Yhteensä kolme ihmistä on viety sairaalaan heidän oltuaan kosketuksissa kirjeiden kanssa. Toistaiseksi on epäselvää, onko kyseessä varotoimi vai ei.

Ruotsissa poliisi ja pelastuslaitokset hälytettiin keskiviikkona ympäri maata lähes kaikkiin maan lääninhallituksiin lähetettyjen epäilyttävien kirjeiden vuoksi. Useita ihmisiä on viety sairaalaan heidän oltuaan kosketuksissa kirjeiden kanssa, Ruotsin yleisradio SVT kertoo.

Keskiviikkoaamuna useat lääninhallitukset tekivät ilmoituksen epäilyttävistä lähetyksistä. Useissa tapauksessa nämä paljastuivat kirjeiksi, jotka sisältävät jonkinlaista jauhetta.

– Ensimmäinen hälytys tuli Västeråsista tänään kello yhdeksän, ja sen jälkeen niitä saapui yhä useampaan lääninhallitukseen, SVT:n toimittaja Sebastian Rudolfsson kertoi.

Tähän mennessä ainakin 18 Ruotsin 21:stä lääninhallituksesta on ilmoittanut saaneensa epäilyttävän lähetyksen. Loput kolme lääninhallitusta ovat ryhtyneet turvatoimiin.

Linköpingissä kaksi Itä-Götanmaan läänin hallintoneuvoston henkilöä on viety ambulanssilla sairaalaan. Myös Blekingessä yksi henkilö on viety sairaalaan. Toistaiseksi on epäselvää, onko kyseessä varotoimi vai ei.