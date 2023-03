Lääkärit Ilman Rajoja: Ukrainassa on havaittu jalkaväki­miinoja sairaaloiden sisällä

Havainnot tehtiin alueilla, jotka Ukraina oli vallannut takaisin Venäjältä.

Lääkärit Ilman Rajoja on pyytänyt sodan aikana pääsyä rintamalinjan molemmille puolille, mutta ei toistaiseksi ole saanut lupaa hoitaa potilaita Venäjän hallinnoimilla alueilla.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö kertoo työntekijöidensä havainneen jalkaväkimiinoja sairaaloiden sisällä Ukrainassa sodan aikana.

Havaintoja tehtiin kolme kertaa lokakuussa Hersonissa, Donetskissa ja Izjumissa. Kaikki havainnot tehtiin alueilla, jotka olivat olleet Venäjän hallussa, mutta jotka Ukraina oli saanut vallattua takaisin.

Lääkärit Ilman Rajoja on pyytänyt sodan aikana pääsyä rintamalinjan molemmille puolille, mutta ei toistaiseksi ole saanut lupaa hoitaa potilaita Venäjän hallinnoimilla alueilla. Järjestön havainnot rajoittuvat siis Ukrainan hallussa oleville ja sen Venäjältä takaisin valtaamille alueille.

– Maamiinojen käyttö on yleistä rintama-alueilla, mutta niiden sijoittaminen terveydenhuollon laitoksiin on järkyttävää: se on merkittävä epäinhimillinen teko. Se viestii ihmisille, jotka tulevat etsimään lääkkeitä tai hoitoja, että sairaalat eivät ole turvallisia paikkoja, sanoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Donetskin alueen projektikoordinaattori Vincenzo Porpiglia tiedotteessa.

Lääkärit Ilman Rajoja kertoo nähneensä Ukrainassa myös laajoja terveydenhuollon infrastruktuuriin kohdistuneita tuhoja sekä vakavia esteitä päästä sairaanhoitoon.

Järjestön työntekijät todistivat hyökkäyksiä terveydenhuollon infrastruktuuriin jo vuoden 2022 alkupuolella. Kahdessa erillisessä tapauksessa, huhtikuussa Mykolajivissa ja kesäkuussa Apostolovessa, he todistivat rypäleammusten jälkiä sairaaloihin, jolloin lääketieteellinen toiminta keskeytyi useiksi päiviksi ja potilaat eivät päässeet hoitoon.

Kansainvälisen oikeuden mukaan sairaalat ja muut terveydenhuoltolaitokset eivät saisi koskaan olla iskujen kohteita.

Kun Ukraina valtasi syksyllä takaisin alueita, jotka olivat olleet kuukausia Venäjän hallitsemia, Lääkärit Ilman Rajoja pääsi haastattelemaan näiden alueiden terveydenhuollon työntekijöitä ja potilaita. Heidän mukaansa välttämättömien lääkkeiden ja hoidon saantia sekä hoitolaitoksiin pääsyä oli Venäjän miehityksen aikana rajoitettu merkittävästi.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön ammattilaiset hoitivat monia potilaita, joiden krooniset sairaudet olivat olleet hoitamatta useita kuukausia.

Potilaiden mukaan ihmiset eivät olleet Venäjän miehityksen aikana päässeet terveydenhuoltoon pääasiassa liikkumisrajoitusten, terveydenhuoltolaitosten tuhoutumisen tai joidenkin venäläisten yksiköiden arvaamattoman käyttäytymisen vuoksi.