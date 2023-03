FSB kertoo epäilevänsä, että Wall Street Journalin Evan Gershkovich keräsi Jekaterinburgissa laittomasti tietoja Venäjän puolustusteollisuudesta Yhdysvaltain toimeksiannosta.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on ilmoittanut pidättäneensä yhdysvaltalaisen Wall Street Journal -lehden toimittajan Evan Gershkovichin Jekaterinburgissa.

Kommersant-lehti kertoo, että Gershkovichin epäillään keränneen laittomasti tietoja Yhdysvaltain toimeksiannosta.

– Hän keräsi Yhdysvaltain toimeksiannosta tietoja eräästä Venäjän puolustusteollisuuden yrityksestä, joka kuuluu valtionsalaisuuksien piiriin, FSB ilmoitti.

Venäjällä on käynnistetty toimittajaa vastaan rikostutkinta. Häntä epäillään vakoilusta Venäjän rikoslain pykälän numero 276 nojalla, jonka mukaan maksimirangaistus on 20 vuotta vankeutta, kertoo Interfax.

Evan Gershkovich aiotaan tuoda Jekaterinburgista Moskovaan vangittavaksi.

FSB:n mukaan toimittaja harjoitti Jekaterin­burgissa ”laitonta toimintaa”, joka ”tukahdutettiin” onnistuneesti.

Kommersantin mukaan toimittaja aiotaan kuljettaa Moskovaan ja julistaa vangituksi Lefortovon oikeusistuimessa.

Yhdysvaltalaisen toimittajan kohtalosta huolestuttiin jo eilen, kun hän oli yhtäkkiä lakannut olemasta yhteydessä läheisiinsä ja kollegoihinsa. Kommersantin mukaan hänet otettiin kiinni ilmeisesti Bukowski Grill -nimisestä ravintolasta. Hänen puhelimensa on ollut viimeksi verkossa 29. maaliskuuta alkuiltapäivästä, mutta nyt puhelin on suljettu.

Kommersantin saamien tietojen mukaan Gershkovich olisi selvitellyt Jekaterinburgissa muun muassa palkka-armeija Wagneriin liittyviä asioita ja ihmisten suhtautumista Wagnerin toimintaan. Hänen on kerrottu matkustaneen myös Jekaterinburgin ulkopuolella Sverdlovskin alueella, jossa sijaitsee Venäjän puolustusteollisuutta.

Gershkovich on asunut Moskovassa kuusi vuotta ja hänellä on Venäjälle virallinen Venäjän ulkoministeriön työlupa. Ennen Wall Street Journalia hän työskenteli uutistoimisto AFP:lle, Moscow Timesille ja New York Timesille.