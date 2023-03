Media: Suuri valamiehistö äänesti asettaa Trump syytteeseen

The New York Times -sanomalehden mukaan asia julkistetaan virallisesti lähipäivien aikana.

Yhdysvalloissa suuri valamiehistö on äänestänyt entisen presidentin Donald Trumpin syytteiden nostamisen puolesta, The New York Times -sanomalehti kertoo nojaten neljään asiasta tietävään lähteeseen.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun entistä tai nykyistä presidenttiä vastaan nostetaan syytteitä Yhdysvalloissa. The New York Timesin mukaan asia julkistetaan virallisesti lähipäivien aikana. Ennen tätä New Yorkin piirisyyttäjä Alvin Braggin palveluksessa olevat syyttäjät aikovat pyytää Trumpia antautumaan ja saapumaan oikeusistunnon käsittelyyn.

Trumpiin kohdistuva syyte liittyy hänen rooliinsa aikuisviihdenäyttelijä Stephanie Cliffordin, taiteilijanimeltään Stormy Daniels, hiljaiseksi maksamisessa vuoden 2016 presidentin­vaalikampanjan aikana. Tarkkoja tietoja siitä, mitä kaikkea syytteisiin sisältyy ei ole vielä saatavilla.

Trump on kiistänyt syytökset ja on hyökännyt julkisesti Braggia vastaan. Presidentinvaaliehdokas Trump aikoo myös todennäköisesti käyttää syytteitä osana vaalikampanjaansa ja lisätä hyökkäyksiä Braggia vastaan.

Trumpin toimia tutkitaan myös muun muassa Georgian osavaltiossa, jossa syyttäjän tutkinta lainvastaiseen vaalivaikuttamiseen on loppusuoralla.