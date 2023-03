Asiantuntija: Näin Venäjällä on reagoitu Putinin pidätys­määräykseen – eliitti pelkää ja sulkee silmänsä

Jussi Lassilan mukaan Vladimir Putinista tehty pidätysmääräys voi tulla lisäämään painetta Venäjän eliitissä. Eliitillä voi olla nyt edessään niin sanotusti valinnan paikka siinä, tukevatko he Putinia julkisesti.

Venäläiset riippumattomat mediat Meduza ja Verstka kertovat, että Venäjän presidentti Vladimir Putinista annettu pidätysmääräys on lisännyt Putinin sisäpiirin kahtiajakoa ja tulee olemaan mahdollisesti jopa ”todellinen testi” Putinin lojalisteille.

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC antoi pidätysmääräyksen Putinista 17. maaliskuuta. Pidätysmääräyksen syynä on ukrainalaisten lasten laiton siirtäminen Venäjän miehittämiltä Ukrainan alueilta Venäjälle, mikä on sotarikos.

Putinin lisäksi pidätysmääräys annettiin Venäjän lapsiasiavaltuutetusta Maria Lvova-Belovasta.

Haastateltava Kremlin lähipiiristä kertoi Verstkalle, että Putinin pidätysmääräys tuli Kremlille yllätyksenä, eikä kukaan ensin tiennyt, miten siihen pitäisi reagoida. Lähde kuvaili pidätysmääräystä kuin ”iskuksi vasten kasvoja.”

Venäjän eliitin keskuudessa spekuloidaan nyt sillä, kuka tulee saamaan pidätysmääräyksen seuraavaksi ja mitä seurauksia tuo henkilö tulee saamaan.

– Nyt läheisyys presidentin kanssa ei ole enää vain puheita, se on oikea askel kohti syytteen saamista kansainväliseltä oikeudelta, totesi yksi Verstkan lähteistä.

Toinen lähde totesi kuitenkin, että pidätysmääräyksellä ei todennäköisesti ole vaikutusta Putinin lähipiirin uskollisuuteen. Lähteen mukaan Putinin lähipiiri on varautunut kohtaamaan kaikki seuraukset.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila toteaa, että ICC:n Putinista tekemä pidätysmääräys on vahva poliittinen viesti.

Päätöksellä haluttiin osoittaa se, että Putin ei pääse pakoon tekemiään rikoksia.

– Samalla se on vahva muistutus Putinin lähipiirille siitä, kuinka ahtaassa raossa se joutuu nyt toimimaan, eikä ulospääsyä ole näkyvissä.

Lassila ei kuitenkaan usko, että Putinista annettu kansainvälinen pidätysmääräys aiheuttaa merkittävää kahtiajakoa Putinin lähipiirissä.

– Varmasti se lisää ainakin eliitin pelkoa ja yrityksiä mahdollisuuksien puitteissa irtisanoutua tästä erikoisoperaatiosta, mutta se käy hyvin vaikeaksi. Vaikeneminen tai yritys vetäytyä erikoisoperaation julkisesta tukemisesta saatetaan tulkita jonkinlaisena epälojaaliutena.

Lassila toteaa, että Venäjän eliitti näkee kyllä huomattavia riskejä Ukrainan sodassa ja sen seurauksissa, mutta sulkee siltä ikään kuin silmänsä.

– Aika suurella varmuudella voidaan sanoa, että merkittävä osa Venäjän poliittista päättäjistä, erityisesti alemmilla tasoilla, eivät olleet hyökkäyksen kannalla. Varmasti näin eliitissäkin. He näkevät huomattavia riskejä sodassa, mutta eivät näe vaihtoehtona Putinin vastustamista, vaan pikemminkin pyrkivät sulkemaan pois mielestä tämän sodan todellisuuden ja seuraukset.

Lassilan mukaan Putinin lojalistien ”testi” tulee olemaan enemmänkin siinä, että pidätysmääräys tulee mahdollisesti lisäämään painetta Venäjän eliitissä.

– Tarvitsee tehdä valinta sen suhteen, tuleeko osoittamaan lojaaliutta Putinille vai onko mahdollisuutta ikään kuin hiljentyä ja olla sanomatta tukea ääneen. Se on todennäköisempää, en usko, että pidätysmääräys saa eliittiä vastustamaan Putinia, siihen tarvittaisiin monta muutakin tekijää.

Vaikka muilla Venäjän poliitikoilla on Lassilan mukaan enemmän mahdollisuuksia vetäytyä erikoisoperaation tukemisesta, silti Venäjän eliitin alisteisuus ja passiivisuus suhteessa Putiniin määrittää pitkälti Venäjän poliittisen linjan.

Lassila ei usko, että Putinin pidätysmääräys muuttaa muiden Venäjän poliitikkojen suhtautumista sotaan tai presidenttiin.

– Ne, jotka suhtautuvat myönteisemmin Putiniin, pyrkivät entisestään profiloitumaan parantamalla omia asemiaan, mutta ei tämä varsinaisesti muuta perusasetelmaa.

Varmuutta ei ole myöskään sen suhteen, miten tavallinen Venäjän kansa reagoi Putinin pidätysmääräykseen, mutta Lassila uskoo, että suurelta osin kansan reaktio noudattaa sitä, mitä Venäjän propaganda sanoo eli tuomitsee pidätysmääräyksen.

– Todellisia tunteita on vaikea sanoa. Varmaan noudattelee sitä jakolinjaa, mitä nyt on nähty. Iso osa kansasta pyrkii sulkemaan uutiset mielestä, vaikka muuten osoittaa lojaaliutta. Tämän alapuolella ovat Putinin vankkumattomat tukijat ja pienemmälle vähemmistölle pidätysmääräys osoittaa, että Putin on hylkiö.