Neljä pankkiiria tuomittiin Sveitsissä ”Putinin lompakkona” tunnetun muusikon avustamisesta

Zürichin käräjäoikeuden mukaan sveitsiläisille pankkitileille siirrettyjen rahojen todellista omistajaa ei olisi voinut selvittää, mutta tuomitut syyllistyivät silti velvollisuuksiensa laiminlyömiseen.

Sveitsissä Zürichin käräjäoikeus on jakanut torstaina tuomiot neljälle pankkiirille, joiden katsotaan auttaneen Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheistä ystävää siirtämään mittavia rahasummia sveitsiläisille pankkitileille.

Reutersin mukaan oikeus katsoi miesten syyllistyneen huolimattomuuteen rahasiirtojen yhteydessä. He jättivät hoitamatta velvollisuutensa, joka koskee liikesuhteen toisen osapuolen tarkastamista.

Rangaistuksena heidät määrättiin maksamaan yhteensä 741 000 Sveitsin frangin (noin 743 000 euron) sakot.

Pankkiireja ei ole Sveitsin lainsäädännöstä johtuen nimetty julkisuudessa. Reutersin mukaan kolme miehistä on Venäjän kansalaisia ja yksi Sveitsin kansalainen. Kaikki heistä työskentelevät venäläisen Gazprombankin palveluksessa Zürichissä.

Sveitsin lain mukaan pankkien on kieltäydyttävä liikesuhteesta tai katkaistava se, mikäli toisen osapuolen henkilöllisyydestä on olemassa epäilyksiä. Tapaukseen liittyvä Putinin ystävä on konserttisellisti Sergei Roldugin, jonka tiedetään muun muassa olevan Venäjän presidentin vanhimman tyttären Marian kummisetä.

Julkisuudessa hänestä on käytetty myös lisänimeä ”Putinin lompakko”.

Sellisti Sergei Rolduginin tiedetään olevan Putinin tyttären Marian kummisetä. Putin on myös puhunut hänestä julkisesti hyvänä ystävänään.

Oikeuden mukaan pankkiirit auttoivat Rolduginia tallettamaan miljoonia frangeja sveitsiläisille pankkitileille vuosina 2014–2016. Kahden Zürichin Gazprombankiin avatun tilin kautta virtasi miljoonia frangeja, joiden alkuperää ei oikeuden mukaan tarkastettu riittävästi.

Aiemmassa oikeuden kuulemisessa syyttäjä Jan Hoffmann sanoi, että tapaukseen liittyvä rahasumma on yhteensä noin 30 miljoonaa Sveitsin frangia.

Tuomari Sebastian Aepplin mukaan varojen todellista omistajaa ei ollut mahdollista selvittää, mutta tästä huolimatta pankkiirit eivät täyttäneet riittävällä tavalla tarkastusvelvollisuuttaan.

– On näytetty toteen ilman epäilyksiä, että Roldugin ei voinut olla todellinen omistaja, Aeppli sanoi Reutersin mukaan.

Gazprombank tiedusteli Rolduginilta varojen alkuperää keväällä 2016, mutta ei saanut oikeuden mukaan vastausta. Pankkitilit suljettiin lopulta saman vuoden syyskuussa.

Viime vuoden helmikuussa Roldugin myönsi olevansa tilien haltija, mutta ei edelleenkään toimittanut vastausta pankin tiedusteluihin rahojen lähteestä. Oikeuden mukaan varoitusmerkkeinä olisi pitänyt nähdä myös Venäjän poliittinen tilanne sekä useiden välikäsien ja veroparatiisitilien käyttäminen.

Näihin seikkoihin ei kuitenkaan kiinnitetty huomiota.

– On otettava huomioon, että tileille päätyi miljoonien eurojen varat. Tämä tapahtui aikana, jolloin Yhdysvallat oli jo ilmoittanut Venäjän vastaisista toimista, Aeppli sanoi.

Keväällä 2003 Pietarin konservatorion rehtorina työskennellyt Roldugin poseerasi kameralle työpöytänsä ääressä. Putinin läheisen ystävän kerrottiin tulleen valituksi virkaan, jotta konservatorion hallintoon saataisiin palautettua järjestys edellisen rehtorin saaman rikossyytteen jälkeen.

Roldugin on yksi niistä Putinin lähipiiriläisistä, joille länsimaat – Sveitsi mukaan lukien – asettivat talouspakotteita Venäjän hyökättyä Ukrainaan viime vuoden helmikuussa. Reutersin mukaan tapaus havainnollistaa sitä, kuinka Rolduginin kaltaisia ihmisiä on käytetty ”kätyreinä” sekä keinona peittää rahojen todelliset omistajat.

Putin on takavuosina kuvaillut Rolduginia ystäväkseen sekä loistavaksi muusikoksi ja hyväntekijäksi, joka on ”rehellisesti tienannut hieman rahaa vähemmistöosakkaana venäläisessä yhtiössä”.

Venäjän hallinto on aiemmin kiistänyt väitteet, joiden mukaan Rolduginin rahat olisivat kytköksissä Putiniin. Kreml on leimannut väitteet venäläisvastaiseksi ”putinofobiaksi”, sillä sen mukaan Putinin talousasiat ovat julkista tietoa.

Rodulginin puolustuksen mukaan ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä olisi ollut pankkitilien todellinen omistaja, sillä Putinin ystävänä vaurastuminen voi olla luonnollista.

– Sergei Rodulgin ei ole kuka tahansa sellisti ja säveltäjä, vaan myös Kremlin suosikki. Mitä ilmeisimmin hänellä oli pääsy erityisiin taloudellisiin mahdollisuuksiin, jotka sallivat hänen kasvattaa huomattavaa omaisuutta, Rolduginin puolustusasianajaja kertoi aiemmin.

Gazprombankin tiedottaja kuvaili oikeuden päätöstä ”mustaksi päiväksi”. Hänen mukaansa pankkiirit aikovat valittaa tuomiostaan.