopimuksen perusteella saanut olla. Niitä ei ole sittemminkään harkittu hankittavan, vaikka esimerkiksi Ruotsi satsaa sukellusveneisiin ja rakentaa Itämerelle uutta vedenalaista laivastoa.

Puutteet ilmatorjunnassa

Suomen tehokkain ase ohjuksia ja lentokoneita vastaan on tällä hetkellä norjalaisamerikkalainen Nasams-ilmatorjuntajärjestelmä. Sellainen on esimerkiksi Helsingin suojana.

Nasamsin kuuden ohjuksen lavetti käyttää samoja Amraam-ohjuksia kuin Suomen Hornetit.

Nasams ei kuitenkaan yllä yli kymmeneen kilometriin eikä sillä torjuta korkean lentoradan ballistisia ohjuksia eikä nopeita risteilyohjuksia. Korkeailmatorjunnan puute onkin ollut Suomen akilleenkantapää. Horneteilla on korvattu osaa puutteista.

Tähänkin on tulossa parannus vuosikymmenen jälkipuoliskolla, kun Suomen maavoimat ilmoitti juuri uuden israelilaisen David’s Sling -korkeatorjuntaohjusjärjestelmän hankkimisesta.

Ilman tällaista Suomi olisi aseeton Ukrainan kaltaisessa tilanteessa, jossa Venäjän lentokoneet ja sukellusveneet laukaisevat ohjuksia keskeisiin infrastruktuurikohteisiin – tai niiden viereen.

Järkyttävä ohjusisku tuhosi kerrostalon Ukrainan Dniprossa tammikuussa.

Ruotsi puolestaan on hankkinut David’s Slingiä vastaavan amerikkalaisen Patriot-järjestelmän suojakseen.

Uusia ja vanhoja ongelmia

Yksi Suomen armeijan mahdollinen puute on sama kuin kaikilla muillakin: Ukrainan sota on nielemässä maailman ammusvarastot vähiin, ja EU on jo käynnistänyt miljardiohjelman, jolla tuotetaan lisää tykinammuksia.

Suomen ammusvarastojen tilanteesta ei ole julkista tietoa, mutta poikkeuksellisen ison tykistön hyödyntämiseksi myös ammuksia tarvittaisiin tositilanteessa paljon.

Ukrainan auttamisessa on painotettu, että oma puolustuskyky ei vaarannu. Ongelma voi kuitenkin syntyä sitä kautta, jos varastoja ei pystytä tulevaisuudessa uusimaan.

Pienillä lennokeilla ja droneilla tehtävä tiedustelu on noussut Ukrainan sodassa erittäin keskeiseksi, mutta Suomessa se jakaa mielipiteet.

Puolustusvoimat ei ole niihin satsannut, ja tätä on selitetty muun muassa sääolosuhteilla, jotka suuren osan vuotta ovat pimeitä ja pilvisiä. Osa asiantuntijoista pitää kuitenkin suhtautumista virheellisenä.

Maamiinojen korvaajaksi tarkoitettua viuhkapanosjärjestelmää esiteltiin Keuruulla vuonna 2012.

Suomella on myös yksi, aikoinaan kiivasta poliittista keskustelua herättänyt puute, jota ei kuitenkaan tunnusteta sellaiseksi.

Suomi on liittynyt Ottawan sopimukseen, joka kieltää jalkaväkimiinat. Niistä olisi merkittävää etua pitkän rajan puolustuksessa.

– Mielestäni niistä luopuminen oli aikoinaan väärä ratkaisu, Juhani Pihlajamaa lausuu.

– Mutta olen ymmärtänyt, että korvaava järjestelmä on, ja puolustusvoimat ei haikaile miinojen perään.