Floridalaisen koulun pornokohu sai jatkoa – firenzeläinen museo kutsui johtokunnan vierailulle

Kutsu liittyy viime viikon tapahtumiin, joissa Floridassa sijaitsevan koulun rehtori pakotettiin eroamaan taidetta käsitelleen oppituntinsa takia.

Firenzeläinen museo on kutsunut floridalaisen koulun johtokunnan, oppilaiden vanhempia ja oppilaskunnan jäseniä vierailemaan paikan päällä, The Guardian kertoo.

Kutsun takana ovat viime viikon tapahtumat, joissa Tallahasseen kaupungissa Floridassa sijaitsevan yksityiskoulun rehtori Hope Carrasquilla kertoi, että hänet pakotettiin eroamaan tehtävistään renessanssin taidetta käsitelleen oppituntinsa takia.

Pakkoeron taustalla olivat kolmen vanhemman valitukset oppitunnista, jossa käsiteltiin muun muassa Daavid-veistosta. Vanhempien mukaan yksi renessanssin kuuluisimmista taideteoksista oli pornografinen.

– Daavidin erheellinen mieltäminen pornografiseksi tarkoittaa, ettei Raamatun sisältöä ymmärretä, ettei länsimaista kulttuuria ymmärretä sekä, ettei renessanssin taidetta ymmärretä, sanoi Galleria dell’Accademia johtaja Cecilie Hollberg.

Michelangelon 1500-luvulla luoma Daavid-veistos sijaitsee Galleria dell’Accademiassa.

Firenzen pormestari Dario Nardella ilmoitti lauantaina, että hän aikoo kutsua Carrasquillan vierailulle Italiaan, jotta hänelle voidaan antaa sopiva tunnustus kaupungin taholta. Nardellan mukaan ”taiteen väärinymmärtäminen pornografiaksi on ainoastaan naurettavaa”.

Carrasquillan veti oppitunnin kuudesluokkalaisille. Normaalisti koulun käytäntöihin kuuluu, että oppilaiden huoltajille lähetetään tiedote, jos oppilaille näytetään vastaavia taideteoksia. Viestintäkatkosten takia tiedote ei kuitenkaan saavuttanut huoltajia, ja veistos näytettiin oppilaille ilman huoltajien nimenomaista suostumusta.

Floridan osavaltion kuvernööri Ron DeSantis on ajanut osavaltiossaan läpi muutoksia, joiden myötä kouluissa ei opeteta muun muassa seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin liittyviä asioita. Hän on myös hyväksynyt sensuurilain, joka rajoittaa mitä kirjoja lapsille on tarjolla kirjastoissa.

Yksityiskoulun johtokunnan puheenjohtajan Barney Bishopin kerrotaan olevan voimakas tukija.