Yhdysvaltalainen hävittäjäanalyytikko Richard Aboulafia pitää Suomen hävittäjäkeskustelua arvokkaana, mutta hän ei näe Hornetien luovuttamista Ukrainalle käytännöllisenä ratkaisuna.

Suomessa on viime viikkoina keskusteltu siitä, olisiko mahdollista luovuttaa Hornet-hävittäjiä Ukrainalle. Suomen Hornetit korvataan yhdysvaltalaisilla Lockheed Martin F-35 Lightning II -hävittäjillä vuoteen 2030 mennessä. Hornetit hankittiin 1990-luvulla. Ne ovat pian 30 vuotta vanhoja.

Ukraina on lähettänyt nyt Suomelle ja myös Yhdysvalloille pyynnön kolminkeskeisiin keskusteluihin käytöstä poistuvien Suomen Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainalle.

Mitä pian käytöstä poistettavien Hornetien luovuttaminen Ukrainaan käytännössä merkitsisi, ja millaisia ongelmakohtia siihen voisi liittyä?

Ilta-Sanomat haastatteli aiheesta yhdysvaltalaista hävittäjäasiantuntija Richard Aboulafiaa, joka on Aerodynamics Advisory -yrityksen analyytikko.

– Osa Suomen Horneteista on käytössä vielä 2020-luvun loppuun asti. On epäselvää, kuinka moni niistä olisi vielä käyttökelpoisia silloin. Arvioni on, että Suomen olisi kenties mahdollista luovuttaa tusinan verran Horneteja, Aboulafia sanoo.

– Mutta en tiedä, kuinka halukas Suomi lopulta olisi luovuttamaan hävittäjiä. Suomen ilmavoimat on kohtuullisen pienikokoinen, ja teillä on laaja maantieteellinen alue.

Ukrainan ilmavoimat on operoinut aikaisemmin vain neuvostovalmisteisilla hävittäjillä, joilla on erilaiset tekniset standardit ja järjestelmäkomponentit kuin kehittyneemmillä länsimaisilla koneilla.

Lisäksi Suomen lisäksi ei ole kovin paljon muita maita, joilla on Horneteja käytössä tai jotka niitä olisivat halukkaita luovuttamaan. Niiden valmistaminen lopetettiin 1990-luvun loppupuolella.

Aboulafia sanoo, että Ukrainan ilmavoimien tulisi opetella operoimaan Horneteja, joita olisi vain pieni määrä ja joiden käyttöikä on loppumaisillaan.

– En tiedä, kuinka käytännöllistä tämä olisi, Aboulafia sanoo.

Lisäksi Aboulafian mukaan ongelmia tulisi myös Hornetien huollossa ja varaosissa. Ukrainalaisten lentäjien kouluttaminen kestäisi useita kuukausia.

– Suurin ongelma tässä Hornet-kysymyksessä on minkäänlaisen tuloksellisuuden puute. Jos nämä hävittäjät olisivat F-16-mallia, se olisi ehkä vaivan arvoista.

Väittely Horneteiden luovuttamisesta alkoi, kun pääministeri Sanna Marin sanoi Ukrainan-vierailullaan, että aiheesta voisi hänen mielestään Suomessa keskustella.

Monissa maissa on käyty keskustelua käytettyjen hävittäjien luovuttamisesta Ukrainalle. Esimerkiksi Ranskassa keskustellaan Mirage 2000 -hävittäjien luovuttamisesta.

– Se on aivan järkevä keskustelu käydä. Mutta Hornetit eivät luultavasti ole se paras paikka aloittaa (käytettyjen hävittäjien luovuttamista Ukrainaan), Aboulafia sanoo.

Jotkut maat, kuten Slovakia ja Puola, ovat luovuttamassa neuvostomallisia Mig-29-hävittäjiä Ukrainalle. Nämäkin hävittäjät ovat Hornetien tapaan lähes 30 vuotta vanhoja.

Aboulafian mukaan tämä on kuitenkin erittäin järkevää, sillä nämä koneet ovat ukrainalaisille entuudestaan tuttuja ja niitä voi myös purkaa varaosiksi.

– Näistä käyttökelpoiset koneet voi ottaa käyttöön hyvin nopealla aikataululla, ja niiden huolto onnistuu helpommin.

” Suoraan sanottuna minusta Suomen väittely Horneteista on ollut tärkeämpää kuin itse Hornetit olisivat Ukrainalle.

Ukraina on pyytänyt Yhdysvalloilta F-16-mallisia hävittäjiä. Presidentti Joe Bidenin hallinnon kanta on tähän asti ollut, että näitä hävittäjiä ei luovuteta.

Asia on kuitenkin menossa kongressin käsittelyyn jollakin aikataululla. Kongressia varten on luotu taustaselvitys, jossa käydään läpi erilaisia skenaarioita.

Aboulafian mukaan on vain ajan kysymys, milloin Yhdysvallat luovuttaa F-16-hävittäjiä. Viimeistään siinä vaiheessa, kun rauhansopimus saadaan aikaiseksi.

– Kun rauhansopimus saadaan aikaiseksi, Ukrainalla tulee todennäköisesti olemaan länsimainen ilmapuolustus. Venäjä tulee siis saavuttamaan sodallaan juuri sen vastakohdan, mitä se tavoitteli.

Aboulafian mukaan nyt hävittäjistä käydään samaa keskustelua kuin vähän aikaisemmin käytiin Leopard 2 -tankkien luovuttamisesta.

Hän heittää arvauksen, että päätös lähettää Ukrainalle F-16-hävittäjiä syntyy Yhdysvalloissa noin puolen vuoden kuluttua.

– Näemme nyt tätä samaa kehitystä kuin mitä tankkien kanssa oli. Pelkästään se, että Suomessa käydään keskustelua aiheesta, todistaa tämän. Suoraan sanottuna minusta Suomen väittely Horneteista on ollut tärkeämpää kuin itse Hornetit olisivat Ukrainalle.

Ukraina on pyytänyt Yhdysvaloilta F-16-hävittäjiä.

Eri analyytikot ovat esittäneet erilaisia skenaarioita siitä, millainen rooli hävittäjillä olisi Ukrainan sodassa.

Joidenkin analyytikkojen mukaan ilmavoimilla ei ole ollut suurta roolia Ukrainan sodassa vielä, eikä näin tule olemaan todennäköisesti myöskään tulevaisuudessa. Toisten analyytikkojen mukaan hävittäjät antaisivat Ukrainalle etulyöntiaseman ilmatilan hallinnassa.

Aboulafian mukaan hävittäjillä voisi olla merkittävä vaikutus Ukrainan puolustuksessa.

– Mutta se riippuisi tietysti hävittäjien määrästä ja kuinka niitä käytettäisiin. Tähän mennessä Ukrainan sota on muistuttanut sodankäynniltään melkein ensimmäistä maailmansotaa: se on ollut niin merkittävissä määrin maajoukkojen taistelua, joka on perustunut tykistötuleen ja tankkeihin.

Aboulafian mukaan länsimaat ovat huolestuneita siitä, että hävittäjien luovuttaminen Ukrainalle voisi johtaa kiihtyvään konfliktiin Venäjän kanssa. Hänen mukaansa Ukraina on osoittanut halukkuutta iskeä ilmavoimilla kohteisiin Venäjällä ja Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla.

– Länsimaiden johtajat ovat huolestuneita siitä, että Ukrainan ilmavoimien isku Venäjällä kohteeseen, jossa olisi merkittävää infrastruktuuria tai tulisi siviiliuhreja, johtaisi konfliktin eskaloitumiseen, Aboulafia sanoo.

– Ratkaisu tähän huoleen voisi olla hävittäjien toimintakyvyn rajoittamisen vain ilmataisteluun maaiskujen sijaan. Mutta on epäselvää, kuinka hyvin tämä rajoittaminen onnistuisi vanhan mallisilla hävittäjillä.