Miksi liekit riehuvat katujen jäte­vuorissa ja miljoonat protestoivat? Tästä on kyse Ranskan raivokkaissa eläke­mielen­osoituksissa

Torstai on toistaiseksi ollut mielenosoitusten väkivaltaisin ja vilkkain päivä. Protestien kohteena on kiistellyn eläkeuudistuksen lisäksi Ranskan demokratian tila.

Ranskassa pääkaupunki Pariisin kadut ovat täyttyneet jätevuorista, ja sadoittain tulipaloja on sytytetty ja sammuteltu. Maassa on nähty rajuja väkivaltaisuuksia ja mielenosoitusten hajottamiseksi kaduille on ammuttu kyynelkaasua.

Satoja ihmisiä on otettu kiinni.

Syynä on presidentti Emmanuel Macronin hallituksen läpiruntelema eläkeuudistus, jonka myötä eläkeikä nousee 62:sta vuodesta 64:ään vuoteen ja pidentää aikaa, joka ihmisten on oltava työelämässä saadakseen täyden eläkkeen.

Kansan keskuudessa kiehuu ja massiivisia mielenosoituksia asiasta on pidetty jo tammikuun puolivälistä asti.

Uudistus vietiin perustuslain kiistellyn pykälän avulla läpi ilman parlamentin alahuoneen äänestystä. Sen jälkeen mielenosoitukset ovat kärjistyneet.

Torstai on toistaiseksi ollut mielenosoitusten väkivaltaisin ja vilkkain päivä. Silloin ennätysmäärä mielenosoittajia lähti kaduille. Protesteissa otettiin kiinni yhteensä 457 ihmistä. Protesteissa loukkaantui 441 poliisia ja muuta turvallisuusjoukkojen jäsentä.

Myös esimerkiksi Bordeaux'n länsirannikolla kaupungintalon sisäänkäynti sytytettiin tuleen.

Ammattiliittojen edustajien mukaan protesteihin osallistui yli 3,5 miljoonaa ihmistä. Ranskan viranomaisten mukaan kaduille olisi lähtenyt eri puolilla maata yli miljoona ihmistä, joista lähes 120 000 Pariisissa.

Ranskan jätehuolto on ollut lakossa maaliskuun 6. päivän jälkeen.

Torstain levottomuuksia näytti siivittävän presidentti Macronin keskiviikkoinen tv-esiintyminen, jossa hän ei osoittanut perääntymisen merkkejä. Hän kertoi katuvansa vain sitä, että hän ”ei ole onnistunut vakuuttamaan ihmisiä tämän uudistuksen välttämättömyydestä”.

Samaisessa lähetyksessä Macron torjui opposition kehotukset erottaa pääministeri Elisabeth Borne eläkeuudistuksen käsittelyn vuoksi.

Kansa näyttääkin ottavan kantaa eläkeuudistuksen lisäksi demokratian tilaan, jossa lakiuudistus on pakotettu läpi ilman äänestystä.

Torstaina yhteenottojen räjähdysmäinen kasvu on saanut osapuolet väittelemään siitä, kuka on syyllinen tilanteen eskaloitumiseen, kertoo esimerkiksi brittilehti Guardian.

Ranskan sisäministeri Gérald Darmanin kutsui vandalismiin osallistuneita henkilöitä ”roistoiksi” ja syytti eskaloitumisesta ”enimmäkseen nuorten” protestoijien joukkoa. Hänen mukaansa nämä protestoijat ovat laitavasemmistoa.

Demokraattisen työväenliiton edustaja Marylise Léon puolestaan näki protestien olevan vastaus "presidentin lausumiin valheisiin ja hänen käsittämättömään itsepäisyyteensä".

– Vastuu tästä räjähdysherkästä tilanteesta ei ole ammattiliitoilla vaan hallituksella, Léon sanoi.

Mielipidemittausten mukaan enemmistön ranskalaisista vastustaa Macronia ja hänen politiikkaansa. Esimerkiksi 82 prosenttia äänestäjistä vastustaa Macronin päätöstä pakottaa suunnitelmansa läpi parlamentissa ilman äänestystä ja 65 prosenttia haluaa protestien jatkuvan, vaikka ehdotuksista tulisikin laki.

Kyse on laajimmista protesteista koko Macronin hallituskaudella. Presidentti on kertonut, että hän on viimeisellä kaudellaan valmis uhraamaan maineensa ”välttämättömän” uudistuksen eteen.

Hän yritti uudistaa Ranskan eläkepolitiikkaa jo ensimmäisellä presidenttikaudellaan, mutta valtavat katuprotestit ja myös koronapandemia iskivät kapuloita rattaisiin.

Ranskassa on kaikkiaan 42 eri eläkejärjestelmää. Kahden ylimääräisen työvuoden tarkoituksena on tukea järjestelmän kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Lakiuudistus perustuu ajatukseen, että eläkekulut eivät seuraavien vuosikymmenten aikana ole enää hallittavissa.

Vuonna 2021 eläkejärjestelmä kustansi vajaat 14 prosenttia Ranskan bruttokansantuotteesta.

Uuden eläkelain kannattajat korostavat, että tällä hetkellä ranskalaiset miehet eläköityvät pari vuotta ja naiset vuoden aiemmin kuin eurooppalaiset keskimäärin.

Heidän mukaansa väestörakenteen muutoksien takia perustavanlaatuiset uudistukset ovat välttämättömiä. Väite saa tukea tilastoista: vuonna 2000 jokaista eläkeläistä kohden oli 2,1 työntekijää ja vuonna 2020 suhde oli 1,7. Suhdeluvun ennustetaan olevan 1,2 työntekijää vuoteen 2070 mennessä.

Lakiuudistusta vastustavat taasen näkevät sen iskevän kansalliseen ylpeyden aiheeseen, kirjoittaa Guardianin kirjeenvaihtaja Angelique Chrisafis. Ranskassa eläkeläiset elävät pienemmällä todennäköisyydellä köyhyydessä verrattuna muuhun Eurooppaan.

Valtion alainen eläkeneuvottelukunta on puolestaan todennut syksyn 2022 raportissaan, että sen laskelmat eivät tue väitettä hallitsemattomista eläkemenoista.

Ammattiliitot ovat ilmoittaneet uusista lakoista ensi tiistaille. Roskien kertyminen kaduille jatkuu, sillä esimerkiksi jätehuollon lakko ei ota päättyäkseen. Lakot jatkuvat myös useilla muilla aloilla.

Ranskan katukaaoksesta saattaa hyötyä yksi taho: laitaoikeistolainen johtaja Marine Le Pen, joka on kahdesti hävinnyt presidentinvaalien toisella kierroksella Macronille. Le Pen on luvannut kumota eläkeuudistuksen ja vaatinut protestoijien tavoin pääministeri Bornen eroa.

Hänen on arvioitu edustavan kansalle nyt toivottua opposition ääntä.