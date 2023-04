Venäjän viranomaiset epäilevät naista osallisuudesta tuhoisaan räjähdykseen.

Venäjän viranomaiset ovat ottaneet kiinni naisen, jonka epäillään liittyvän sotabloggaaja Vladlen Tatarskin kuolemaan johtaneeseen räjähdykseen. Pietarissa sunnuntaina tapahtuneessa räjähdyksessä loukkaantui myös reilu 30 ihmistä.

BBC:n mukaan Venäjän tutkintakomitea vahvisti Darja Trepovan, 26, kiinnioton vain hieman sen jälkeen, kun Trepovasta oli annettu etsintäkuulutus.

Venäläismedia on uutisoinut, että Tatarskille annettiin patsas vain hetkeä ennen räjähdystä ja spekulaatioiden mukaan räjähde olisi kätketty patsaan sisälle. Venäjän viranomaiset ovat sanoneet tutkivansa Tatarskin kuolemaa murhana.

Trepovan väitetään olevan viranomaisille tuttu sotaa vastustaneista protesteista.

Interfaxin mukaan vuonna 1997 syntynyt Trepova asuu Pietarissa.

Lue lisää: Sota­bloggaajan kuolemaa tutkitaan murhana – räjähdyksestä epäillään nuorta naista

Lue lisää: Patsaaseen kätketty pommi surmasi tunnetun sota­bloggaajan Pietarissa – tämä räjähdyksestä tiedetään

Epäselvää kuitenkin on, mikä naisen yhteys räjähdykseen lopulta on ja, kuka räjähdyksen takana on.

Sisäministeriölähteet kertoivat venäläismedialle, että räjähdystä ”suunnitteli huolella etukäteen useat ihmiset,” The Guardian kertoo.

Kreml kutsui maanantaina räjähdystä ”terroriteoksi” ja väitti, että todisteet yhdistivät Ukrainan turvallisuuspalvelut Tatarskin salamurhaan.