Venäjän mediassa väläytellään jo ”ydin­tsunamia” – tätä mieltä on tutkija

Venäjän retoriikka on koventunut ja kohdistuu Ukrainan ohella jo koko länttä vastaan.

Ydinaseet ja ydinsodan mahdollisuus ovat entistä useammin, avoimemmin ja arkipäiväisemmin esillä Venäjän retoriikassa.

Viimeksi maanantaina Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev varoitti, että Venäjällä on nykyaikaiset aseet tuhota vihollisensa, mukaan lukien Yhdysvallat, jos Venäjän olemassaolo on uhattuna.

Turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev puolestaan toivoi täsmäohjusiskua Haagin Kansainväliseen rikostuomioistuimeen sen jälkeen, kun Venäjän presidentistä Vladimir Putinista oli annettu pidätysmääräys.

Venäläinen Nobel-palkittu toimittaja Dmitri Muratov sanoi BBC:lle, että valtiollinen propaganda on alkanut valmistaa ihmisten ajatuksia siihen, että ydinsota ei olekaan paha asia.

Venäjä-tutkija Saara Ratilainen arvioi, että kovalla retoriikalla venäläiset halutaan käännyttää sodan puolelle ja länttä vastaan.

– Venäjän tv-kanavilla ydinsotaa ja ydinaseita nostetaan esiin aivan samalla tavalla kuin mainostettaisiin kissan- tai koiranruokaa, Muratov kuvaili BBC:lle.

– He kertovat, että meillä on tämä ohjus ja tuo ohjus ja että otetaan Britannia tai Ranska kohteeksi. Tai että lähetetään ydintsunami, joka pyyhkii koko Amerikan pois. Miksi he sanovat niin? Sen takia, että ihmiset Venäjällä olisivat valmiina, Muratov jatkoi.

Venäjän retoriikan kovenemisen on pannut merkille myös venäjän kielen lehtori, Venäjä-tutkija Saara Ratilainen Tampereen yliopistosta.

– Venäjä on toteuttanut hyvin aggressiivista viestintää vuodesta 2013–14 lähtien suhteessa Ukrainaan, Ratilainen sanoo.

Viime aikoina kielenkannat ovat kuitenkin tiukentuneet, ja ne ovat alkaneet kohdistua entistä enemmän koko länttä vastaan.

– Linja näyttää olevan, että viestintä on jopa entistä hyökkäävämpää ja väkivaltaisempaa. Etenkin Medvedev on viime aikoina ollut ylilyövän aggressiivinen. Näyttää siltä, että hän on nyt ottanut roolin sanoa tuollaisia asioita, Ratilainen miettii.

Ratilaisen mukaan kovilla ilmauksilla pyritään vaikuttamaan venäläisten mielipiteisiin ja asenteisiin.

– Sehän on juuri se propagandan määritelmä. Ihmiset halutaan saada Venäjällä sodan puolelle ja kiinnittämään huomio juuri niihin asioihin, joihin valtiojohto haluaakin heidän huomionsa kiinnittyvän. Tuossa propagandassa ei anneta mitään tilaa keskustella tappioista, menetyksistä, pelosta, murheesta ja surusta, Ratilainen kuvaa.

Kovalla retoriikalla yritetään peittää Venäjän huono sotamenestys. Tuhottu venäläistankki tönötti lähellä Kreminnan kaupunkia 24. maaliskuuta.

– Niitäkin tunteita Venäjällä on, mutta julkisessa keskustelussa niille ei anneta millään lailla tilaa. Kaikki tunteet kanavoidaan aggressiivisiin ja väkivaltaisiin viesteihin, jotka militarisoivat Venäjän länttä vastaan. Venäjällä keskitytään uhkaan, Ratilainen näkee.

Ratilainen sanoo, että Venäjän median ei ole tarkoituskaan pysyä totuudessa, vaan lehdet ja tv-kanavat ovat aggressiivisia, provosoivia ja ylilyöviä.

– Se on se Venäjän mediatodellisuus, Ratilainen sanoo.

Turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on ottanut roolia ykkösuhoajana.

Propaganda puree Muratovin mukaan erityisesti ikäihmisiin. He pitävät Putinia kultapoikana, joka suojelee heitä länneltä, tuo heille eläkkeen joka kuukausi ja toivottaa joka vuosi hyvää uutta vuotta.

– Nämä ihmiset uskovat oikeasti, että heidän lastenlastensa pitää mennä sotaan, taistella ja kuolla, Muratov sanoi.

Viimeksi torstaina venäläislehti Izvestija kirjoitti, että Suomen liittyminen Natoon herättää huolta suorasta aseellisesta konfliktista Naton ja Venäjän välillä.

Venäläistoimittaja Dmitri Muratov sanoi BBC:lle, ettei kukaan tiedä Vladimir Putinin aikeita ydinaseiden suhteen.

Izvestija oli haastatellut Unkarin parlamentin varapuhemiestä Dora Duroa, jonka mukaan Suomen Nato-jäsenyys kasvattaa eskalaation mahdollisuutta.

Duro on äärioikeistolaisen Mi Hazank (Isänmaamme) -puolueen edustaja ja on hyvin Venäjä-mielinen ja Nato-vastainen. Puolueen pieni kuuden hengen parlamenttiryhmä äänesti kokonaisuudessaan – ja ainoana – Suomen Nato-jäsenyyttä vastaan.

Ratilainen tarjoaa yhdeksi selitykseksi juuri sitä, että Suomen Nato-prosessi on kalkkiviivoilla ja että Nato tulee yli 1 300 kilometrin matkalta Venäjän rajanaapuriksi.

– Venäjälläkin tiedetään se fakta, että Suomi on nyt todella lähellä Naton jäsenyyttä viime päivien edistysaskelten johdosta. Aggressiivinen reaktio voi olla sitä, että asia pitää jollakin tavalla noteerata Venäjällä, Ratilainen miettii.

Nato tulee yli 1 300 kilometrin matkalta aivan Venäjän länsirajalle Suomen liittyessä liittoumaan. Se ärsyttää Venäjää. Kuva on Imatran raja-aseman lähistöltä.

Pysyvätkö Venäjän ääriaggressiiviset puheet vain retoriikkana ja propagandana? Vai tarkoittavatko kovat puheet sitä, että kynnys ydinaseiden käyttöön on oikeasti alentunut?

– Sitä on mahdotonta sanoa. Politiikan tutkijat pystyvät arvioimaan tätä varmasti paremmin, Ratilainen sanoo.

Alla olevalla videolla Saksan liittokansleri Olaf Scholz sanoo suhtautuvansa hyvin vakavasti Venäjän hallinnon ”vastuuttomaan ydinaseretoriikkaan” 30.11.2022

Yhtä ymmyrkäisenä on Muratov.

– Kaksi sukupolvea on elänyt vailla ydinsodan uhkaa, mutta se aikakausi on nyt ohi. Painaako Putin nappia vai eikö hän paina? Kuka tietää? Ei sitä kukaan tiedä. Maailmassa ei ole ensimmäistäkään ihmistä, joka voisi sanoa sen varmaksi, Muratov sanoi BBC:lle.