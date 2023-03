Vielä ei tiedetä, mistä Trumpia syytetään.

Yhdysvaltain ex-presidentin Donald Trumpin rikossyytteen oikeuskäsittely pidetään tiistaina, kertoo oikeus CBS Newsin mukaan.

Yhdysvaltalaismedia uutisoi aiemmin, että suuri valamiehistö päätyi nostamaan rikossyytteitä Trumpia vastaan. Koskaan aiemmin ei Yhdysvaltojen istuvaa tai entistä presidenttiä vastaan ole nostettu syytettä rikoksesta.

Uutistoimisto Reutersille puhunut Trumpin asianajaja vahvisti, että hän on saanut tiedon syytteiden nostamisesta. New Yorkin piirisyyttäjän Alvin Braggin toimisto vahvisti varhain perjantaina Suomen aikaa, että he ovat olleet yhteydessä Trumpin asianajajiin.

Syytteiden sisältöä ei ole kerrottu. Ne liittyvät kuitenkin aikuisviihdetähti Stormy Danielsille maksettuun hyssyttelyrahaan, kun Trump pyrkin Yhdysvaltojen presidentiksi vuonna 2016. Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja on myöntänyt maksaneensa Danielsille, jotta tämä ei julkisuudessa kertoisi väitetystä suhteestaan Trumpiin. Trump maksoi myöhemmin asianajajalleen takaisin summan.

CNN uutisoi, että syytteissä olisi mukana yli 30 kohtaa.