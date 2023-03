Asian­ajaja kommentoi Trumpin aikeita NYT:lle – tästä koko syyte­jupakassa on kyse

Donald Trump on ensimmäinen Yhdysvaltojen presidentti, jota vastaan nostetaan rikossyytteitä.

Yhdysvaltojen entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan on nostettu rikossyytteitä suuren valamiehistön äänestettyä asiasta. Syytteet julkisuuteen toi The New York Times, joka puhui neljälle asiasta tietäneelle lähteelle.

Syytteet ovat historialliset, Yhdysvaltojen istuvaa tai entistä presidenttiä ei ole koskaan ennen syytetty rikoksista.

Uutistoimisto Reutersille puhunut Trumpin asianajaja vahvisti, että hän on saanut tiedon syytteiden nostamisesta. New Yorkin piirisyyttäjän Alvin Braggin toimisto vahvisti varhain perjantaina Suomen aikaa, että he ovat olleet yhteydessä Trumpin asianajajiin.

Vielä ei ole varmaa tietoa siitä, mistä Trumpia tarkalleen syytetään, mutta syytteet liittyvät Trumpin rooliin aikuisviihdenäyttelijä Stormy Danielsin hiljaiseksi maksamisessa vuoden 2016 presidentin­vaalikampanjan aikana.

CNN:n lähteiden mukaan Trumpia vastaan nostetuissa syytteissä on mukana yli 30 kohtaa, jotka liittyvät yrityspetoksiin.

Trump ei suhtautunut syytteisiin lämmöllä.

– Tämä on historian suurinta poliittista vainoa ja vaaleihin sekaantumista, Trump kommentoi perjantain vastaisena yönä omalla Truth Social -sivustollaan.

Republikaanien ehdokkaana toiselle presidenttikaudelle tähtäävä Trump syytti tilanteesta vastapuoluetta, demokraatteja.

– Demokraatit ovat valehdelleet, huijanneet ja varastaneet pakkomielteisessä yrityksessään ”napata Trump”, mutta nyt he ovat tehneet mahdottoman: syyttävät täysin viatonta miestä suoranaisen vaalivilpin keinona.

Seuraavaksi katseet suunnataan ensi viikolle. Trumpin asianajaja sanoi The New York Timesille, että Trump todennäköisesti antautuisi ensi viikon tiistaina. Jos Trump ei suostu antautumaan, hänet mitä todennäköisemmin etsintäkuulutetaan.

Aiemmin New Yorkin piirikunnansyyttäjän toimiston lähteet ovat sanoneet, että jos Trump joudutaan pidättämään, ei häntä haluta taluttaa käsiraudoissa julkisesti.

Valamiehistön päätös tehtiin New Yorkissa. Floridassa pääasiassa presidenttiytensä jälkeen asunut Trump sai tukea Floridan kuvernööriltä Ron DeSantisilta, joka sanoi, ettei osavaltio aio auttaa Trumpin luovuttamisessa. Syyksi tälle DeSantis mainitsi tapauksen ”kyseenalaiset” asianhaarat.

New Yorkin syytteiden lisäksi Trumpin toimia tutkitaan myös muun muassa Georgian osavaltiossa, jossa syyttäjän tutkinta lainvastaisesta vaalivaikuttamisesta on loppusuoralla.

Syytteiden nostolla tai mahdollisella tuomiolla ei kuitenkaan ole lakiteknistä vaikutusta Trumpin mahdollisuuksiin pyrkiä takaisin presidentiksi, sillä Yhdysvaltojen perustuslaki ei vaadi presidentiltä tai ehdokkaalta puhdasta rikosrekisteriä.