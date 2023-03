Maan oikeusministeriö on luokitellut Maailman luonnonsäätiön WWF:n edustajat ulkomaisiksi agenteiksi.

Venäjä ei aio osallistua maailmanlaajuiseen Earth Hour -tapahtumaan, jota vietetään tänään lauantaina. Kreml kertoo syyksi sen, että tapahtumaa järjestävä Maailman luonnonsäätiö WWF on luokiteltu Venäjällä ”ulkomaiseksi agentiksi”.

Asiasta kertoo Reuters.

– Tänä vuonna olemme päättäneet olla osallistumatta tähän toimintaan. Tämä johtuu nimenomaan siitä, että (järjestäjistä) on tullut ulkomaisia ​​agentteja, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov linjasi.

Venäjän oikeusministeriö julisti WWF:n Venäjän paikallistoimijan ”ulkomaalaiseksi agentiksi” 10. maaliskuuta. Päätöstä ei liiemmin taustoitettu.

Näin Moskovassa sammuivat valot Earth Hour -tapahtumassa vuonna 2021.

WWF:n venäläinen toimihaara on kutsunut leimausta ”perusteettomaksi” ja kertonut, että se yrittää oikeusteitse kumota luokittelun. Järjestö on toiminut Venäjällä vuodesta 1994.

Earth Hour -tapahtuma kannustaa sammuttamaan tarpeettomat valot tunniksi symbolisena eleenä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Suomessa tempaus pidetään kello 20.30–21.30.

Ilmastonmuutos on iskenyt Venäjällä esimerkiksi sen pohjoisten alueiden ikiroutaan, joka on lämmennyt. Ilmaston lämpeneminen on myös lisännyt sään ääri-ilmiöitä kuten metsäpaloja Siperian metsiköissä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan yli kuusikymmentä ympäristöjärjestöä on allekirjoittanut vetoomuksen Venäjän presidentti Vladimir Putinille, jossa toivotaan, että WWF:n leimaaminen agentiksi kumottaisiin.

Viime vuonna Earth Hour -tapahtuman aikaan Saksassa Berliinissä sytytettiin kyyhkysen muotoinen valoteos Ukrainan sodan uhrien muistolle. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022.

Venäjällä on voimassa niin sanottuja vieraan vallan agentteja koskeva laki. Alkujaan se tuli voimaan vuonna 2012, ja se määritteli vieraan vallan agenteiksi järjestöt ja yksilöt, joiden sanottiin saaneen taloudellista tukea ulkomailta.

Loppuvuodesta 2022 lainsäädäntö kiristyi entisestään. Uuden lain nojalla kuka tahansa, jonka katsotaan olevan ”vieraan vallan vaikutuksen alaisena”, voidaan julistaa vieraan vallan lukuun toimivaksi henkilöksi.

Moscow Timesin mukaan tällaiset tahot eivät voi esimerkiksi saada valtion rahoitusta, opettaa valtion yliopistoissa, tehdä töitä alaikäisten kanssa tai tarjota asiantuntija-apua ympäristöasioissa.