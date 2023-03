Itäukrainalaisen Kramatorskin pormestari Oleksandr Hontsharenko vakuuttaa Ilta-Sanomille, että Ukrainan puolustuslinjat pitävät.

Kramatorsk

Juttuun saisi dramatiikkaa kertomalla, kuinka haastattelu keskeytyy ilmahälytykseen.

Mutta se ei olisi totta. Ilmahälytys kyllä alkaa soida kesken tapaamisemme Kramatorskin pormestarin Oleksandr Hontsharenkon kanssa, mutta kukaan ei reagoi siihen millään tavalla.

Täällä 25 kilometrin päässä rintamassa ilmahälytyksistä on tullut osa äänimaisemaa, ja kokoushuone on suhteellisen turvassa katutason alapuolella.

Niinpä jatkamme keskustelua ilman taukoa.

Venäjän ohjukset ovat tuhonneet asuintaloja ja kouluja Kramatorskissa.

Hetkeä aikaisemmin Hontsharenko on kertonut meille Suomi-muistoistaan. Hän oli ennen valintaansa pormestariksi 2020 suuren paikallisen metallitehtaan Energomashspetsstalin markkinointijohtaja. Siinä ominaisuudessa hän vieraili Suomessakin pari kertaa.

Yhdellä matkoista Hontsharenko matkusti laivalla Helsingistä Tallinnaan. Matka sattui perjantaiksi.

– Se oli kamala matka. En ole koskaan nähnyt yhdessä laivassa niin paljon humalaisia ihmisiä, Hontsharenko sanoo huvittuneena.

– Useimmat heistä olivat vanhoja ihmisiä, yli 60-vuotiaita. Sanoin, etten koskaan ota tätä laivaa enää.

Nyt ulkomaanmatkat ovat Hontsharenkolle enää kaukainen muisto. Venäjän suurhyökkäys 24. helmikuuta 2022 mullisti hänen työnsä. Enää Hontsharenko ei keskity kaupunkitilan siivoamiseen mainoksista vaan linnoitusten rakentamiseen.

Hontsharenko tosin muistuttaa, että 150 000 asukkaan Kramatorsk oli ollut rintamakaupunki jo kahdeksan vuoden ajan.

Venäjän tukemat separatistit pitivät kaupunkia hallussaan kolmen kuukauden ajan 2014. Ukrainan joukkojen vapautettua kaupungin rintamalinja asettui noin 40 kilometrin päähän kaupungista.

Osa Donetskin ja Luhanskin alueista jäi separatistien haltuun. Kramatorsk kuuluu Donetskin alueeseen.

– Olimme valmistautuneet siihen, että venäläiset hyökkäisivät näille kahdelle alueelle. Mutta en uskonut missään vaiheessa, että venäläiset hyökkäisivät koko Ukrainaan, Hontsharenko sanoo.

Kramatorskin pormestari Oleksandr Hontsharenko kertoo, että kaupunki pystyy tarjoamaan kaikki kunnalliset palvelut siellä vielä oleville asukkailleen.

Honstsharenko kertoo, että koska Kramatorskissa venäläisten hyökkäys osattiin aavistaa, osa kaupungin asukkaista lähti evakkoon muun muassa Kiovan esikaupunkeihin Butshaan ja Irpiniin.

Butshan venäläiset valtasivat nopeasti, ja Irpin kärsi taisteluissa pahoja vahinkoja. Kramatorskissa sen sijaan on eletty koko sodan ajan vihollisen tykinkantaman ulkopuolella.

– Venäläiset pääsivät viiden kilometrin päähän parlamentista Kiovassa, mutta täällä he eivät saavuttaneet menestystä, koska rintama oli linnoitettu hyvin viimeisten kahdeksan vuoden aikana niin hyvin, Hontsharenko toteaa.

Donetskin rintamalla liikkeet ovat olleet vähäisiä, mutta venäläiset uhkasivat Slovjanskin ja Kramatorskin kaksoiskaupunkia pohjoispuolelta vallattuaan Izjumin viime vuoden maaliskuun alussa.

– Aloitimme hyökkäyksen ensipäivinä Donetskin alueen kuvernöörin johdolla rakentaa enemmän linnoituksia Izjumin suunnassa. Siksi onnistuimme pysäyttämään venäläiset Slovjanskin ja Izjumin välissä pienessä Dolynan kylässä. Se on täältä reilun 40 kilometrin päässä.

Linnoituksia rakensivat kaupungin työntekijät. Ojien sijaan he kaivoivat juoksuhautoja.

Nyt Kramatorskissa on vain 40 prosenttia miehitystä edeltävästä väestöstä. Pormestari Hontsharenko kehottaa edelleen kaikkia siviilejä poistumaan kaupungista, jos he siihen vain pystyvät.

Vaikka venäläiset ovat toistaiseksi tykinkantaman ulottumattomissa, ampuvat he toisinaan kaupunkiin ohjuksia. Yleensä kaupunkiin lentää epätarkkoja S300-ohjuksia, jotka on todellisuudessa tarkoitettu ilmatorjuntaan.

– Niiden osumatarkkuus on yhden kilometrin luokkaa. Kun he yrittävät osua poliisiasemaan, on koulu puolen kilometrin päässä puoliksi tuhoutunut.

Yksi sodan tuhoisimmista iskuista kohdistui Kramatorskin rautatieasemaan 8. huhtikuuta. 60 siviiliä sai surmansa odottaessaan evakkojunaa.

Kramatorskin rautatieasemalla on väliaikainen muistomerkki ohjusiskussa kuolleille siviileille.

Ukraina vapautti Izjumin viime syksyn vastahyökkäyksessä, ja nyt uhka Kramatorskia kohtaan tulee kaakosta. Linnuntietä 25 kilometrin päässä sijaitsevassa Bahmutista on taisteltu raivoisasti jo kuukausien ajan, ja Venäjä on edennyt siellä metri kerrallaan.

Hontsharenko vakuuttaa, että Bahmutin kaatuminen ei romahduttaisi Donetskin rintaman puolustusta.

– Emme levänneet viimeisen vuoden aikana, vaan rakensimme uusia linnoituksia. Nyt meillä on kolme uutta puolustuslinjaa, Hontsharenko sanoo.

– Jos sotilasjohto määrää, me pystymme kahdessa, kolmessa viikossa rakentamaan uuden puolustuslinjan. Siinä eivät selitykset auta, se on tehtävä.

Venäjän eteneminen tarkoittaisi sitä, että Kramatorsk olisi vaarassa joutua tykkitulen ulottuville. Hontsharenko on katsonut huolissaan Bahmutin tapahtumia. Tuhannet siviilit jäivät kaupungin kellareihin, vaikka Venäjä on tuhonnut lähes kaikki rakennukset.

Maaliskuun alussa Ukraina sääti lain lasten pakkoevakuoinnista. Bahmutin lapset on nyt haettu pois.

Hontsharenko arvioi, että samankaltainen tilanne voisi olla edessä myös Kramatorskissa, jos tilanne kääntyy huonoksi.

– On vaikea sanoa, mitä ne, jotka eivät lähteneet edes rautatieaseman iskun jälkeen, tekevät. Koska he lähtevät ja lähtevätkö edes?

Oman perheensä Hontsharenko suostutteli pakenemaan Kramatorskista jo kolme viikkoa sodan alun jälkeen.

– Kaikki alaiseni tekivät samoin. Jos jotain olisi tapahtunut, olisin ajatellut ensin perheeni turvallisuutta. Sellaisessa tilanteessa olisi vaikea täyttää velvollisuutemme.