Pariisissa on luvassa viikonloppuna neuvoa-antava kansanäänestys sähköpotkulautojen kieltämisestä.

Ranska on nostamassa sähköpotkulautojen käytön alaikärajaa 12 vuodesta 14 vuoteen, kertoi maan liikenneministeriö keskiviikkona. Ranskan pääkaupungissa Pariisissa puolestaan on luvassa viikonloppuna neuvoa-antava kansanäänestys sähköpotkulautojen kieltämisestä.

Liikenneministeri Clement Beaunen mielestä Pariisin hallinto järjestää aivan vääränlaisen äänestyksen. Beaune tunnetaan Pariisin sosialisti­pormestarin Anne Hidalgon ärhäkkänä arvostelijana.

– Tämä on tärkeä kysely, jota seurataan tarkasti sekä Ranskan kaupungeissa että ulkomailla. On häpeällistä, että keskustelu on näin tyhmistetty. Sen sijaan, että kysyttäisiin, onko puolesta vai vastaan, voisimme miettiä, miten voisimme hoitaa asian säännöillä, ministeri Beaune sanoi radiohaastattelussa.

Sähköpotkulautayhtiöiden oli määrä keskiviikkona hyväksyä sopimus, jossa ne muun muassa sitoutuvat parantamaan sähköpotkulautojen turvallisuutta.