Joukko Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin johtavia virkamiehiä vetosi torstaina kongressiin liittovaltion puolustusbudjetin kasvattamisen puolesta. He toivoivat käyttöönsä 842 miljardia dollaria modernisoidakseen asevoimansa ympäri maailmaa painopiste Aasiassa.

– Tämä on strategiaan perustuva budjettiesitys. Se perustuu vakavuuden tasoon strategisessa kilpailussa Kiinan kansantasavallan kanssa, puolustusministeri Lloyd Austin totesi esitystä kuulevalle valiokunnalle.

Uutistoimisto AP:n mukaan Austin viittasi muun muassa hypersonisten ohjusten lisääntymiseen ja toivoi tämän tähden budjetin kasvavan 9 miljardilla edellisvuodesta. Tarkoitus olisi puolustaa Yhdysvaltain liittolaisia ja vastata uusiin haasteisiin strategisesti tärkeillä Aasian merialueilla.

Time-lehden mukaan Pentagon toivoo 40 prosentin määrärahalisäystä presidentti Joe Bidenin hallinnon uuteen puolustushankkeeseen Tyynellä valtamerellä. Se on aloitettu hillitsemään alueella Kiinan sotilaallisen vaikutusvallan kasvua.

Pentagonin budjettiesityksessä 61 miljardia varattaisiin hävittäjiin ja uuteen strategiseen pommi­koneeseen, yli 48 miljardia laivastoon (esimerkiksi kuuden uuden sota-aluksen rakennuttamiseen), 1,2 miljardia ydin- ja ballistisilla ohjuksilla varustettuihin sukellusveneisiin ja 11 miljardia pitkän kantauman tykistöön.

Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Mark Milley arvioi Kiinan liikkuvan politiikallaan kohti yhteenottoa ja mahdollista konfliktia naapureidensa kanssa. Hän piti budjetin kasvattamista perusteltuna, koska nyt myös Yhdysvallat on vaarassa joutua konfliktin osapuoleksi.

– Tämä budjetti estää sodan ja auttaa meitä taistelemaan sellaisessa, jos tarve vaatii, Milley lausui.

Taloudelliseksi maailmanmahdiksi rakettimaisesti noussut Kiina on viime vuosina voimistanut myös poliittista vaikutusvaltaansa Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Keski- ja Kaakkois-Aasiassa. Samalla se on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan muun muassa Guamissa ja Filippiineillä.

Torstaina Kiinan asevoimat tiedotti seuranneensa Yhdysvaltojen sota-alusta Etelä-Kiinan merellä ja antaneensa sille varoituksen lähteä alueelta. Kiinan Kansan vapautusarmeijan mukaan Yhdysvaltojen ohjushävittäjä USS Milius saapui Paracelsaaria ympäröivälle merialueelle, jossa Kiinan meri- ja ilmavoimat seurasivat sitä ja kehottivat sitä poistumaan.

– Se tunkeutui laittomasti Kiinan aluevesille... ilman lupaa Kiinan hallitukselta, mistä on vahinkoa rauhalle ja vakaudelle, asevoimien edustaja sanoi.

Strategisesti tärkeällä Etelä-Kiinan merellä on useita aluekiistoja rantavaltioiden kesken. Kiinan aluevaatimukset kattavat lähes koko meren, vaikka niillä ei Kansainvälisen tuomioistuimen mukaan ole laillista perustetta.

Kuluneella viikolla suurta kansainvälistä mielenkiintoa ja huolta on herättänyt Kiinan presidentin Xi Jinpingin vierailu Venäjän pääkaupungissa Moskovassa. Xi ja valtiovierailun isäntä Vladimir Putin veljeilivät kameroiden edessä ja juhlistivat uutta aikakautta, niin sanottua moninapaista maailmanjärjestystä.

Kiinasta on tullut tärkeä markkina Venäjän energiaviennille sen jälkeen, kun vienti länsimaihin tyrehtyi. Venäläinen kaasujätti Gazprom kertoi tiistaina, että kaasun virta putkessa Siperiasta Kiinaan oli lyönyt edellispäivänä uuden päiväkohtaisen ennätyksen.

Kiina ei ole asettunut Ukrainan sodassa virallisesti Venäjän puolelle, muttei myöskään tuominnut liittolaistaan. Kansainvälisten suhteiden asiantuntijat ovat arvelleet tämän johtuvan siitä, että Kiinan näkökulmasta Yhdysvaltain resurssit on hyvä sitoa Ukrainan tukemiseen ja toisaalta Venäjän voitto osoittaisi lännen heikkouden. Lisäksi Kiinalla on omia alueellisia tavoitteita ennen kaikkea Taiwanissa.

Kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa viitataan ajoittain käsitteeseen Thukydideen ansa. Nimi juontuu antiikin Ateenassa noin 400 eaa. vaikuttaneeseen historioitsijaan Thukydides ja hänen kuuluisaan toteamukseensa teoksessa Peloponnesolaissota:

”Ateenan noususta Spartassa alkanut pelko oli syy, joka teki sodasta väistämättömän.”

Thukydideen ansassa kilpailijansa noususta mustasukkainen supervalta ajautuu väistämättä sotaan tämän kanssa. Eräs teoriaa 2000-luvulla käsitellyt asiantuntija on Chicago Universityn professori John Mearsheimer. Häntä pidetään sukupolvensa vaikutusvaltaisimpana tutkijana kansainvälisten suhteiden realistisessa koulukunnassa.

Alkuvuodesta 2023 Mearsheimer esitteli teoriaansa arvovaltaisen Foreign Policy -lehden erikoisjulkaisussa.

Jos kiinalaiset ovat järkeviä, he eivät ryhdy taistelemaan Taiwanista nyt. Aika ei ole vielä kypsä. Heidän tulisi keskittyä kasvattamaan talouttaan pisteeseen, jossa se ylittää Yhdysvallat. Tämän jälkeen he voivat kanavoida taloudellisen vallan sotilasmahdiksi ja luoda tilanteen, jossa he voivat sanella säännöt valtioille tai alueille lähistöllään ja aiheuttaa Yhdysvalloille kaikenlaista päänvaivaa. Kiinan näkökulmasta ihanteellista olisi hallita Aasiassa ja että Yhdysvallat joutuisi keskittymään omalla tienoollaan nousevaan Brasiliaan, Argentiinaan tai Meksikoon.(...) Maalaamani kuva ei suinkaan ole kaunis. Kunpa voisinkin kertoa optimistisemman tarinan tulevasta, mutta kansainvälinen politiikka on katalaa ja vaarallista. Mikään määrä hyvää tahtoa ei voi ehkäistä kiihkeää turvallisuuspoliittista kilpailua, joka käynnistyy kun uusi supervalta nousee Aasiassa.