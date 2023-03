Venäjä ja Ukraina ovat syyttäneet toisiaan sotavankien huonosta kohtelusta siitä asti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan yli vuosi sitten.

Sekä Ukraina että Venäjä ovat teloittaneet sotavankejaan, kertoi Yhdistyneet kansakunnat (YK) perjantaina. Järjestö ilmoitti olevansa hyvin huolissaan teloituksista.

YK:n Ukrainassa toimivan ihmisoikeuksien tarkkailuoperaation johtaja Matilda Bogner sanoi, että järjestö on kirjannut teloituksia molemmilla puolilla.

– Olemme syvästi huolissamme jopa 25 venäläisen sotavangin sekä taistelukyvyttömien ihmisten välittömistä teloituksista, jotka olemme dokumentoineet, Bogner sanoi lehdistötilaisuudessa Kiovassa perjantaina.

Välitön teloitus tarkoittaa, että ihmistä syytetään rikoksesta ja hänet tapetaan välittömästi ilman oikeudenkäyntiä. Bognerin mukaan teloitukset suoritettiin usein heti kiinnioton jälkeen taistelukentällä.

Bognerin mukaan 15 ukrainalaisen sotavangin epäillään tulleen teloitetuksi venäläisjoukkojen toimesta. Hänen mukaansa palkkasotilasyhtiö Wagner on vastuussa 11 näistä teloituksista.

Venäjä ja Ukraina ovat syyttäneet toisiaan sotavankien huonosta kohtelusta siitä asti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan yli vuosi sitten.

YK:n raportin julkaisun jälkeen Ukrainan ulkoministeriö kritisoi raporttia sanoen, että ei ole hyväksyttävää pitää hyökkäyksen uhria syyllisenä.

Biden: Kiina ei ole toimittanut aseita Venäjälle ainakaan vielä

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoo uskovansa, ettei Kiina ole ainakaan vielä toimittanut Venäjälle aseita sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyksensä Ukrainaan yli vuosi sitten.

– Olen kuullut viimeiset kolme kuukautta puheita siitä, että Kiina olisi aloittamassa merkittävät asetoimitukset Venäjälle. No, sitä he eivät ole vielä tehneet. Se ei tarkoita sitä, etteivätkö he tekisi niin tulevaisuudessa, mutta he eivät ole tehneet sitä vielä, Biden totesi lehdistötilaisuudessa.

Puheet Kiinan ja Venäjän suhteiden lähentymisestä ovat Bidenin mielestä liioiteltuja. Biden esitti kommenttinsa vieraillessaan Kanadassa. Bidenin mukaan länsimaat ovat Ukrainan sodan seurauksena lähentyneet paljon enemmän kuin Kiina ja Venäjä, joiden uhkan presidentti kuitenkin kertoo ottavansa vakavasti.

– En suhtaudu kevyesti Kiinaan enkä Venäjään, Biden sanoi.

Biden mainitsi Kiinan valtaa tasapainottavana tekijänä Yhdysvaltain tiivistyneen turvallisuusyhteistyön Tyynenmeren alueella Australian, Intian ja Japanin kanssa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi vierailevan Kiinan presidentti Xi Jinpingin aiemmin tällä viikolla Moskovassa. Puheiden tasolla johtajat korostivat maidensa erityistä suhdetta, mutta Kiina ei sitoutunut julkisesti sen enempää asetoimituksiin kuin venäläisen kaasun pitkäaikaisiin ostosuunnitelmiin.