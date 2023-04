Martti J. Kari ja Antero Holmila ovat varmoja yhdestä ainoasta asiasta: Venäjää voivat muuttaa vain venäläiset itse. Uutuusteoksessaan he esittelevät myös neljä mahdollista kehityskulkua, mitä Venäjällä saattaa tapahtua Vladimir Putinin vallan päättyessä.

Jyväskylän yliopiston työelämä­professori, eversti (evp) Martti J. Kari on kirjoittanut yhdessä Jyväskylän yliopiston historian professorin Antero Holmilan kanssa kirjan, joka pyrkii selittämään Venäjän toimet myös suomalaisella maalaisjärjellä ymmärrettäviksi.

– On sanottu, ettei Venäjää voi ymmärtää järjellä. Väite ei pidä paikkaansa, kirjoittajat ilmoittavat.

Karin ja Holmilan mukaan Venäjän tarkkailijan on hylättävä ensin länsimainen tapa nähdä maailma, minkä jälkeen Kremlin toiminnan motiivit alkavat avautua. On myös tunnettava Venäjän historiaa ja nähtävä, kuinka tietyt kehityskulut ja toimintatavat toistavat itseään vuosisadasta toiseen. Tätä kaikkea kirjoittajat avaavat uutuuskirjassaan Miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii (Docendo).

– On kuitenkin myös muistettava, että ymmärtäminen on täysin eri asia kuin hyväksyminen, he korostavat.

Kari ja Holmila muistuttavat myös, että kirja ei ole tieteellinen tutkimus, vaan se perustuu pitkälti ”aivonystyröidemme sopukoissa kyteneisiin ihmetyksen aiheisiin”.

– Pidätämme itsellemme oikeuden kuvata asioita ja tapahtumia värikkäästi ja lennokkaasti, he varoittavat lukijaa aluksi.

Tuloksena onkin helposti luettava, mutta silti hyvin perusteltu katsaus, joka nivoo Venäjän pitkän historian yhteen nykypäivän tapahtumien kanssa.

Kari ja Holmila ovat jakaneet Venäjän tähänastisen historian kolmeen eri vaiheeseen. Venäjä 1.0 on yhtä kuin tsaarin ajan Venäjä, Venäjä 2.0 on Neuvostoliiton aikainen Venäjä sekä sitä seurannut lyhyt Boris Jeltsinin ajan demokratiakokeilu. Venäjä 3.0 tarkoittaa puolestaan nykyistä Vladimir Putinin aikaa, jonka alkamista käsittelevän luvun kirjoittajat ovat otsikoineet sanoilla: Saatana saapuu Moskovaan.

Mutta millainen olisi Venäjä 4.0 – eli Putinin jälkeinen Venäjä? Kari ja Holmila esittelevät neljä vaihtoehtoista kehityskulkua ja antavat myös selkeän ohjeen siitä, kuinka meidän pitäisi toimia Venäjän tulevaisuuden suhteen.

– Vaihtuipa valta Venäjällä miten tahansa, lännen ei pidä johtaa saati pakottaa Venäjää muutokseen. Muutoksen on lähdettävä venäläisistä itsestään, he painottavat.

Kirjoittajien mukaan Venäjän toimintatavat ja sen tapa ajatella omaa paikkaansa maailmassa voivat muuttua ainoastaan, jos Venäjän hallintojärjestelmä muuttuu venäläisten omin toimenpitein, ei ulkoa tuodun demokratian avulla.

Täyteen passiivisuuteen he eivät länttä kuitenkaan kehota.

– Jos Venäjä lähtee kehittymään kohti demokraattista valtiota, venäläiset kaipaavat tukea ja apua muutoksessa. Lännen on oltava muutoksessa mukana, mutta ei enää niin sinisilmäisesti kuin 1990-luvulla.

Vladimir Putinin autosaattue kuvattuna matkalla Kremliin maaliskuun 15. päivänä 2023.

Ensimmäinen mahdollinen kehityskulku on, että Putinin valta siirtyy jollekin hänen luottohenkilölleen tai luottohenkilöiden ryhmälle ennalta suunnitellun vallanvaihdoksen mukaan. Tällöin olisi kyse Leonid Brezhnevin valtakauden kaltaisesta ”pysähtyneisyyden ajan” jatkumisesta eli putinilaisen linjan jatkumosta.

– Jos Putin ja hänen lähipiirinsä pystyy valmistelemaan vallansiirron hyvissä ajoin niin, että Putinin tilalle tuleva henkilö tai ryhmä pystyy takaamaan Putinille ja hänen perheelleen syytesuojan ja varmistamaan, että varastetut miljardit pysyvät edes osittain Putinin perheen hallussa, tulee vallanvaihdosta suhteellisen sujuva, Kari ja Holmila kirjoittavat.

Toinen mahdollinen kehityskulku on Venäjän luisuminen vielä nykyistäkin pahempaan hirmuhallintoon.

– Vaihtoehtona Putinin linjan jatkumiselle on, että Venäjän johtoon nousee vielä nykyistäkin hallintoa autoritaarisempi johto tai johtaja, joka vie Venäjän takaisin Stalinin aikaan 1930-luvulle, kirjoittajat ennakoivat.

Kirjoittajien mukaan on myös mahdollista, että Venäjällä alkavat vielä Putinin aikana puhdistukset, jolloin maa luisuisi niin ikään kakkos­vaihtoehdon kaltaiseen Stalinin tyyliseen hallintoon. Putinin kohtalo ei olisi tässä vaihtoehdossa lainkaan varma: hän saattaisi toimia ensin itse puhdistajana ja joutua sen jälkeen itse puhdistettavien listalle.

Kirjoittajien mukaan kolmas vaihtoehto on, että Venäjän kansa ottaa vihdoinkin itse vastuun tulevaisuudestaan. Tähän mahdollisuuteen Kari ja Holmila eivät kuitenkaan suuresti usko.

– ”Moskovan kevät” eli muutos alhaalta päin näyttää tällä hetkellä epätodennäköiseltä.

Karin ja Holmilan mukaan venäläisille syntyi jo mongolivallan aikana tunne siitä, että tavallinen kansalainen ei pysty vaikuttamaan maansa kohtaloon eikä edes omaan kohtaloonsa. Tsaarien aika ja Neuvostoliiton aika vain vahvistivat tätä tunnetta kansassa ja välinpitämättömyys juurtui syvälle.

– Ennen yksinvallan haastajat päättivät päivänsä hirsipuussa tai niskalaukaukseen. Nykyään yksinvallan haastajat joutuvat vankileirille, juovat radioaktiivista teetä tai putoavat ikkunasta.

Neljäs vaihtoehto on, että jokin ulkoinen shokki aiheuttaa Venäjän hallinnon romahtamisen samaan tapaan kuin tapahtui keväällä 1917.

Ensimmäinen maailmansota johti Venäjällä kahteen vallankumoukseen 1917: ensin tsaarinvastaiseen helmikuun vallankumoukseen ja sitten kommunistiseen lokakuun vallankumoukseen.

– Ulkoinen shokki voi olla esimerkiksi Lukashenkan vallan kaatuminen Valko-Venäjällä tai Ukrainassa käytävän sodan päättyminen Ukrainan selvään voittoon, Kari ja Holmila kirjoittavat.

Ulkoisen shokin tuoma muutos toisi mahdollisuuden myös sille, että Venäjä muuttuisi demokraattisemmaksi. Tällainen muutos vaatisi muun muassa korruption kitkemistä, oman historian rehellistä tunnustamista sekä luottamuksen palauttamista kansanvälisellä areenalla. Tämä kaikki olisi venäläisten tehtävä itse eivätkä Kari ja Holmila ole kovin toiveikkaita siitä, että tuloksia syntyisi ainakaan pian.

– Muutos olisi hidas, ja meidän on sekä ymmärrettävä että hyväksyttävä, että muutos ja sen juurtuminen yhteiskuntaan vie parhaassakin tapauksessa useita sukupolvia. Muutos voi toisaalta myös pysähtyä, kirjoittajat varoittavat.