Avaruudesta löytyi harvinainen ultramassiivinen musta aukko

Ultramassiiviset mustat aukot ovat harvinaisia. Astronomit uskovat, että sellaisia voi olla suurien galaksien keskellä.

Astronomit ovat löytäneet ”yhden suurimmista koskaan havaituista mustista aukoista”. Brittitutkijoiden mukaan ultramassiivisen mustan aukon massa on yli 30 miljardia kertaa Aurinkomme massaa suurempi, Durhamin yliopiston tiedotteessa kerrotaan.

Näin valtavia mustia aukkoja havaitaan vain harvoin ja niiden synnystä ei ole varmuutta. Jotkut uskovat, että ne muodostuivat, kun massiiviset galaksit yhdistyivät miljardeja vuosia sitten, kun universumi oli vielä nuori.

– Tämä kyseinen musta aukko, jonka massa on noin 30 miljardia kertaa Aurinkomme massaa suurempi, on yksi suurimmista koskaan havaituista ja ylärajalla sen suhteen, kuinka suuriksi mustat aukot teoriassa voivat tulla, joten kyse on erittäin jännittävästä löydöksestä, tutkimusta johtanut James Nightingale sanoi The Guardianille.

Ultramassiiviset mustat aukot ovat universumin massiivisimpia kohteita ja niiden massa voi olla 10–40 miljardia kertaa suurempi kuin Auringon massa. Astronomit uskovat, että tällaisia mustia aukkoja voi olla kaikkien suurien galaksien, kuten Linnunradan, keskellä.

Tutkijat hyödynsivät gravitaatiolinssiä mustan aukon havaitsemisessa. Ilmiössä lähellä oleva galaksi toimii eräänlaisena valtavana suurennuslasina ja taittaa kauempana olevan kohteen valoa, voimistaen sitä samalla.

Näin tutkijat havaitsivat valtavan mustan aukon eli alueen, jossa painovoima on niin voimakas, ettei valo pysty pakenemaan sieltä.

Supertietokonesimulaatioilla ja Hubble-teleskoopin ottamilla kuvilla tutkijat saivat varmistettua mustan aukon koon.