Ruotsissa nousi turha huoli – näin Suomen varmistuneeseen Nato-jäsenyyteen on reagoitu maailmalla

Venäjällä Turkin päätös ratifioida Suomen Nato-jäsenyys on ainakin toistaiseksi otettu mediassa vastaan yllättävän vähin äänin.

Maaliskuun viimeinen päivä valkeni aurinkoisena ja ”natoisena”, mutta monessa maassa Suomen tulevaa jäsenyyttä suuremmat otsikot on kerännyt uutinen, että Yhdysvaltain ex-presidenttiä Donald Trumpia vastaan ollaan todentotta nostamassa rikossyyte.

Siinä missä Turkki ja Unkari viivyttelyn jälkeen hyväksyivät Suomen jäsenyyden, ei kumpikaan maa ole tehnyt elettäkään sen suuntaan, että Ruotsin jäsenyyttää ratifioitaisiin ainakaan ihan lähi­tulevaisuudessa.

Ruotsalaislehti Dagens Nyheterin EU- ja Nato-kirjeenvaihtaja Pia Gripenberg muistuttaa kirjoituksessaan, että nyt Ruotsin hakemus on ratifioimatta kaikkiaan kolmelta maalta.

– Ja nyt Suomen on myös hyväksyttävä, että Ruotsi voi liittyä Natoon.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, ettei Suomen tarvitse erikseen hyväksyä Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd) kertoi perjantaina viestitse Ilta-Sanomille, että asia on hoidettu jo etukäteen.

– Kyllä Suomi on hoitanut Ruotsin ratifioinnin, samoin kuin oletan Ruotsin kehotuksestamme tehneen Suomen jäsenyyden ratifioitiin varautumalla, Tuomioja kommentoi.

Näin ollen Gripenbergin näennäinen huoli siitä, että Suomen pitää vielä tulevaisuudessa ratifioida Ruotsin jäsenyys, on turha.

Gripenberg kirjoittaa, että Turkin ja Unkarin johtajat ovat linjassa keskenään.

– Yhtäkkiä Unkari erotti Suomen ja Ruotsin hakemukset perusteettomasti, Gripenberg ruotii.

Aftonbladet on haastatellut aiheen tiimoilta Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strangia.

Strang kertoo Ruotsin olevan helppo kohde Turkille ja Unkarille sen suhteen, että Ruotsilla on maine moraalisen ulkopolitiikan harjoittaja.

– Suomessa on perinne, että ulkopolitiikkaa tehdään mieluummin mahdollisimman hiljaa, ketään provosoimatta ollenkaan, ollaan ystävällinen ja iloinen kaikkien kanssa, Strang.

Hän nostaa esille jopa Urho Kekkosen ja suomettumisen, jossa sopeuduttiin vähän liikaakin isoon naapuriin, tässä tapauksessa Neuvostoliittoon, kun taas Ruotsissa on ajateltu pienilläkin valtioilla olevan velvollisuus puolustaa sitä, mikä on oikein maailmanpolitiikassa.

– Voi käydä niin, että Ruotsi on oman maineensa panttivankina. Että teistä on tullut helppo kohde sekä Unkarille että Turkille, joiden mielestä Ruotsista on helppo valittaa, koska sillä on kansainvälisellä tasolla hieman moralistisen maine, Strang ruotii Aftonbladetille ja ruotsalaisille.

Turkin ratifiointia pidettiin käytännössä selvänä sen jälkeen, kun Recep Tayyip Erdogan kertoi presidentti Sauli Niinistölle Turkissa viime viikon torstaina, että maan parlamentti aloittaa ratifiointiprosessin.

BBC kertoo perjantaiaamuna etusivullaan, että Suomesta tulee Naton 31. jäsenmaa.

Samalla se muistuttaa, että Turkki viivyttää edelleen Ruotsin jäsenyyttä, koska maa tukee yhä” terroristeja”. Terroristit on kirjoitettu lainausmerkeissä ja uutisessa annetaan ymmärtää, että kyse on Turkin omasta viivytystaistosta.

Suomen jäsenyyttä BBC kuvaa yhdeksi Naton lähihistorian tärkeimmäksi hetkeksi.

Britannian yleisradioyhtiö muistuttaa, että Suomesta tulee nyt seitsemäs Itämeren Nato-maa, mikä eristää entisestään Venäjän rannikkoa Pietarissa ja sen pienessä Kaliningradissa, joka on Venäjän eksklaavi.

BBC höystää juttuaan kuvalla Itämerestä sekä Suomen ja Ruotsin kartasta, jossa muistutetaan Suomen ja Venäjän yhteisen maarajan pituudesta, yli 1 340 kilometristä.

Kartassa on nostettu erikseen esille myös Gotlannin saari, jota asiantuntijat ovat pitäneet strategisesti merkittävänä, koska se sijaitsee Baltian maiden ja Ruotsin välissä. Lisäksi saarelta on matkaa vain noin 330 kilometriä Kaliningradiin.

VenäjäN mediassa Turkin päätös ratifioida Suomen jäsenyys on ainakin toistaiseksi otettu vastaan yllättävän vähin äänin.

Valtiollinen uutistoimisto TASS kertoo hyvin asiallisesti Turkin hyväksyneen Suomen hakemuksen ja Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin olevan asiasta erittäin tyytyväinen.

Maan suurin iltapäivälehti Komsomolskaja Pravda ei sen sijaan asiasta juuri pihahda. Etusivuilla kerrotaan Pietarin pahenevasta tuhkarokkotilanteesta sekä Pietarin parhaasta talonmiehestä.

Ukrainan sotaan liittyen mainitaan, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhuu rauhasta ja että Yhdysvaltain imperiumi on murenemassa.

Venäjän mediassa ollaan oltu yllättävän hiljaa sen suhteen, että Turkki ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden.

Lisäksi Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kerrotaan puhuneen päättäväisesti länttä vastaan. Samalla hehkutetaan sitä, että Erdoganin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin on määrä tavata huhtikuussa toisensa.

Yhdysvaltalaiskanava CNN kertoo myös hyvin pintapuolisesti Turkin ratifioineen vihdoin Suomen jäsenyyden.

CNN muistuttaa Turkin ja Unkarin hidastaneen sekä Suomen että Ruotsin liittymisprosessia.

Turkin valtiollinen uutistoimisto Anadolu sekä maan hallitusta myötäilevä Daily Sabah mainitsevat Turkin hyväksyneen Suomen jäsenyyden, koska Suomi teki tarvittavat toimet toisin kuin Ruotsi.

