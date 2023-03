Trump räjähti saamistaan syytteistä

Entinen presidentti vastasi rikossyytteisiin perjantain vastaisena yönä omassa somepalvelussaan.

– Tämä on historian suurinta poliittista vainoa ja vaaleihin sekaantumista, kommentoi Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump saamiansa rikossyytteitä perjantain vastaisena yönä.

– Demokraatit ovat valehdelleet, huijanneet ja varastaneet pakkomielteisessä yrityksessään ”napata Trump”, mutta nyt he ovat tehneet mahdottoman: syyttävät täysin viatonta miestä suoranaisen vaalivilpin keinona.

New Yorkissa suuri valamiehistö äänesti yöllä Trumpin syytteiden nostamisen puolesta. Asiasta uutisoi sanomalehti New York Times neljän sisäpiirilähteen pohjalta.

Omalla Truth Social -sivustollaan Trump väitti Manhattanin piirisyyttäjän Alvin Braggin saavan rahoitusta liberaalilta miljardööriltä ja aktivistilta George Sorosilta ja nimitti tätä ”häpeäksi”. Aiemmin Trump on parjannut syyttäjää niin eläimeksi kuin ihmissaastaksi. Hänen mukaansa Bragg tekee likaista työtä suoraan presidentti Joe Bidenin hyväksi samalla kuin antaa New Yorkin katurikollisuuden rehottaa ryöstöistä pahoinpitelyihin ja murhiin.

– Luulen, että tämä noitavaino kostautuu suuresti Joe Bidenille. Amerikan kansa tietää tasan tarkkaan, mitä äärivasemmistolaiset demokraatit täällä puuhaavat. Jokainen voi nähdä sen. Niinpä liikkeemme ja puolueemme – yhtenäisinä ja vahvoina – voittaa ensin Alvin Braggin ja sen jälkeen Joe Bidenin, minkä jälkeen syrjäytämme jokaisen näistä kieroista demokraateista virastaan jotta voimme tehdä Amerikasta jälleen suuren! Trump kirjoittaa.

Trumpin lähipiiristä kerrottiin The New York Timesille, että päätös syytteistä tuli presidentille ja hänen avustajilleen yllätyksenä. He pitivät todennäköisenä, että suuren valamiehistön päätöksessä tulisi kestämään viikkoja, jos valamiehistö ylipäänsä tekisi päätöksensä.

TRUMPIIN kohdistuva oikeusprosessi liittyy hänen rooliinsa aikuisviihdenäyttelijä Stephanie Cliffordin, taiteilijanimeltään Stormy Daniels, hiljaiseksi maksamisessa vuoden 2016 presidentin­vaalikampanjan aikana. Tarkkoja tietoja siitä, mitä kaikkea syytteisiin sisältyy ei ole vielä saatavilla.

Televisiokanava CNN:n lähteiden mukaan Trumpia vastaan nostetuissa syytteissä on mukana yli 30 kohtaa, jotka liittyvät yrityspetoksiin.

Trump on kiistänyt syytökset ja on hyökännyt julkisesti Braggia vastaan useita kertoja. Presidentinvaaliehdokas Trump aikoo myös todennäköisesti käyttää syytteitä osana vaalikampanjaansa ja lisätä hyökkäyksiä Braggia vastaan.