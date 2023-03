Hotelli Ruanda -elokuvan sankarin esikuva pääsee vapaaksi vankilasta

Paul Rusesabagina tuomittiin 25 vuodeksi vankilaan terrorismisyytteistä syyskuussa 2021.

Hotelli Ruanda -elokuvan sankarin esikuvana ollut ruandalainen ex-hotellinjohtaja Paul Rusesabagina, 68, vapautetaan vankilasta Ruandassa, kertoi hänen edustajansa perjantaina.

Rusesabagina tuomittiin 25 vuodeksi vankilaan terrorismisyytteistä syyskuussa 2021. Syytteiden mukaan Rusesabaginalla oli yhteyksiä FLN-ryhmittymään, jota epäillään muun muassa terroriteoista.

Ex-hotellinjohtajan oikeudenkäyntiä on epäilty lavastetuksi ja syytteitä tekaistuiksi. Syynä on uskottu olevan se, että Rusesabagina on kritisoinut voimakkaasti maata itsevaltaisesti johtavaa presidenttiä Paul Kagamea.

Rusesabagina auttoi pelastamaan liki 1 200 ihmistä hotellissaan Ruandan kansanmurhan aikana vuonna 1994. Tuolloin Ruandassa tapettiin noin 800 000 tutsia tai maltillista hutua.

Rusesabaginalla on Belgian kansalaisuus ja oleskelulupa Yhdysvaltoihin.