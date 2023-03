Kommentti: Nurkkaan ahdistettu Vladimir Putin leikittelee taktisilla ydinaseilla – niiden käytöllä olisi kammottavat seuraukset meille kaikille

Taktisilla ydinaseilla voi uhkalla ja pelotella, mutta niiden käyttö suistaisi koko maailman uuteen tilanteeseen, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Venäjän uutta suurhyökkäystä on odotettu pitkin talvea.

Asiantuntijoiden arviot vaihtelevat hyökkäyksen aikataulusta: joidenkin mukaan se on jo käynnissä, joidenkin mukaan se on jo ohi ja joidenkin mukaan se ei ole edes alkanut. Jos rintamalinjojen muutoksia katsoo, Venäjä ei ole saanut mitään aikaan. Lähinnä se on kuluttanut omaa hyökkäysvoimaansa Bahmutin kaupungissa, jossa on käyty rajuja taisteluja.

Mies- ja kalustotappiot ovat massiiviset – molemmin puolin.

Taistelujen laantumista on turha odotella.

Myös Ukraina valmistautuu keväthyökkäykseen.

Sen ajankohdasta liikkuu huhuja, mutta ilmeisesti se alkaa vasta sitten, kun lännen apua on riittävästi käytössä: panssareita, ammuksia, tykistöä ja lännessä koulutettuja Ukrainan armeijan joukkoja. Minne hyökkäys suunnataan on vain arvailujen varassa, ehkä Krimille.

Suomi lähettää kuusi raivaajapanssaria Ukrainaan ja todennäköisesti kranaatteja. Suomenkin apupaketti lähentelee jo miljardia euroa, mutta sota tarvitsee lisää ammuksia ja kalustoa – loputtomasti.

Se voittaa, jolla aseita riittää, koviakin aseita.

” Pelotteena ydinaseet ovat toimineet: länsi on pysynyt poissa varsinaisista sotatoimista.

Viime viikon lopulla Venäjä ilmoitti sijoittavansa taktisia ydinohjuksia Valko-Venäjälle. Ne ovat lyhyen kantaman ohjuksia, joiden tuhovoima rajatulla alueella on valtaisa. Venäjän armeijalla on noin 2000 taktista ydinkärkeä, joita voidaan sijoittaa mm. Iskander-ohjuksiin.

Taktisen ydinaseen kantama on alle 500 kilometriä.

Uutinen ei sinänsä muuta sotilaallista tasapainoa alueella, itse asiassa on sama ammutaanko ohjukset Venäjältä vai Valko-Venäjältä. Merkityksellistä on lentoaika, joka lyhenee ja vaikeuttaa puolustajan ilmatorjuntaa. Jo viime joulukuussa Vladimir Putin ja Aljaksandar Lukashenka sopivat ”erityisten taistelukärkien” antamisesta Valko-Venäjän armeijan käyttöön.

Niillä viitattiin ydinohjuksiin, vaikka niitä ei puheissa mainittukaan.

Valko-Venäjä on ollut Vladimir Putinin kuristusotteessa koko sodan ajan.

Venäjän asevoimat yrittivät Kiovan valtausta Valko-Venäjän alueelta lähteneillä joukoilla vuosi sitten – epäonnistuen surkeasti. Ydinaseiden myötä Putinin kuristusote vain tiukkenee. Mikä on Valko-Venäjän kohtalo itsenäisenä valtiona Venäjän talutusnuorassa on aiheellinen kysymys.

Ukraina vaati ydinaseiden takia YK:n turvallisuusneuvostoa koolle. Siitä tuskin on paljon apua, koska Venäjästä tulee parin päivän päästä neuvoston puheenjohtaja.

Kaikenlaisista teatraalisista terhentelyistä huolimatta Putin on joutunut ahtaalle: sota ei suju, talouspakotteet alkavat väistämättä tehota venäläisiin ja Putin itse on etsintäkuulutettu epäiltynä sotarikoksista.

Silti Putin ei voi tulla pois Ukrainasta hattu kourassa, hävinneenä.

Se olisi despootin loppu.

Despootin loppuun liittyvät myös ydinaseet. Putin vihjailee, että niitä voidaan käyttää, vaikka kynnys on korkealla. Kuinka korkealla, sen tietävät vain Putin ja hänen lähipiirinsä. Virallisesti kynnys on Venäjän olemassaolo, mutta mitä se tarkoittaa.

Juuri nyt on syytä olla varpaillaan sodassa altavastaajaksi valahtaneen Putinin seuraavasta siirrosta. Nopean voiton huvetessa yhdessä asevarastojen kanssa hän saattaa jo vilkuilla taktisten ydinaseiden suuntaan.

Venäjällä puhutaan punaisesta linjasta, jota länsi ei saa ylittää; muuten isketään ydinaseilla.

Putinin sotapropagandassa kärsijä on Venäjä, joka on joutunut lännen eristämäksi. Putinin mukaan kyse on äiti Venäjän olemassaolosta, ja juuri siksi Ukrainassa taistellaan – tarvittaessa ydinasein. Näyttää siltä, että Venäjä pyrkii korottamaan panoksia sodassa. Kun panoksia aikansa korotetaan, eteen tulevat Venäjän taktiset ydinaseet ja kemialliset aseet, joita ei vielä ole onneksi käytetty.

Taktisilla ydinaseilla voi uhkailla, mutta niiden käyttö on jo todella vakava asia koko maailman rauhan kannalta. Ne ovat ihan oikeita, erittäin tuhoisia ydinaseita. Iskun jälkeen Nato joutuu arvioimaan osallistumistaan sotaan. Venäjä eristää itsensä lopullisesti nurkkaan, josta ei ole paluuta ja menettää viimeisetkin ystävänsä kuten Kiinan.

Putin tietää kyllä ydinaseiden riskit, mutta onko hän omassa järjettömyydessään valmis ymmärtämään seuraukset koko Venäjälle ja – maailmalle.