Venäjän valtiollisen median mukaan viranomaiset ovat antaneet etsintäkuulutuksen vuonna 1997 syntyneestä naisesta.

Pietarissa räjähdyksessä kuolleen sotabloggaajan Vladlen Tatarskin kuolemaa tutkitaan murhana, BBC uutisoi Venäjän tutkivaa komiteaa siteeraten. Venäjän terveysministeriö sanoi, että 24 ihmistä vietiin räjähdyksen takia sairaalahoitoon. Heistä kuuden tilan kerrottiin olevan kriittinen.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Interfax uutisoi maanantaina, että haavoittuneita oli 32.

Venäläismediassa Tatarskin murhasta epäilty on nimetty Darja Trepovaksi. Hänen kerrotaan syntyneen vuonna 1997 ja asuneen Pietarissa. Sunnuntaina uutisoitiin, että nainen olisi pidätetty, mutta maanantaina Interfax uutisoi, että naisesta on annettu etsintäkuulutus.

Vladlen Tatarskilla oli Telegramissa yli 560 000 seuraajaa. Hänet tunnettiin nationalistisena Kremlin politiikan tukijana.

Räjähdys tapahtui Street Food Bar No 1 -kahvilassa, jonka on ainakin aiemmin omistanut yksityisarmeija Wagnerin perustaja ja johtaja Jevgeni Prigozhin. Prigozhin on Reutersin mukaan sanonut antaneensa kahvilan ”patrioottisille” aktivisteille.

Tatarskin on kerrottu olleen vieraana sotaa kannattavan Kyber front -ryhmän keskustelutilaisuudessa.

Silminnäkijät ovat kertoneet, että nainen antoi Tatarskille pienen patsaan hieman ennen räjähdystä.

Telegram-kanava Mash, jolla on kytköksiä venäläisviranomaisiin, on julkaissut videon, jonka sanotaan olevan kuvattu hetkeä ennen räjähdystä. Videolla Tatarskille, jolla on mikrofoni kädessään, esitellään kypäräpäisen sotilaan patsasta.

Myös BBC on saanut haltuunsa videon, jossa Tatarski tarkastelee hänelle annettua patsasta. BBC ei ole kuitenkaan pystynyt varmistamaan, epäilläänkö räjähteen olleen juuri kyseisessä patsaassa.

Räjähdys tapahtui kahvilassa, joka ainakin aiemmin oli yksityisarmeija Wagnerin johtajan omistama.

Ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi, Tatarskin, oikealta nimeltään Maksim Fomin, kuolema voi tuoda esiin säröjä Kremlissä ja Venäjän johdon sisäpiirissä.

Venäjän sisäministeriölähteet kertoivat Venäjän valtiolliselle medialle, että pommi saatettiin laukaista etänä ja, että nainen ja muita ihmisiä saattoi olla teosta vastuussa. Venäjän sisäministeriön lähteet väittivät myös, että venäläiset turvallisuuspalvelut olivat tienneet Tatarskiin kohdistuneista salamurhasuunnitelmista jo pidemmän aikaa.

Venäjän ulkoministeriö ei ole syyttänyt ketään tiettyä tahoa räjähdyksestä, mutta ministeriön tiedottaja Maria Zaharova antoi Telegramissa ymmärtää Ukrainan olevan syyllinen Tatarski kuolemaan ja väitti, että Ukraina ja sen liittolaiset uhkaavat jatkuvasti venäläisiä ”toimittajia”. Zaharova myös kehui venäläisiä sotabloggaajia siitä huolimatta, että sotabloggaajat Tatarski mukaan lukien ovat säännöllisesti kritisoineet Venäjän puolustusministeriötä ja Venäjän ulkoministeriötä.

Räjähdyspaikan eteen tuotiin illan ja yön aikana kukkia.

Prigozhin sanoi sunnuntaina, ettei "syytä Kiovan hallintoa" Tatarskin ja elokuussa kuolleen venäläisen äärinationalistihahmon Daria Duginan kuolemista, antaen ymmärtää, etteivät ukrainalaiset agentit olleet tekojen taustalla. Prigozhinin mukaan kyse voi olla tekijöistä, joilla ei ole yhteyttä Ukrainan hallitukseen.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak on väittänyt Tatarskin kuoleman olevan seurausta venäläistoimijoiden sisäisistä taisteluista ja poliittisesta kilpailusta.