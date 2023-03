Luise, 12, löytyi julmasti surmattuna metsästä – teinitytöt tunnustivat teon

Saksassa rikosoikeudellinen vastuu alkaa 14-vuotiaana, eli koulu­kaverinsa puukotuksesta epäiltyjä tyttöjä ei voi tuomita teosta.

Saksaa on järkyttänyt 12-vuotiaan Luisen murha. Rikoksesta epäillään tytön 13- ja 12-vuotiaita koulukavereita.

Erityisesti tapaus on kuohuttanut vain noin 18 000:n asukkaan Freudenbergissä, jossa tytöt asuivat. Bildin mukaan pienellä paikka­kunnalla kaikki tuntevat toisensa ja Luisen perhe on saanut paljon tukea yhteisöltä.

Tyrmistystä on herättänyt se, että kaksi kaupungin omaa tyttöä on epäiltynä rikoksesta. Moni on tuntenut epäillyt ja heidän perheensä.

– Suru ja hämmennys ovat kaupunkimme raskaana taakkana, Freudenbergin pormestari Nicole Reschke sanoi Luisen muistotilaisuudessa keskiviikkona.

– Olemme yhtä tuskassamme Luisen perheen kanssa.

”Me suremme Luisea”, lapussa lukee. Paikallisessa kirkossa on muistokirja, jonne voi kirjoittaa osanottonsa.

Luise lähti ystävänsä luo lauantaina 12. maaliskuuta. Hän ei kuitenkaan koskaan palannut kotiin.

Tytön huolestuneet vanhemmat lähtivät ensin itse etsimään tyttöä. Kun etsinnät eivät tuottaneet tulosta, he soittivat poliisille.

Tyttö löytyi lauantaina sunnuntai-iltapäivänä 13. maaliskuuta metsästä. Poliisi epäilee, että tyttö myös surmattiin siellä.

Freudenbergissä järjestettiin suuret etsinnät Luisen löytämiseksi.

Kaksi päivää myöhemmin uutisoitiin, että kaksi tyttöä oli tunnustanut puukottaneensa useita kertoja ikätoveriaan, muun muassa WDR uutisoi tuolloin. Teon jälkeen tytöt työnsivät tämän penkereeltä alas.

– Teko itsessään on hyvin poikkeuksellinen ja järkyttävä, totesi syyttäjä Mario Mannweiler.

– 40 vuoden poliisiuran jälkeen on yhä tapahtumia, jotka jättävät meidät sanattomaksi, sanoi puolestaan Koblenzin varapoliisipäällikkö Jürgen Süs.

Bildin mukaan toinen epäillyistä on Luisen ystävä, jonka luo tyttö oli lauantaina mennyt.

Luisen löytöpaikalle on tuotu kynttilöitä ja kukkia.

Murhasta epäillyt tytöt perheineen ovat lähteneet pois kaupungissa. Tytöt ovat sosiaalihuollon piirissä. Saksassa rikosoikeudellinen vastuu alkaa 14-vuotiaana eli tyttöjä ei voida tuomita rikoksesta.

Paikallislehti Siegener Zeitungissa julkaistiin ilmoitus Luisen kuolemasta. Ilmoituksessa oli kuva pitkähiuksisesta tytöstä, jonka vieressä oli kaksi päivämäärää: 29.8.2010–12.3.2023. Saatteena teksti:

– Ei ole sanoja ymmärtämään käsittämätöntä. Meille maailma seisoo paikoillaan.