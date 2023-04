Wagner julistaa ottaneensa Bahmutin haltuunsa – Ukrainalla eri näkemys

Wagnerin johtajan mukaan ryhmä on vallannut kaupungin hallintorakennuksen.

Prigozhin on aiemmin esittänyt ennenaikaisia väitteitä Venäjän sotamenestyksestä.

Venäläinen palkkasotilasyhtiö Wagner julistaa ottaneensa haltuun Bahmutin kaupungin Itä-Ukrainassa.

Wagneria johtava Jevgeni Prigozhin väitti Telegram-kanavallaan, että kaupungin hallintorakennus olisi palkkasotilasyhtiön hallinnassa ja näin ollen ryhmä olisi vallannut Bahmutin ”oikeudellisessa mielessä”. Prigozhinin mukaan Venäjän lippu nostetaan Bahmutin kaupungintalon salkoon.

– Vihollinen on keskittynyt läntisille alueille, Prigozhin sanoi.

Pari viikkoa sitten Prigozhin väitti Venäjän hallitsevan noin 70 prosenttia Bahmutista.

Ukrainan asevoimat oli kommentoinut ennen Prigozhinin julistusta, että armeija edelleen puolustaa kaupunkia.

– Vihollinen ei ole lopettanut hyökkäystään Bahmutiin. Kuitenkin ukrainalaiset puolustajat pitävät kaupunkia yhä hallussaan ja torjuvat samalla lukuisia vihollisen hyökkäyksiä, Ukrainan asevoimien yleisesikunta kommentoi.

Ukrainan armeijan itäisen alueen tiedottaja Serhi Tsherevatyi on Guardianin mukaan sanonut Venäjän olevan ”kaukana Bahmutin valtaamisesta”.

– Bahmut on ukrainalainen, he eivät ole vallanneet mitään ja he ovat lievästi sanottuna hyvin kaukana siitä, Tsherevatyi tokaisi Reutersille Guardianin mukaan.

Bahmutin hallinnasta on taisteltu kuukausikaupalla. Pitkät taistelut ovat tehneet kaupungista symbolisesti merkittävän.

Ukraina on sanonut, että taistelu Bahmutista on avainasemassa siinä, etteivät Venäjän joukot etene itärintamalla. Kuun vaihteessa Britannian ja Yhdysvaltain asiantuntijat arvioivat, että Venäjän hyökkäyksien määrä Bahmutissa on vähentynyt viime viikoilta, mutta Venäjän joukot ovat edenneet silti jonkin verran kaupungissa.