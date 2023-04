Yhdysvaltain asevoimien komentaja: Ukraina tuskin voittaa sotaa tänä vuonna

Sotilasjohdon pessimististen julkisten arvioiden on epäilty kielivän siitä, että Yhdysvallat haluaisi hoputtaa Ukrainaa neuvottelupöytään ja alueellisiin myönnytyksiin.

Yhdysvaltain asevoimien komentaja Mark Milley ei usko Ukrainan voittavan sotaa tänä vuonna.

Milley arvioi asiaa turvallisuuteen ja asevoimiin erikoistuneelle yhdysvaltalaiselle Defense One -medialle eilen. Hänen mukaansa on epätodennäköistä, että Ukraina onnistuisi työntämään pois maaperältään kaikkia maahan hyökänneitä Venäjän joukkoja tämän vuoden aikana.

Milleyn mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tavoite ajaa kaikki venäläisjoukot pois Venäjän miehittämiltä alueilta Ukrainassa on erittäin vaikea saavuttaa. Milley arvioi, että Ukrainassa on tällä hetkellä muutama satatuhatta venäläissotilasta Venäjän hallitsemilla alueilla.

– Kyse on paristasadasta tuhannesta venäläisestä, jotka ovat edelleen Venäjän miehittämässä Ukrainassa. En sano, ettei se olisi mahdollista. Sanon vain, että se on erittäin vaikea tehtävä, Milley muotoili.

– Se on heidän tavoitteensa. Heillä on siihen varmasti oikeus, onhan se heidän maansa. He ovat tässä (sodassa) moraalisessa etulyöntiasemassa, hän sanoi.

Milley on aiemminkin esittänyt julkisuudessa hyvin varovaisia arvioita Ukrainan etenemismahdollisuuksista lyhyellä aikavälillä.

Yhdysvalloissa on epäilty, että maan sotilasjohdon pessimistiset julkiset arviot sodan kulusta kielisivät siitä, että Yhdysvallat haluaisi hoputtaa Ukrainaa neuvottelupöytään ja suostumaan alueellisiin myönnytyksiin.

Venäjä taas on Milleyn mielestä epäonnistunut sodassa monin tavoin. Venäjän joukkojen huono koulutus sekä sen käyttämät taktiikat sotarintamalla ovat johtaneet suuriin sotilasmenetyksiin, hän sanoi.