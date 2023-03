Hallituksen tukipuolueen tulkinnan mukaan jakeluvelvoite pitäisi laskea nollaan.

Ruotsissa erimielisyydet polttoaineiden jakeluvelvoitteesta uhkaavat hallituksen yhtenäisyyttä. Hallituksen tukipuolueena toimiva ruotsidemokraatit uhkasi jopa hallituskriisillä, jos hallituspuolueet eivät taivu sen tahtoon.

Jakeluvelvoite merkitsee sitä, että bensiiniin ja dieseliin on sekoitettava tietty määrä biopolttoainetta. Velvoitetaso on tällä hetkellä Ruotsissa 7,8 prosenttia bensiinille ja 30,5 prosenttia dieselille, ja taso on jäädytetty tänä vuonna viimevuotiselle tasolle. Biopolttoaineen määrä vaikuttaa polttoaineen hintaan.

Hallituspuolueet ja ruotsidemokraatit ovat aiemmin sopineet, että jakeluvelvoite lasketaan EU:n minimitasolle, mutta puolueet tulkitsevat tätä eri tavalla. Ruotsidemokraatit haluaisi nyt, että jakeluvelvoitteesta luovutaan kokonaan.

– Olemme sopineet että velvoitteen pitäisi olla EU:n minimitasolla ja koska sellaista tasoa ei ole asetettu, tulkitsemme että se on nolla. Uskomme että olemme tässä objektiivisesti oikeassa, sanoi ruotsidemokraattien talouspoliittinen edustaja Oscar Sjöstedt uutistoimisto TT:lle.

Sjöstedt sanoi TV4:lle, että jakeluvelvoite putoaa joka tapauksessa merkittävästi vuodenvaihteessa, tai muuten edessä on hallituskriisi.

Hallituspuolueista maltillinen kokoomus ja kristillisdemokraatit ovat ilmoittaneet pitävänsä sopivana noin kuuden prosentin velvoitetta bensiinille, kun taas liberaalien tavoitetaso on 12–16 prosenttia. Liberaalien puheenjohtaja Johan Pehrson on jo ilmoittanut, että velvoitteen laskeminen nollaan ei ole puolueelle vaihtoehto.