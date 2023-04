Monien seksityöläisten mukaan sulkeminen kesken yön on turvattomampaa kuin vasta aamulla.

Amsterdamin seksityöläisten pitää tästä viikonlopusta alkaen sulkea ovensa asiakkailta yöllä kello 3. Aiemmin viimeinen sallittu sulkemisaika oli vasta kello 6.

Prostituoidut vastustivat mielenosoituksessa torstaina sekä sulkemisajan aikaistamista että kaupungin aikeita siirtää heidät työskentelemään kuuluisalta punaisten lyhtyjen alueelta erityiseen keskukseen kantakaupungin ulkopuolelle. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava CNN ja uutistoimisto AFP.

Viranomaiset perustelevat sulkemisajan aikaistamista yöllisen häiriökäyttäytymisen vähentämisellä.

Samalla perusteella Amsterdam on aiemmin muun muassa kieltänyt kannabiksen polttamisen tietyillä alueilla. Kaupunki on myös aloittamassa erityisesti nuorille brittimiehille suunnatun mainoskampanjan, joka varoittaa vastuuttoman alkoholin- ja huumeidenkäytön vaaroista.

– Tehkää jotain huumekauppiaille. Tehkää jotain niille, jotka käyttäytyvät epäkunnioittavasti, eräs prostituoitu luki yhteisessä julkilausumassa AFP:n mukaan.

Monien seksityöläisten mukaan sulkeminen kesken yön on turvattomampaa kuin vasta aamulla.

– Jos matkustaa kotiin aamukolmelta, varsinkin jos kaikki on suljettu, seksityöläinen on suojattomampi, nimellä Violet esiintyvä prostituoitu sanoi CNN:lle. Hän huomautti, että aamukuudelta kaduilla on merkittävästi enemmän ihmisiä ja julkista liikennettä.

– Saamme tulomme yleensä käteisenä. Niinpä saatamme kulkea kadulla paljon käteistä mukanamme. Jos kaduilla ei ole paljon ihmisiä, se lisää mahdollisuuksia vahingoittaa meitä.

Lue lisää: Amsterdam huonosti käyttäytyville britti­miehille: Pysykää poissa

Lue lisää: Amsterdam kieltää kannabiksen polttamisen kuuluisalla punaisten lyhtyjen alueella