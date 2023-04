Räjähdys tapahtui sunnuntaina Pietarin keskustassa sijaitsevassa kahvilassa, joka on ainakin aiemmin kuulunut Wagner-yksityisarmeijan johtajalle Jevgeni Prigozhinille.

Pietarin keskustassa sijaitsevassa kahvilassa sunnuntaina alkuillasta tapahtunut räjähdys surmasi yhden Venäjän tunnetuimmista sotabloggaajista. Vladlen Tatarskin, oikealta nimeltään Maksim Fominin, kuoleman vahvisti Venäjän median mukaan maan sisäministeriö.

Myös 18 muun ihmisen kerrottiin loukkaantuneen räjähdyksessä, neljän heistä vakavasti.

Räjähdys tapahtui Vasilinsaarella sijaitsevassa Street Food Bar -kahvilassa, jonka on ainakin aiemmin omistanut Wagner-yksityisarmeijan perustaja ja johtaja Jevgeni Prigozhin. Kahvilassa oli tiettävästi käynnissä Kyber front -keskustelukerhon bloggaaja­tapahtuma, joita on järjestetty siellä viikonloppuisin.

Politiikantutkija Konstantin Dolgov kertoi Fontanka-sivustolle saaneensa tiedon, jonka mukaan myös Prigozhinin oli mahdollisesti ollut tarkoitus vierailla tapahtumassa.

Poliisi ja pelastusviranomaiset työskentelivät räjähdyksen tapahtumapaikalla Pietarin keskustassa sunnuntai-iltana.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuka tai mikä taho räjähdyksen taustalla oli. RIA Novosti -uutistoimisto kertoi sisäministeriön lähteisiin nojaten, että Tatarskin surmannut pommi tuotiin kahvilaan tälle lahjaksi tarkoitetun patsaan sisällä.

Izvestija julkaisi verkkosivuillaan hieman ennen räjähdystä kuvatun videon, jolla Tatarskin nähdään avaavan paketin toisen miehen kanssa sekä ihastelevan sotilaan rintakuvaa. Lehdelle puhuneen silminnäkijän mukaan patsas räjähti Tatarskin käsiin.

– Itse asiassa hänet tappoi terroriteko. Tämä tyttö toi sen rintakuvan ja esitteli sen. Hän oli ensimmäinen, joka katosi räjähdyksen jälkeen, silminnäkijä kertoi Izvestijalle.

Lehden tietojen mukaan viranomaiset olisivat kertoneet patsaan sisällä olleen yli 200 grammaa TNT-räjähdysainetta.

Viranomaisten mukaan patsaan tuonut ”tyttö” on hoidettava pietarilaisessa sairaalassa, ja hänen tilansa on vakaa. Hänen henkilöllisyyttään ei ole toistaiseksi saatu selville dokumenttien puutteesta johtuen.

Toistaiseksi ei myöskään viranomaisten mukaan tiedetä, oliko patsaan tuonut henkilö itse mukana räjähdyksen suunnittelussa, vai käytettiinkö häntä tietämättään teossa.

Venäjän tutkintakomitea julkaisi kuvan räjähdyksen jäljistä Street Food Barin sisätiloissa.

Kyber front -keskustelukerho julkaisi lausunnon, jossa se kertoi toimivansa tapauksen tutkinnassa yhteistyössä viranomaisten kanssa.

– Hyvät ystävät ja kollegat. Säännöllisen tapahtumamme aikana vuokraamassamme kahvilassa tapahtui terrori-isku. Toteutimme tiettyjä turvatoimia, mutta valitettavasti se ei riittänyt, Kyber front tiedotti, ottaen myös osaa uhrien suruun.

Tatarskilla oli Telegramissa yli 560 000 seuraajaa. Useimpien Ukrainan sotaa rintamaoloissa seuraavien kollegoidensa tavoin hänet tunnettiin nationalistisena Kremlin politiikan tukijana.

Hän oli mukana myös Kremlissä viime syyskuussa järjestetyssä seremoniassa, jossa Venäjän Ukrainassa valtaamat alueet liitettiin juhlallisin menoin osaksi Venäjää. Kansainvälinen yhteisö on tuominnut tekaistujen kansanäänestysten varjolla tehdyt alueliitokset laittomina.

– Me lyömme kaikki, me tapamme kaikki ja me ryöstämme kaikki, jotka meidän täytyy. Kaikki tulee olemaan niin kuin me haluamme, Tatarski kertoi tapahtumassa kuvatulla videolla Sky Newsin mukaan.

Vladlen Tatarski oli yksi Venäjän tunnetuimmista itsenäisistä sotakirjeenvaihtajista.

Tatarski syntyi vuonna 1982 Ukrainan Makijivkassa, joka sijaitsee tällä hetkellä Venäjän kontrolloiman Donetskin ”kansantasavallan” alueella. Vuonna 2014 hän liittyi osaksi Luhanskin ”kansantasavallan” joukkoja, sillä aiemmin aseellisesta ryöstöstä saatu vankeustuomio esti palveluksen kotiseudulla.

Helmikuussa 2022 Tatarski palasi etulinjaan itsenäisenä sota­kirjeenvaihtajana eli sotabloggajana.

Jos Tatarskin kuolema vahvistuu häneen tarkoituksella kohdistuneeksi salamurhaksi, kyseessä on toinen Ukrainan sotaan kytkeytyvän henkilön salamurha Venäjän maaperällä. Elokuussa autopommi surmasi Moskovan lähellä toimittaja Darja Duginan, joka tunnettiin myös äärinationalistisen filosofin ja presidentti Vladimir Putinin liittolaisen Aleksandr Duginin tyttärenä.